https://ria.ru/20230217/svyazi-1852792068.html

Тель-Авив и Эр-Рияд обсуждают укрепление военных связей, пишут СМИ

Тель-Авив и Эр-Рияд обсуждают укрепление военных связей, пишут СМИ - РИА Новости, 17.02.2023

Тель-Авив и Эр-Рияд обсуждают укрепление военных связей, пишут СМИ

Новое правительство Израиля активизировало переговоры с Саудовской Аравией по укреплению военных и разведывательных связей из-за озабоченности в связи с якобы... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T21:39

2023-02-17T21:39

2023-02-17T21:39

в мире

израиль

сша

эр-рияд (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152881/56/1528815637_0:82:3064:1806_1920x0_80_0_0_c2d3e64280d0d51ec9957cd53b994f38.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Новое правительство Израиля активизировало переговоры с Саудовской Аравией по укреплению военных и разведывательных связей из-за озабоченности в связи с якобы возможной угрозой со стороны Ирана, они проходят при поддержке США, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, близкие к переговорам. Отмечается, что израильские и саудовские официальные лица провели "ознакомительные встречи" перед встречей представителей США и шести стран Персидского залива в Эр-Рияде. Ожидается, что следующие встречи могут произойти в Праге и совпасть по времени с проведением Мюнхенской конференции по безопасности 17-19 февраля. Агентство подчеркивает, что укрепление отношений между важными союзниками Соединенных Штатов Израилем и Саудовской Аравией может продемонстрировать значительный пересмотр политики в этом регионе. Однако полный пересмотр отношений может столкнуться с препятствием в виде позиции Эр-Рияда по Палестине. В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате процесса был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамские мирные соглашения".

https://ria.ru/20230215/izrail-1851923669.html

https://ria.ru/20230212/er-riyad-1851491063.html

израиль

сша

эр-рияд (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, эр-рияд (город)