Назван победитель Евровидения-2023

2023-05-14T02:02

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. В Ливерпуле (Великобритания) объявили имя победителя международного музыкального конкурса Евровидение-2023. Им стала певица Loreen (Лорин Талхауи) из Швеции с песней Tattoo. Исполнительница набрала 583 балла после совместного голосования профессионального жюри и телезрителей. Второе место занял рэпер Käärijän из Финляндии (526 баллов), третье – певица Ноа Кирель из Израиля (242 балла). В первую десятку также попали артисты, представляющие Италию, Норвегию, Украину, Бельгию, Эстонию, Австралию и Чехию. Для Лорин это вторая победа на Евровидении. Она также забрала хрустальный микрофон в 2012 году.В этом году конкурс должен был пройти на Украине (в 2022-м украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania заняла первое место. – Прим. ред). Однако Европейский вещательный союз (EBU) решил перенести конкурс с территории Украины в Великобританию из соображений безопасности.Россия не была представлена на Евровидение-2023. В феврале прошлого года EBU отстранил нашу страну от участия. Чем еще запомнится Евровидение-2023? В этом году многие обратили внимание на видео-открытки. Казалось бы, все как обычно: короткий рассказ об исполнителе, виды его страны, а также принимающих: Великобритании и Украины. Так вот последняя не включила ни одного плана Крыма, ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.В EBU этот момент не прокомментировали. В 2012 году она вместе с коллективом представляла Россию на Евровидение. "Бабушки" заняли второе место, уступив первое Loreen. Тогда, как считает Туктарева, они покорили мир добром и теплом, которые исходило от их задорной песни Party for everybody. В этом году конкурс удивил обилием эпатажных и странных номеров. Например, участники хорватской группы Let 3 пели в юбках и с ярким макияжем на лице, а потом разделись и завершили выступление в одних трусах. Шокировали публику и металлисты из Lord of the Lost (Германия). Вокалист группы не только разрисовал глаза, но и примерил латексный красный обтягивающий костюм, который смотрелся одновременно ужасающе и нелепо. Что дальше?После победы Швеции Евровидение-2024 должно пройти в этой стране. Однако подробности раскроют позднее. Недавно стало известно, что впервые после 30-летнего перерыва к конкурсу присоединится Люксембург.

