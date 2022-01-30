https://ria.ru/20220130/izrail-1770175190.html

Президент Израиля вылетел в ОАЭ с государственным визитом

Президент Израиля вылетел в ОАЭ с государственным визитом - РИА Новости, 30.01.2022

Президент Израиля вылетел в ОАЭ с государственным визитом

Президент Израиля Ицхак Герцог с супругой вылетели в ОАЭ с первым в истории государственным визитом, в ходе которого они встретятся с фактическим правителем... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T10:50

2022-01-30T10:50

2022-01-30T11:05

в мире

израиль

иордания

оаэ

марокко

судан

ицхак герцог

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв – РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог с супругой вылетели в ОАЭ с первым в истории государственным визитом, в ходе которого они встретятся с фактическим правителем страны, наследным принцем Мухаммедом бен Зейдом аль Нахайяном и проведут переговоры с представителями политических и бизнес-кругов, сообщила канцелярия президента еврейского государства."Впервые в истории президент Исаак Херцог и первая леди Михаль Херцог отправились сегодня утром в Объединенные Арабские Эмираты с визитом по приглашению фактического правителя Объединенных Арабских Эмиратов и наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Зейда аль Нахайяна", - говорится в сообщении канцелярии.По прибытии в ОАЭ президентская чета встретится с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдуллой бен Зейдом. Затем Герцога с супругой примут на официальной церемонии в королевском дворце. Позже президент Израиля и первая леди примут участие в мероприятии с лидерами еврейских общин, проживающих в этой стране. В программе двухдневного визита запланированы также встреча с эмиратскими бизнесменами и открытие Герцогом национального дня Израиля на выставке Expo 2020 Dubai.Герцог выразил благодарность наследному принцу за приглашение и смелость в заключении мирного соглашения с Израилем и сказал, что это "посылает всему региону сигнал о том, что мир является единственной альтернативой для народов".В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате процесса был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамские мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан. Палестинские власти раскритиковали шаги арабских стран по нормализации отношений с Израилем в ущерб отстаиванию прав палестинцев. До 2020 года Израиль поддерживал дипломатические отношения лишь с двумя арабскими странами региона – Иорданией и Египтом.

https://ria.ru/20211214/osuzhdenie-1763584146.html

https://ria.ru/20210714/izrail-1741189883.html

израиль

иордания

оаэ

марокко

судан

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в мире, израиль, иордания, оаэ, марокко, судан, ицхак герцог