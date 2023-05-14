Песков назвал договоренности основой для урегулирования на Южном Кавказе
Песков назвал выполнение договоренностей путем к урегулированию на Южном Кавказе
Дмитрий Песков. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мая - РИА Новости. Выполнение трехсторонних договоренностей Россия-Армения-Азербайджан позволит выйти на урегулирование на Южном Кавказе, подписанные документы безальтернативны как основа для разрешения ситуации, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия, вы знаете, полностью придерживается тех трехсторонних документов, которые были подписаны два года назад. Мы исходим из того, что они по-прежнему являются безальтернативной основой для урегулирования. И для того, чтобы выйти на урегулирование, нужно идти по дороге выполнения тех договоренностей, которые были достигнуты на троих", - сказал он Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван в свою очередь также передал Баку предложения по мирному договору.