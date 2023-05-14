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История признания государства Израиль

История признания государства Израиль - РИА Новости, 14.05.2023

История признания государства Израиль

Государство Израиль было провозглашено 14 мая 1948 года в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года о разделе Палестины на два... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T01:48

2023-05-14T01:48

2023-05-14T01:48

справки

израиль

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Государство Израиль было провозглашено 14 мая 1948 года в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года о разделе Палестины на два государства – еврейское и арабское.С конца XIX века идея создания на Ближнем Востоке еврейского национального очага получила широкое распространение. Активную поддержку такого рода планам оказывало британское правительство. По окончании Первой мировой войны (1914-1918) на конференции в Сан-Ремо в 1920 году Великобритания получила от Верховного совета Антанты мандат на управление Палестиной, который 24 июля 1922 года был подтвержден Советом Лиги Наций. На протяжении срока действия британского мандата (1920-1948) в Палестине за счет притока еврейских иммигрантов сложилась еврейская община (ишув), на базе которой в дальнейшем сформировалось государство Израиль.Процесс создания еврейского национального очага сопровождался ростом напряженности в отношениях между еврейской общиной и палестинскими арабами. В 1930-1940-х годах участились арабо-еврейские столкновения. Руководство еврейской общины со своей стороны разочаровалось в альянсе с Великобританией, пытавшейся маневрировать между арабами и евреями. 14 февраля 1947 года британский кабинет министров был вынужден передать решение вопроса о судьбе Палестины в ООН.29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию № 181 (II) о прекращении британского мандата и разделе Палестины на два самостоятельных государства – арабское и еврейское. Иерусалим получил статус международной зоны.Правительству Великобритании предписывалось до 1 августа 1948 года вывести свои войска из Палестины (из-за роста напряженности были выведены к 14 мая 1948 года).Из 57 членов ООН в 1947 году 13 стран – ее членов, в большинстве своем мусульманских, в том числе все арабские – члены ООН (в то время: Египет, Ирак, Йемен, Ливан, Саудовская Аравия, Сирия) не поддержали резолюцию.Арабские руководители, Лига арабских государств (ЛАГ) и Высший арабский совет (ВАС) категорически отвергли план ООН по разделу Палестины и заявили, что приложат все усилия, чтобы помешать его реализации. 14 мая 1948 года была провозглашена Декларация независимости Израиля. Арабские государства отказались выполнять резолюцию Генассамблеи ООН, 15 мая 1948 года войска Египта, Сирии, Ливана и других арабских стран начали боевые действия против Израиля. Началась эпоха арабо-израильской конфронтации.15 мая 1948 года правительство США заявило о признании Израиля де-факто (признание де-юре откладывалось до проведения выборов и создания легитимного правительства Израиля; признание де-юре состоялось 31 января 1949 года). СССР признал Израиль 16 мая 1948 года, но сразу де-юре (дипотношения неоднократно прерывались; в последний раз восстановлены 18 октября 1991 года; в декабре 1991 года Россия признана правопреемницей СССР). Уже в 1948 году среди стран, установивших дипломатические отношения с Израилем были Румыния, Югославия (прерваны в 1967 году, восстановлены в 1991 году), Чехословакия (прерваны в 1967 году, восстановлены в 1990 году), Польша (прерваны в 1967 году, восстановлены в 1990 году), Венгрия (прерваны в 1967 году, восстановлены в 1989 году), Доминиканская Республика, Гватемала и др. 11 мая 1949 года Израиль стал членом ООН. В первые годы своего существования Израиль проводил политику неприсоединения ("неидентификации"), стремясь добиться признания как можно более широкого круга государств, однако в дальнейшем целый ряд обстоятельств способствовал укреплению его политических и экономических связей со странами Западной Европы и США.Дипотношения с Канадой были установлены в 1949 году, с большинством стран Латинской Америки – в конце 1940-х – начале 1950-х годов. В 1960-х годах отношения между Израилем и большинством латиноамериканских государств процветали, отчасти благодаря израильским программам помощи сельскому хозяйству. События на международной арене в 1970-х-1980-х годах (политические изменения в Латинской Америке, нефтяные кризисы) привели к охлаждению отношений Израиля и латиноамериканских стран. Сегодня Израиль поддерживает полные дипломатические отношения со всеми странами Центральной и Южной Америки и Карибского региона, кроме Кубы (дипотношения были установлены в 1949 году, разорваны – в 1973 году) и Венесуэлы (установлены в 1949 году, разорваны – в 2009 году). Дипломатические отношения Израиля со многими странами Европы были установлены в конце 1940-х-1960-х годах: Франция (1949), Нидерланды (1949), Швейцария (1949), Финляндия (1950), Исландия (1950), Бельгия (1950), ФРГ (1965) и др. После распада СССР Израиль установил дипотношения со всеми бывшими советскими республиками; после распада Югославии – со всеми странами, входившими в нее, включая самопровозглашенную республику Косово; после распада Чехословакии – с Чехией и Словакией. С 2000 года действует Соглашение об ассоциации между Израилем и Европейским Союзом (ЕС), которое позволило активизировать политический диалог и экономическое сотрудничество. Израиль поддерживает дипломатические отношения с большинством азиатских государств. История некоторых из них насчитывает уже несколько десятилетий, в том числе с Японией (1952), Мьянмой (1953), Таиландом (1954), Филиппинами (1957), Южной Кореей (1962), Китаем (1992), Индией (1992), Монголией (1993), Вьетнамом (1993) и др. Израиль уже много лет поддерживает полные дипломатические отношения с Австралией (1949) и Новой Зеландией (1949). В последние годы были установлены отношения с более, чем десятью островными государствами Тихого океана. К началу 1970-х годов Израиль поддерживал полные дипломатические отношения с 33 странами Африки к югу от Сахары. После войны Судного дня в 1973 году, за которой последовал нефтяной кризис, большинство стран к югу от Сахары разорвали дипломатические отношения с Израилем. Полные дипломатические отношения сохранили Малави, Лесото и Свазиленд (с 2018 года – Эсватини), прочие страны поддерживали отношения с Израилем через третьи государства. В 1980-х годах дипломатические отношения стали восстанавливаться. Наибольшее значение для Израиля имеют отношения с его арабскими соседями. За свою недолгую историю Израиль участвовал в шести войнах с соседними государствами, отношения с которыми первоначально определялись соглашениями о перемирии, заключенными в 1949 году с Египтом, Сирией, Ливаном и Трансиорданией (с 1950 года – Иордания). Только в 1979 году был подписан мирный договор между Израилем и Египтом, в 1994 году заключен аналогичный договор с Иорданией.С середины 1990-х годов, когда наметился прогресс в палестино-израильских отношениях (соглашения в Осло между Израилем и Организацией освобождения Палестины), между Израилем и монархиями Персидского залива (Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Оман) стали развиваться негласные связи.В середине 1990-х годов три страны Магриба установили с Израилем дипломатические отношения: Марокко, Тунис и Мавритания. Однако после начавшейся в сентябре 2000 года второй палестинской интифады Марокко и Тунис разорвали дипотношения, Мавритания дипотношения с Израилем в 2009 году заморозила, в 2010 году разорвала. Поворотным моментом в развитии связей между Израилем и арабскими странами стал первый за 22 года визит израильского премьера в Оман, состоявшийся в октябре 2018 года. После этого последовала серия публичных контактов с представителями стран региона. В 2019 году Израиль открыл "виртуальное посольство" в странах Персидского залива. В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамские мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан. В начале 2023 года сообщалось об активизации переговоров Израиля и Саудовской Аравии.По данным МИД Израиля на февраль 2023 года, Израиль имеет дипломатические отношения со 166 странами. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, израиль