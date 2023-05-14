https://ria.ru/20230514/kavkaz-1871638132.html

Песков назвал договоренности основой для урегулирования на Южном Кавказе

Песков назвал договоренности основой для урегулирования на Южном Кавказе - РИА Новости, 14.05.2023

Песков назвал договоренности основой для урегулирования на Южном Кавказе

Выполнение трехсторонних договоренностей Россия-Армения-Азербайджан позволит выйти на урегулирование на Южном Кавказе, подписанные документы безальтернативны... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T14:37

2023-05-14T14:37

2023-05-14T14:37

в мире

армения

баку

россия

дмитрий песков

павел зарубин

арарат мирзоян

азербайджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821954781_0:119:3072:1847_1920x0_80_0_0_15a9752b4b875f1a10d7eb378813b406.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мая - РИА Новости. Выполнение трехсторонних договоренностей Россия-Армения-Азербайджан позволит выйти на урегулирование на Южном Кавказе, подписанные документы безальтернативны как основа для разрешения ситуации, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия, вы знаете, полностью придерживается тех трехсторонних документов, которые были подписаны два года назад. Мы исходим из того, что они по-прежнему являются безальтернативной основой для урегулирования. И для того, чтобы выйти на урегулирование, нужно идти по дороге выполнения тех договоренностей, которые были достигнуты на троих", - сказал он Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван в свою очередь также передал Баку предложения по мирному договору.

https://ria.ru/20230503/armeniya-1869432238.html

https://ria.ru/20230510/otnosheniya-1870668911.html

армения

баку

россия

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, баку, россия, дмитрий песков, павел зарубин, арарат мирзоян, азербайджан