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"Противно!": солистка "Бурановских бабушек" высказалась о Евровидении-2023 - РИА Новости, 12.05.2023
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Шоубиз
 
18:28 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/evrovidenie-1871369013.html
"Противно!": солистка "Бурановских бабушек" высказалась о Евровидении-2023
"Противно!": солистка "Бурановских бабушек" высказалась о Евровидении-2023 - РИА Новости, 12.05.2023
"Противно!": солистка "Бурановских бабушек" высказалась о Евровидении-2023
Художественный руководитель народного коллектива из Удмуртии "Бурановские бабушки" Ольга Туктарева в интервью "Абзацу" объяснила, почему ей неприятно смотреть... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T18:28
2023-05-12T18:28
шоубиз
бурановские бабушки
евровидение
россия
швеция
украина
новости шоу-бизнеса
ливерпуль
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Художественный руководитель народного коллектива из Удмуртии "Бурановские бабушки" Ольга Туктарева в интервью "Абзацу" объяснила, почему ей неприятно смотреть Евровидение-2023. Она отметила, что "Бурановские бабушки" выглядели для европейцев необычно, но поразили их своей искренностью.Коллектив "Бурановские бабушки" представил Россию на Евровидении-2012 и занял второе место, уступив первое исполнительнице из Швеции, певице Loreen. Россию отстранили от Евровидения в 2022 году из-за начала спецоперации на Украине. После этого Первый канал и ВГТРК вышли из состава ЕВС (Европейский вещательный союз – Прим. Ред.).
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бурановские бабушки, евровидение, россия, швеция, украина, новости шоу-бизнеса, ливерпуль
Шоубиз, Бурановские бабушки, Евровидение, Россия, Швеция, Украина, Новости шоу-бизнеса, Ливерпуль
"Противно!": солистка "Бурановских бабушек" высказалась о Евровидении-2023

Солистка "Бурановских бабушек" сказала, что Евровидение-2023 политизированное и фриковое

© РИА Новости | Перейти в медиабанк"Бурановские бабушки"
Бурановские бабушки - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Художественный руководитель народного коллектива из Удмуртии "Бурановские бабушки" Ольга Туктарева в интервью "Абзацу" объяснила, почему ей неприятно смотреть Евровидение-2023.
«

"Мы конкурс смотрим краем глаза. Там же все стало политизированным, фриковым. Смотреть это все противно. Можно сказать, нам повезло, что мы выступали в нормальное время", – считает вокалистка.

Она отметила, что "Бурановские бабушки" выглядели для европейцев необычно, но поразили их своей искренностью.
«
"Нас ведь тоже повезли, чтобы привлечь внимание. Бабушки в лаптях. Почти из этого же ряда, что сейчас, просто бабушки на самом деле – добрые и искренние. Это потом люди и увидели", – заключила Туктарева.
Коллектив "Бурановские бабушки" представил Россию на Евровидении-2012 и занял второе место, уступив первое исполнительнице из Швеции, певице Loreen.
Россию отстранили от Евровидения в 2022 году из-за начала спецоперации на Украине. После этого Первый канал и ВГТРК вышли из состава ЕВС (Европейский вещательный союз – Прим. Ред.).
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ШоубизБурановские бабушкиЕвровидениеРоссияШвецияУкраинаНовости шоу-бизнесаЛиверпуль
 
 
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