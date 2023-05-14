Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, как организовать торговую точку на даче - РИА Новости, 14.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:35 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/dacha-1871597678.html
Россиянам рассказали, как организовать торговую точку на даче
Россиянам рассказали, как организовать торговую точку на даче - РИА Новости, 14.05.2023
Россиянам рассказали, как организовать торговую точку на даче
Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, что для организации торговой точки на дачном... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T09:35
2023-05-14T09:35
общество
никита чаплин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869860349_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de3774eb3bdf95a99694f6a2225bbadc.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, что для организации торговой точки на дачном участке нужно сначала получить разрешения от садового товарищества и муниципалитета, а также должным образом оформить деятельность, а при создании питомника растений важно соблюдать фитосанитарные правила. Он отметил, что рассада должна быть здоровой, выдерживать особые требования к сортам и многое другое. Для этого нужно будет изменить вид разрешенного использования земли и получить разрешение на торговлю именно на вашем участке, также придется размежевать участок с выделением площади под торговую точку, рассказал политик.
https://ria.ru/20230513/sosedi-1871458360.html
https://realty.ria.ru/20230324/dachniki-1860125313.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869860349_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_570317f6969dfe88af463687d633afb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, никита чаплин, россия
Общество, Никита Чаплин, Россия
Россиянам рассказали, как организовать торговую точку на даче

Депутат Госдумы Чаплин: для создания торговой точки на даче нужны разрешения СНТ и властей

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДачные участки в Московской области
Дачные участки в Московской области - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Дачные участки в Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, что для организации торговой точки на дачном участке нужно сначала получить разрешения от садового товарищества и муниципалитета, а также должным образом оформить деятельность, а при создании питомника растений важно соблюдать фитосанитарные правила.
«
"Можно ли организовать питомник саженцев растений на своем дачном участке на продажу? Делим данный вопрос на две части. Первая часть связана с тем, что если вы планируете что-то постоянно продавать, то это уже предпринимательская деятельность. Соответственно, вы должны оформить свою деятельность, которая установлена законом (ИП, самозанятость). То есть важно соблюсти налоговое законодательство, фитосанитарные правила", - сообщил парламентарий.
Яблоки на ветке - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
Дачникам объяснили, когда можно срывать плоды с соседских деревьев
Вчера, 06:14
Он отметил, что рассада должна быть здоровой, выдерживать особые требования к сортам и многое другое.
«
"Вторая часть - мы вправе выращивать растения на своем участке, контролировать, в каком количестве и для продажи ли - очень сложно. Выращивание рассады, в отличие от разведения скота, никак не может мешать владельцам смежных участков. Единственный момент, что вы не можете организовывать магазин на своем дачном участке. Это считается коммерческой деятельностью и может быть нецелевым использованием земли. Однако есть выход: обратиться к председателю СНТ, вынести этот вопрос на решение общего собрания и с этим документом прийти за разрешением в муниципалитет", - сообщил Чаплин.
Для этого нужно будет изменить вид разрешенного использования земли и получить разрешение на торговлю именно на вашем участке, также придется размежевать участок с выделением площади под торговую точку, рассказал политик.
«
"Опять же все строго с соблюдением налогового законодательства (оформление ИП или самозанятости). Если с этим вариантом возникают сложности, то продавать рассаду без оформления ИП можно на социальном месте на рынках. В некоторых регионах владельцам дачных участков предоставляют льготные места на городских или деревенских рынках", - заявил Чаплин.
Москвичи на даче - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Эксперты предупредили дачников, за что на них могут пожаловаться соседи
24 марта, 10:00
 
ОбществоНикита ЧаплинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала