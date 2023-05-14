https://ria.ru/20230514/dacha-1871597678.html

Россиянам рассказали, как организовать торговую точку на даче

Россиянам рассказали, как организовать торговую точку на даче - РИА Новости, 14.05.2023

Россиянам рассказали, как организовать торговую точку на даче

Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, что для организации торговой точки на дачном... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T09:35

2023-05-14T09:35

2023-05-14T09:35

общество

никита чаплин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869860349_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de3774eb3bdf95a99694f6a2225bbadc.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, что для организации торговой точки на дачном участке нужно сначала получить разрешения от садового товарищества и муниципалитета, а также должным образом оформить деятельность, а при создании питомника растений важно соблюдать фитосанитарные правила. Он отметил, что рассада должна быть здоровой, выдерживать особые требования к сортам и многое другое. Для этого нужно будет изменить вид разрешенного использования земли и получить разрешение на торговлю именно на вашем участке, также придется размежевать участок с выделением площади под торговую точку, рассказал политик.

https://ria.ru/20230513/sosedi-1871458360.html

https://realty.ria.ru/20230324/dachniki-1860125313.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, никита чаплин, россия