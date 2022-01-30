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Президент Израиля вылетел в ОАЭ с государственным визитом
Президент Израиля вылетел в ОАЭ с государственным визитом - РИА Новости, 30.01.2022
Президент Израиля вылетел в ОАЭ с государственным визитом
Президент Израиля Ицхак Герцог с супругой вылетели в ОАЭ с первым в истории государственным визитом, в ходе которого они встретятся с фактическим правителем... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T10:50
2022-01-30T11:05
в мире
израиль
иордания
оаэ
марокко
судан
ицхак герцог
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв – РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог с супругой вылетели в ОАЭ с первым в истории государственным визитом, в ходе которого они встретятся с фактическим правителем страны, наследным принцем Мухаммедом бен Зейдом аль Нахайяном и проведут переговоры с представителями политических и бизнес-кругов, сообщила канцелярия президента еврейского государства."Впервые в истории президент Исаак Херцог и первая леди Михаль Херцог отправились сегодня утром в Объединенные Арабские Эмираты с визитом по приглашению фактического правителя Объединенных Арабских Эмиратов и наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Зейда аль Нахайяна", - говорится в сообщении канцелярии.По прибытии в ОАЭ президентская чета встретится с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдуллой бен Зейдом. Затем Герцога с супругой примут на официальной церемонии в королевском дворце. Позже президент Израиля и первая леди примут участие в мероприятии с лидерами еврейских общин, проживающих в этой стране. В программе двухдневного визита запланированы также встреча с эмиратскими бизнесменами и открытие Герцогом национального дня Израиля на выставке Expo 2020 Dubai.Герцог выразил благодарность наследному принцу за приглашение и смелость в заключении мирного соглашения с Израилем и сказал, что это "посылает всему региону сигнал о том, что мир является единственной альтернативой для народов".В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате процесса был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамские мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан. Палестинские власти раскритиковали шаги арабских стран по нормализации отношений с Израилем в ущерб отстаиванию прав палестинцев. До 2020 года Израиль поддерживал дипломатические отношения лишь с двумя арабскими странами региона – Иорданией и Египтом.
https://ria.ru/20211214/osuzhdenie-1763584146.html
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в мире, израиль, иордания, оаэ, марокко, судан, ицхак герцог
10:50 30.01.2022 (обновлено: 11:05 30.01.2022)
 
Президент Израиля вылетел в ОАЭ с государственным визитом

Президент Израиля Ицхак Герцог вылетел в ОАЭ с первым в истории государственным визитом

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИцхак Герцог
Ицхак Герцог - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Ицхак Герцог. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв – РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог с супругой вылетели в ОАЭ с первым в истории государственным визитом, в ходе которого они встретятся с фактическим правителем страны, наследным принцем Мухаммедом бен Зейдом аль Нахайяном и проведут переговоры с представителями политических и бизнес-кругов, сообщила канцелярия президента еврейского государства.
"Впервые в истории президент Исаак Херцог и первая леди Михаль Херцог отправились сегодня утром в Объединенные Арабские Эмираты с визитом по приглашению фактического правителя Объединенных Арабских Эмиратов и наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Зейда аль Нахайяна", - говорится в сообщении канцелярии.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря 2021, 00:57
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По прибытии в ОАЭ президентская чета встретится с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдуллой бен Зейдом. Затем Герцога с супругой примут на официальной церемонии в королевском дворце. Позже президент Израиля и первая леди примут участие в мероприятии с лидерами еврейских общин, проживающих в этой стране. В программе двухдневного визита запланированы также встреча с эмиратскими бизнесменами и открытие Герцогом национального дня Израиля на выставке Expo 2020 Dubai.
"Сегодня утром я отправляюсь в историческое путешествие в Объединенные Арабские Эмираты вместе с моей женой Михаль. Мы посетим Объединенные Арабские Эмираты после заключения мирного соглашения между Израилем и ОАЭ. Я несу с собой благословение мира и послание мира всему региону, народам региона. Мир приносит с собой процветание, прогресс и рост на благо народов региона", - сказал Герцог перед вылетом из Тель-Авива, слова президента приводит его канцелярия.
Герцог выразил благодарность наследному принцу за приглашение и смелость в заключении мирного соглашения с Израилем и сказал, что это "посылает всему региону сигнал о том, что мир является единственной альтернативой для народов".
В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате процесса был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамские мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан. Палестинские власти раскритиковали шаги арабских стран по нормализации отношений с Израилем в ущерб отстаиванию прав палестинцев. До 2020 года Израиль поддерживал дипломатические отношения лишь с двумя арабскими странами региона – Иорданией и Египтом.
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля 2021, 10:12
В Израиле открылось посольство ОАЭ
 
В миреИзраильИорданияОАЭМароккоСуданИцхак Герцог
 
 
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