Россиянам рассказали, как организовать торговую точку на даче
Депутат Госдумы Чаплин: для создания торговой точки на даче нужны разрешения СНТ и властей
Дачные участки в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, что для организации торговой точки на дачном участке нужно сначала получить разрешения от садового товарищества и муниципалитета, а также должным образом оформить деятельность, а при создании питомника растений важно соблюдать фитосанитарные правила.
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"Можно ли организовать питомник саженцев растений на своем дачном участке на продажу? Делим данный вопрос на две части. Первая часть связана с тем, что если вы планируете что-то постоянно продавать, то это уже предпринимательская деятельность. Соответственно, вы должны оформить свою деятельность, которая установлена законом (ИП, самозанятость). То есть важно соблюсти налоговое законодательство, фитосанитарные правила", - сообщил парламентарий.
Он отметил, что рассада должна быть здоровой, выдерживать особые требования к сортам и многое другое.
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"Вторая часть - мы вправе выращивать растения на своем участке, контролировать, в каком количестве и для продажи ли - очень сложно. Выращивание рассады, в отличие от разведения скота, никак не может мешать владельцам смежных участков. Единственный момент, что вы не можете организовывать магазин на своем дачном участке. Это считается коммерческой деятельностью и может быть нецелевым использованием земли. Однако есть выход: обратиться к председателю СНТ, вынести этот вопрос на решение общего собрания и с этим документом прийти за разрешением в муниципалитет", - сообщил Чаплин.
Для этого нужно будет изменить вид разрешенного использования земли и получить разрешение на торговлю именно на вашем участке, также придется размежевать участок с выделением площади под торговую точку, рассказал политик.
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"Опять же все строго с соблюдением налогового законодательства (оформление ИП или самозанятости). Если с этим вариантом возникают сложности, то продавать рассаду без оформления ИП можно на социальном месте на рынках. В некоторых регионах владельцам дачных участков предоставляют льготные места на городских или деревенских рынках", - заявил Чаплин.