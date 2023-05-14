https://ria.ru/20230514/lavra-1871650221.html

Раку Александра Невского передадут из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру

Раку Александра Невского передадут из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру - РИА Новости, 14.05.2023

Раку Александра Невского передадут из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру

Раку (гробницу) святого благоверного князя Александра Невского передадут из Государственного Эрмитажа в Александро-Невскую лавру, сообщил музей. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T15:43

2023-05-14T15:43

2023-05-14T15:43

религия

россия

санкт-петербург

михаил пиотровский

британский музей

государственный эрмитаж

александр невский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Раку (гробницу) святого благоверного князя Александра Невского передадут из Государственного Эрмитажа в Александро-Невскую лавру, сообщил музей. "В развитие программы "Большой Эрмитаж", учитывая обращение Патриарха Московского и Всея Руси, имея в виду сегодняшнюю геополитическую ситуацию и символическую роль святого Александра Невского как небесного покровителя российского воинства и отечественной дипломатии, заботясь об укреплении национального единства, Государственный Эрмитаж дал согласие соединить раку, гробницу и мощи святого на территории Александро-Невской лавры", - говорится в сообщении. Отмечается, что министерство культуры РФ издало приказ о передаче монументального украшения гробницы святого Александра Невского из Эрмитажа в безвозмездное пользование Санкт-Петербургской епархии. "В течение ста лет Эрмитаж хранил и четырежды спасал от гибели гробницу и раку святого Александра Невского. Сегодня эта ответственность на 49 лет передается Церкви. Согласно договору, заключенному между Эрмитажем и Санкт-Петербургской епархией, утвержденному и согласованному Патриархом Московским и всея Руси и министром культуры Российской Федерации, Церкви предстоит воссоздать те уникальные условия состояния воздуха, которые созданы огромным трудом в Эрмитаже. Без этого хрупкая гробница погибнет", - отметил генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский, слова которого приводит музей. Отмечается, что Епархия обязуется обеспечить необходимый температурно-влажностный режим, определенный музеем, включая специальную витрину. Перемещение экспонатов предполагается осуществить в несколько этапов после утверждения Эрмитажем соответствия созданных условий требованиям сохранности хрупкого декора гробницы. В случае нарушения условий хранения музей имеет право в одностороннем порядке прекратить действие договора. По словам Пиотровского, согласие Эрмитажа передать шедевр мирового искусства в пользование Александро-Невской лавре является "продолжением традиционной музейной дипломатии внутри страны и за её пределами". "Эрмитаж исходит из того, что в данный геополитический момент для судеб страны и социального мира в ней соединение мощей с гробницей на территории Лавры приобретает особый смысл. Сегодня сакральное значение памятника важнее его художественной ценности... Эрмитаж в очередной раз предлагает миру конкретный рецепт решения одной из острейших глобальных проблем — реституции культурных ценностей, вносит свой вклад в дискуссию, на острие которой находится знаменитый фриз Парфенона в Британском музее", - отметил Пиотровский. "Мы всегда выступали за индивидуальный подход к каждому случаю реституционных требований, будь то картины из Мальмезона, Пергамский алтарь, ритуальный котел из Мавзолея Ахмада Ясеви, кубок святой Ядвиги или витражи из Мариенкирхе. Наше решение не должно стать прецедентом для новых веерных исков. Каждый случай уникален, в частности, в отношении понятия справедливости и эмоциональной составляющей", - добавил он. Ранее патриарх Кирилл заявил о необходимости вернуть раку для мощей князя Александра Невского из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру Петербурга. Он также подчеркнул, что возвращение святыни должно проходить "при соблюдении требований специалистов по обеспечению ее сохранности". С XVIII века рака находилась в Троицком соборе Александро-Невской лавры. В 1922 году она была насильно изъята из собора и помещена в Концертном зале Эрмитажа. Мощи святого благоверного князя Александра Невского были переданы в Музей религии и атеизма. В 1989 году они были возвращены из запасников музея в Троицкий собор Лавры.

https://ria.ru/20230403/susanin-1862678338.html

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россия, санкт-петербург, михаил пиотровский, британский музей, государственный эрмитаж, александр невский