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СМИ: НАТО хочет предложить Киеву немедленную помощь на саммите в Вильнюсе - РИА Новости, 14.05.2023
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14:57 14.05.2023 (обновлено: 21:19 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/nato-1871640990.html
СМИ: НАТО хочет предложить Киеву немедленную помощь на саммите в Вильнюсе
СМИ: НАТО хочет предложить Киеву немедленную помощь на саммите в Вильнюсе - РИА Новости, 14.05.2023
СМИ: НАТО хочет предложить Киеву немедленную помощь на саммите в Вильнюсе
Чиновники НАТО работают над предложением о немедленной помощи Украине "за исключением" вступления в альянс, инициатива будет представлена на саммите в Вильнюсе... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T14:57
2023-05-14T21:19
в мире
украина
нато
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Чиновники НАТО работают над предложением о немедленной помощи Украине "за исключением" вступления в альянс, инициатива будет представлена на саммите в Вильнюсе в июле, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Разрабатываемое должностными лицами решение включает в себе предложение оказать немедленную помощь "за исключением" обеспечения членства, пишет издание. Однако, согласно изданию, чиновники и дипломаты НАТО хотят при этом дать понять, что Украина сможет присоединиться к альянсу в будущем. По словам источников, это предложение помощи будет представлено в июле в ходе саммита НАТО в Литве. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на помощи Киеву. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Киев не устроит никакое другое решение саммита НАТО, намеченного на 11-12 июля, кроме приглашения в альянс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО играют с огнем, поставляя оружие на Украину. Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. По словам Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров &lt;...&gt; на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230505/nato-1869850880.html
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РИА Новости
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в мире, украина, нато
В мире, Украина, НАТО
СМИ: НАТО хочет предложить Киеву немедленную помощь на саммите в Вильнюсе

WSJ: НАТО хочет на саммите в Вильнюсе предложить Киеву немедленную помощь, но не членство

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Чиновники НАТО работают над предложением о немедленной помощи Украине "за исключением" вступления в альянс, инициатива будет представлена на саммите в Вильнюсе в июле, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Разрабатываемое должностными лицами решение включает в себе предложение оказать немедленную помощь "за исключением" обеспечения членства, пишет издание. Однако, согласно изданию, чиновники и дипломаты НАТО хотят при этом дать понять, что Украина сможет присоединиться к альянсу в будущем.
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По словам источников, это предложение помощи будет представлено в июле в ходе саммита НАТО в Литве.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на помощи Киеву. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Киев не устроит никакое другое решение саммита НАТО, намеченного на 11-12 июля, кроме приглашения в альянс.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО играют с огнем, поставляя оружие на Украину. Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. По словам Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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