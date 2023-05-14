В Анкаре проходит митинг в поддержку Кылычдароглу
В Анкаре проходит митинг в поддержку Кылычдароглу у штаба партии
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчастники митинга в поддержку кандидата в президенты от Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу в Анкаре
Участники митинга в поддержку кандидата в президенты от Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу в Анкаре. Архивное фото
АНКАРА, 14 мая - РИА Новости. Сторонники главного оппонента Эрдогана на президентских выборах в Турции единого кандидата от "Республиканского альянса" Кемаля Кылычдароглу собираются на митинг около штаба его партии, сообщает корреспондент РИА Новости.
Кылычдароглу является главой крупнейшей оппозиционной партии Турции - Республиканской народной партии (Cumhurriet halk partisi, CHP).
Собравшиеся кричат слова в поддержку кандидата, ансамбль народных инструментов играет патриотические мелодии, под которые сторонники Кылычдароглу исполняют народные танцы.
Президентские и парламентские выборы в Турции прошел 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвёртый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.
Сейчас идет подсчет голосов. По последним данным госагентства Anadolu, Эрдоган набирает чуть более 50% голосов, у Кылычдароглу более 44%.