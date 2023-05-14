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В Анкаре проходит митинг в поддержку Кылычдароглу - РИА Новости, 14.05.2023
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23:00 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/miting-1871712261.html
В Анкаре проходит митинг в поддержку Кылычдароглу
В Анкаре проходит митинг в поддержку Кылычдароглу - РИА Новости, 14.05.2023
В Анкаре проходит митинг в поддержку Кылычдароглу
Сторонники главного оппонента Эрдогана на президентских выборах в Турции единого кандидата от "Республиканского альянса" Кемаля Кылычдароглу собираются на... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T23:00
2023-05-14T23:00
в мире
турция
анкара (провинция)
кемаль кылычдароглу
народный альянс
президентские выборы в турции
мухаррем индже
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АНКАРА, 14 мая - РИА Новости. Сторонники главного оппонента Эрдогана на президентских выборах в Турции единого кандидата от "Республиканского альянса" Кемаля Кылычдароглу собираются на митинг около штаба его партии, сообщает корреспондент РИА Новости. Кылычдароглу является главой крупнейшей оппозиционной партии Турции - Республиканской народной партии (Cumhurriet halk partisi, CHP). Собравшиеся кричат слова в поддержку кандидата, ансамбль народных инструментов играет патриотические мелодии, под которые сторонники Кылычдароглу исполняют народные танцы. Президентские и парламентские выборы в Турции прошел 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвёртый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая. Сейчас идет подсчет голосов. По последним данным госагентства Anadolu, Эрдоган набирает чуть более 50% голосов, у Кылычдароглу более 44%.
https://ria.ru/20230514/kylychdaroglu-1871045972.html
турция
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в мире, турция, анкара (провинция), кемаль кылычдароглу, народный альянс, президентские выборы в турции, мухаррем индже
В мире, Турция, Анкара (провинция), Кемаль Кылычдароглу, Народный альянс, Президентские выборы в Турции, Мухаррем Индже
В Анкаре проходит митинг в поддержку Кылычдароглу

В Анкаре проходит митинг в поддержку Кылычдароглу у штаба партии

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчастники митинга в поддержку кандидата в президенты от Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу в Анкаре
Участники митинга в поддержку кандидата в президенты от Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу в Анкаре - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Участники митинга в поддержку кандидата в президенты от Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу в Анкаре. Архивное фото
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АНКАРА, 14 мая - РИА Новости. Сторонники главного оппонента Эрдогана на президентских выборах в Турции единого кандидата от "Республиканского альянса" Кемаля Кылычдароглу собираются на митинг около штаба его партии, сообщает корреспондент РИА Новости.
Кылычдароглу является главой крупнейшей оппозиционной партии Турции - Республиканской народной партии (Cumhurriet halk partisi, CHP).
Собравшиеся кричат слова в поддержку кандидата, ансамбль народных инструментов играет патриотические мелодии, под которые сторонники Кылычдароглу исполняют народные танцы.
Президентские и парламентские выборы в Турции прошел 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвёртый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.
Сейчас идет подсчет голосов. По последним данным госагентства Anadolu, Эрдоган набирает чуть более 50% голосов, у Кылычдароглу более 44%.
Председатель Народно-республиканской партии Турции и кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу на митинге в Чанаккале - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
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Вчера, 23:18
 
В миреТурцияАнкара (провинция)Кемаль КылычдароглуНародный альянсПрезидентские выборы в ТурцииМухаррем Индже
 
 
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