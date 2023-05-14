https://ria.ru/20230514/erdogan-1871657796.html
В Турции готовятся к обращению Эрдогана к народу по итогам выборов
В Турции готовятся к обращению Эрдогана к народу по итогам выборов - РИА Новости, 14.05.2023
В Турции готовятся к обращению Эрдогана к народу по итогам выборов
Перед штаб-квартирой АК Parti (турецкая правящая Партия справедливости и развития) в Анкаре во всю идет подготовка к обращению действующего президента Турции и... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T16:46
2023-05-14T16:46
2023-05-14T16:46
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
президентские выборы в турции
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АНКАРА, 14 мая – РИА Новости. Перед штаб-квартирой АК Parti (турецкая правящая Партия справедливости и развития) в Анкаре во всю идет подготовка к обращению действующего президента Турции и одного из кандидатов на выборах главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана к турецкому народу по итогам выборов, сообщает корреспондент РИА Новости. Перед зданием штаб-квартиры усилены меры безопасности. Сотрудники полиции и военные оцепили периметр. В целях безопасности с близлежащих территорий эвакуируются даже находящиеся на законных парковках автомобили. Возле здания, где будет выступать Эрдоган, установлены звуковые усилители. Перед зданием генштаба установлены специальные места для представителей СМИ. На данный момент на территорию генштаба после тщательной проверки полиции допускаются исключительно прошедшие аккредитацию журналисты, а также сотрудники АК Parti. Граждане, которые желают услышать выступление вживую, занимают места в ближайших ресторанах и кафе.
https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871575766.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Президентские выборы в Турции
В Турции готовятся к обращению Эрдогана к народу по итогам выборов
Правящая партия Турции готовится к обращению Эрдогана к народу по итогам выборов
АНКАРА, 14 мая – РИА Новости. Перед штаб-квартирой АК Parti (турецкая правящая Партия справедливости и развития) в Анкаре во всю идет подготовка к обращению действующего президента Турции и одного из кандидатов на выборах главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана к турецкому народу по итогам выборов, сообщает корреспондент РИА Новости.
Перед зданием штаб-квартиры усилены меры безопасности. Сотрудники полиции и военные оцепили периметр. В целях безопасности с близлежащих территорий эвакуируются даже находящиеся на законных парковках автомобили. Возле здания, где будет выступать Эрдоган, установлены звуковые усилители. Перед зданием генштаба установлены специальные места для представителей СМИ.
На данный момент на территорию генштаба после тщательной проверки полиции допускаются исключительно прошедшие аккредитацию журналисты, а также сотрудники АК Parti. Граждане, которые желают услышать выступление вживую, занимают места в ближайших ресторанах и кафе.
В Турции пройдут критические выборы