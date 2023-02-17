Рейтинг@Mail.ru
Тель-Авив и Эр-Рияд обсуждают укрепление военных связей, пишут СМИ - РИА Новости, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230217/svyazi-1852792068.html
Тель-Авив и Эр-Рияд обсуждают укрепление военных связей, пишут СМИ
Тель-Авив и Эр-Рияд обсуждают укрепление военных связей, пишут СМИ - РИА Новости, 17.02.2023
Тель-Авив и Эр-Рияд обсуждают укрепление военных связей, пишут СМИ
Новое правительство Израиля активизировало переговоры с Саудовской Аравией по укреплению военных и разведывательных связей из-за озабоченности в связи с якобы... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T21:39
2023-02-17T21:39
в мире
израиль
сша
эр-рияд (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152881/56/1528815637_0:82:3064:1806_1920x0_80_0_0_c2d3e64280d0d51ec9957cd53b994f38.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Новое правительство Израиля активизировало переговоры с Саудовской Аравией по укреплению военных и разведывательных связей из-за озабоченности в связи с якобы возможной угрозой со стороны Ирана, они проходят при поддержке США, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, близкие к переговорам. Отмечается, что израильские и саудовские официальные лица провели "ознакомительные встречи" перед встречей представителей США и шести стран Персидского залива в Эр-Рияде. Ожидается, что следующие встречи могут произойти в Праге и совпасть по времени с проведением Мюнхенской конференции по безопасности 17-19 февраля. Агентство подчеркивает, что укрепление отношений между важными союзниками Соединенных Штатов Израилем и Саудовской Аравией может продемонстрировать значительный пересмотр политики в этом регионе. Однако полный пересмотр отношений может столкнуться с препятствием в виде позиции Эр-Рияда по Палестине. В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате процесса был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамские мирные соглашения".
https://ria.ru/20230215/izrail-1851923669.html
https://ria.ru/20230212/er-riyad-1851491063.html
израиль
сша
эр-рияд (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152881/56/1528815637_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ab475e69694a4a4d5cbf6c3a8a0132b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, эр-рияд (город)
В мире, Израиль, США, Эр-Рияд (город)
21:39 17.02.2023
 
Тель-Авив и Эр-Рияд обсуждают укрепление военных связей, пишут СМИ

Bloomberg: Тель-Авив и Эр-Рияд обсуждают укрепление военных связей при участии США

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Новое правительство Израиля активизировало переговоры с Саудовской Аравией по укреплению военных и разведывательных связей из-за озабоченности в связи с якобы возможной угрозой со стороны Ирана, они проходят при поддержке США, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, близкие к переговорам.
Отмечается, что израильские и саудовские официальные лица провели "ознакомительные встречи" перед встречей представителей США и шести стран Персидского залива в Эр-Рияде. Ожидается, что следующие встречи могут произойти в Праге и совпасть по времени с проведением Мюнхенской конференции по безопасности 17-19 февраля.
Участники акции протеста против проекта реформы юридической системы в Иерусалиме, Израиль - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 08:00
"На грани коллапса". Что началось в Израиле
Агентство подчеркивает, что укрепление отношений между важными союзниками Соединенных Штатов Израилем и Саудовской Аравией может продемонстрировать значительный пересмотр политики в этом регионе. Однако полный пересмотр отношений может столкнуться с препятствием в виде позиции Эр-Рияда по Палестине.
В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате процесса был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамские мирные соглашения".
Посол РФ в Эр-Рияде Сергей Козлов - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
12 февраля, 09:48
Эр-Рияд не присоединяется к коалиции Запада против России, заявил посол
 
В миреИзраильСШАЭр-Рияд (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала