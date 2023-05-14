https://ria.ru/20230514/gretsiya-1871610607.html

В Афинах опасаются прихода оппозиции к власти в Турции

В Афинах опасаются прихода оппозиции к власти в Турции - РИА Новости, 14.05.2023

В Афинах опасаются прихода оппозиции к власти в Турции

Бывший министр финансов Греции, лидер парламентской партии МЕРА25 Янис Варуфакис опасается прихода оппозиции к власти в Турции. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T11:03

2023-05-14T11:03

2023-05-14T15:55

в мире

турция

греция

эгейское море

янис варуфакис

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

президентские выборы в турции

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АФИНЫ, 14 мая - РИА Новости. Бывший министр финансов Греции, лидер парламентской партии МЕРА25 Янис Варуфакис опасается прихода оппозиции к власти в Турции. Президентские и парламентские выборы в Турции начались в воскресенье. В итоговый список кандидатов в президенты вошли действующий глава государства, 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган как единый кандидат от "Республиканского альянса", единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кемаль Кылычдароглу и 55-летний кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая. В интервью телеканалу ALPHA на вопрос, насколько его беспокоит исход выборов в Турции и как будут складываться ее отношения с Грецией, Варуфакис напомнил об истории отношений. "Турция десятилетия находится в состоянии перманентного внутреннего гражданского конфликта. Я боюсь, что кемалисты окажутся гораздо более опасными, если победят. Достаточно посмотреть на прошлое, кто был в правительстве в 1974 году, кто был в правительстве каждый раз, когда в Турции происходили крупные вспышки национализма и антиэллинизма", - сказал Варуфакис. "С другой стороны, что никоим образом не отвечает нашим интересам, так это оспаривание результатов выборов, что означает, что кто бы ни победил, он усилит напряженность в Эгейском море только для того, чтобы сплотить внутренний фронт", - заявил политик. В 1974 году Турция вторглась на Кипр после попытки присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция.

https://ria.ru/20230511/gretsiya-1870923366.html

https://ria.ru/20230510/politika-1870706504.html

турция

греция

эгейское море

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, греция, эгейское море, янис варуфакис, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции