10:50 30.01.2022 (обновлено: 11:05 30.01.2022)
Президент Израиля вылетел в ОАЭ с государственным визитом
Президент Израиля Ицхак Герцог вылетел в ОАЭ с первым в истории государственным визитом
Ицхак Герцог. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв – РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог с супругой вылетели в ОАЭ с первым в истории государственным визитом, в ходе которого они встретятся с фактическим правителем страны, наследным принцем Мухаммедом бен Зейдом аль Нахайяном и проведут переговоры с представителями политических и бизнес-кругов, сообщила канцелярия президента еврейского государства.
"Впервые в истории президент Исаак Херцог и первая леди Михаль Херцог отправились сегодня утром в Объединенные Арабские Эмираты с визитом по приглашению фактического правителя Объединенных Арабских Эмиратов и наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Зейда аль Нахайяна", - говорится в сообщении канцелярии.
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По прибытии в ОАЭ президентская чета встретится с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдуллой бен Зейдом. Затем Герцога с супругой примут на официальной церемонии в королевском дворце. Позже президент Израиля и первая леди примут участие в мероприятии с лидерами еврейских общин, проживающих в этой стране. В программе двухдневного визита запланированы также встреча с эмиратскими бизнесменами и открытие Герцогом национального дня Израиля на выставке Expo 2020 Dubai.
"Сегодня утром я отправляюсь в историческое путешествие в Объединенные Арабские Эмираты вместе с моей женой Михаль. Мы посетим Объединенные Арабские Эмираты после заключения мирного соглашения между Израилем и ОАЭ. Я несу с собой благословение мира и послание мира всему региону, народам региона. Мир приносит с собой процветание, прогресс и рост на благо народов региона", - сказал Герцог перед вылетом из Тель-Авива, слова президента приводит его канцелярия.
Герцог выразил благодарность наследному принцу за приглашение и смелость в заключении мирного соглашения с Израилем и сказал, что это "посылает всему региону сигнал о том, что мир является единственной альтернативой для народов".
В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате процесса был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамские мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан. Палестинские власти раскритиковали шаги арабских стран по нормализации отношений с Израилем в ущерб отстаиванию прав палестинцев. До 2020 года Израиль поддерживал дипломатические отношения лишь с двумя арабскими странами региона – Иорданией и Египтом.
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