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Песков назвал договоренности основой для урегулирования на Южном Кавказе - РИА Новости, 14.05.2023
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14:37 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/kavkaz-1871638132.html
Песков назвал договоренности основой для урегулирования на Южном Кавказе
Песков назвал договоренности основой для урегулирования на Южном Кавказе - РИА Новости, 14.05.2023
Песков назвал договоренности основой для урегулирования на Южном Кавказе
Выполнение трехсторонних договоренностей Россия-Армения-Азербайджан позволит выйти на урегулирование на Южном Кавказе, подписанные документы безальтернативны... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T14:37
2023-05-14T14:37
в мире
армения
баку
россия
дмитрий песков
павел зарубин
арарат мирзоян
азербайджан
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мая - РИА Новости. Выполнение трехсторонних договоренностей Россия-Армения-Азербайджан позволит выйти на урегулирование на Южном Кавказе, подписанные документы безальтернативны как основа для разрешения ситуации, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия, вы знаете, полностью придерживается тех трехсторонних документов, которые были подписаны два года назад. Мы исходим из того, что они по-прежнему являются безальтернативной основой для урегулирования. И для того, чтобы выйти на урегулирование, нужно идти по дороге выполнения тех договоренностей, которые были достигнуты на троих", - сказал он Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван в свою очередь также передал Баку предложения по мирному договору.
https://ria.ru/20230503/armeniya-1869432238.html
https://ria.ru/20230510/otnosheniya-1870668911.html
армения
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россия
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в мире, армения, баку, россия, дмитрий песков, павел зарубин, арарат мирзоян, азербайджан
В мире, Армения, Баку, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Арарат Мирзоян, Азербайджан
Песков назвал договоренности основой для урегулирования на Южном Кавказе

Песков назвал выполнение договоренностей путем к урегулированию на Южном Кавказе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мая - РИА Новости. Выполнение трехсторонних договоренностей Россия-Армения-Азербайджан позволит выйти на урегулирование на Южном Кавказе, подписанные документы безальтернативны как основа для разрешения ситуации, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия, вы знаете, полностью придерживается тех трехсторонних документов, которые были подписаны два года назад. Мы исходим из того, что они по-прежнему являются безальтернативной основой для урегулирования. И для того, чтобы выйти на урегулирование, нужно идти по дороге выполнения тех договоренностей, которые были достигнуты на троих", - сказал он Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Алиев пригрозил Армении изоляцией
3 мая, 15:34
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван в свою очередь также передал Баку предложения по мирному договору.
Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев перед началом рабочего завтрака глав государств — участников СНГ - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Запад добился своего: соседи России приехали в Москву на 9 Мая
10 мая, 08:00
 
В миреАрменияБакуРоссияДмитрий ПесковПавел ЗарубинАрарат МирзоянАзербайджан
 
 
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