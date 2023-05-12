https://ria.ru/20230512/evrovidenie-1871369013.html

"Противно!": солистка "Бурановских бабушек" высказалась о Евровидении-2023

"Противно!": солистка "Бурановских бабушек" высказалась о Евровидении-2023 - РИА Новости, 12.05.2023

"Противно!": солистка "Бурановских бабушек" высказалась о Евровидении-2023

Художественный руководитель народного коллектива из Удмуртии "Бурановские бабушки" Ольга Туктарева в интервью "Абзацу" объяснила, почему ей неприятно смотреть... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T18:28

2023-05-12T18:28

2023-05-12T18:28

шоубиз

бурановские бабушки

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ливерпуль

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Художественный руководитель народного коллектива из Удмуртии "Бурановские бабушки" Ольга Туктарева в интервью "Абзацу" объяснила, почему ей неприятно смотреть Евровидение-2023. Она отметила, что "Бурановские бабушки" выглядели для европейцев необычно, но поразили их своей искренностью.Коллектив "Бурановские бабушки" представил Россию на Евровидении-2012 и занял второе место, уступив первое исполнительнице из Швеции, певице Loreen. Россию отстранили от Евровидения в 2022 году из-за начала спецоперации на Украине. После этого Первый канал и ВГТРК вышли из состава ЕВС (Европейский вещательный союз – Прим. Ред.).

https://ria.ru/20230510/evrovidenie-1870772315.html

россия

швеция

украина

ливерпуль

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Александра Липатова

бурановские бабушки, евровидение, россия, швеция, украина, новости шоу-бизнеса, ливерпуль