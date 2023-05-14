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В Баку заявили о минометном обстреле своих позиций на границе с Арменией - РИА Новости, 14.05.2023
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22:29 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/granitsa-1871708947.html
В Баку заявили о минометном обстреле своих позиций на границе с Арменией
В Баку заявили о минометном обстреле своих позиций на границе с Арменией - РИА Новости, 14.05.2023
В Баку заявили о минометном обстреле своих позиций на границе с Арменией
Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций на границе с Арменией с применением минометов. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T22:29
2023-05-14T22:29
в мире
армения
баку
азербайджан
никол пашинян
арарат мирзоян
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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БАКУ, 14 мая - РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций на границе с Арменией с применением минометов. "Четырнадцатого мая в 20:30 (19:30 мск - ред.) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Еникенд Басаркечарского района подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района из 60-миллиметровых минометов", - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства. В четверг и пятницу Армения и Азербайджан уже обвиняли друг друга в обстрелах на границе. Армянская сторона сообщила о четырех раненых. В Баку заявили о гибели одного военнослужащего, еще один, по данным Азербайджана, был тяжело ранен. Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван в свою очередь также передал Баку предложения по мирному договору.
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в мире, армения, баку, азербайджан, никол пашинян, арарат мирзоян, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Армения, Баку, Азербайджан, Никол Пашинян, Арарат Мирзоян, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
В Баку заявили о минометном обстреле своих позиций на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле своих позиций на границе с Арменией

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 14 мая - РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций на границе с Арменией с применением минометов.
"Четырнадцатого мая в 20:30 (19:30 мск - ред.) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Еникенд Басаркечарского района подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района из 60-миллиметровых минометов", - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.
В четверг и пятницу Армения и Азербайджан уже обвиняли друг друга в обстрелах на границе. Армянская сторона сообщила о четырех раненых. В Баку заявили о гибели одного военнослужащего, еще один, по данным Азербайджана, был тяжело ранен.
Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван в свою очередь также передал Баку предложения по мирному договору.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Вероятность подписания договора Ереваном и Баку низкая, заявил Пашинян
11 мая, 10:16
 
В миреАрменияБакуАзербайджанНикол ПашинянАрарат МирзоянСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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