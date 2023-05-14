https://ria.ru/20230514/miting-1871712261.html

В Анкаре проходит митинг в поддержку Кылычдароглу

В Анкаре проходит митинг в поддержку Кылычдароглу - РИА Новости, 14.05.2023

В Анкаре проходит митинг в поддержку Кылычдароглу

Сторонники главного оппонента Эрдогана на президентских выборах в Турции единого кандидата от "Республиканского альянса" Кемаля Кылычдароглу собираются на... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T23:00

2023-05-14T23:00

2023-05-14T23:00

в мире

турция

анкара (провинция)

кемаль кылычдароглу

народный альянс

президентские выборы в турции

мухаррем индже

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АНКАРА, 14 мая - РИА Новости. Сторонники главного оппонента Эрдогана на президентских выборах в Турции единого кандидата от "Республиканского альянса" Кемаля Кылычдароглу собираются на митинг около штаба его партии, сообщает корреспондент РИА Новости. Кылычдароглу является главой крупнейшей оппозиционной партии Турции - Республиканской народной партии (Cumhurriet halk partisi, CHP). Собравшиеся кричат слова в поддержку кандидата, ансамбль народных инструментов играет патриотические мелодии, под которые сторонники Кылычдароглу исполняют народные танцы. Президентские и парламентские выборы в Турции прошел 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвёртый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая. Сейчас идет подсчет голосов. По последним данным госагентства Anadolu, Эрдоган набирает чуть более 50% голосов, у Кылычдароглу более 44%.

https://ria.ru/20230514/kylychdaroglu-1871045972.html

турция

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в мире, турция, анкара (провинция), кемаль кылычдароглу, народный альянс, президентские выборы в турции, мухаррем индже