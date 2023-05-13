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Зеленский напомнил, что Трамп не смог положить конец конфликту в Донбассе - РИА Новости, 13.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:48 13.05.2023 (обновлено: 21:54 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/zelenskiy-1871560175.html
Зеленский напомнил, что Трамп не смог положить конец конфликту в Донбассе
Зеленский напомнил, что Трамп не смог положить конец конфликту в Донбассе - РИА Новости, 13.05.2023
Зеленский напомнил, что Трамп не смог положить конец конфликту в Донбассе
Владимир Зеленский заявил, что во время своего президентства Дональд Трамп не положил конец конфликту на Донбассе. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T21:48
2023-05-13T21:54
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
украина
киев
владимир зеленский
дональд трамп
ангела меркель
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что во время своего президентства Дональд Трамп не положил конец конфликту на Донбассе. В апреле экс-президент США Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на выборах 2024 года разрешить конфликт на Украине еще до того, как он въедет в Белый дом. Ранее он уже обещал, что сможет остановить кровопролитие в течение 24 часов, созвонившись с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. "Хочу напомнить, что президент Трамп в любом случае был президентом. У меня тогда была встреча, я тогда уже тоже был президентом... Я не уверен, что он тогда был глубоко погружен в этот вопрос, но тем не менее он не решил вопрос", - заявил он в интервью итальянским СМИ. Как отметил Зеленский, он не уверен, что это было приоритетной задачей для Трампа. "Я ни в чем его не обвиняю, но мы имеем факты", - добавил он. Комплекс мер по выполнению Минских соглашений по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины был подписан 12 февраля 2015 года в Минске. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал Минские соглашения. Ранее Владимир Зеленский в интервью Spiegel признался, что сам заявлял экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону о "невыполнимости" минских соглашений и что он не планировал их выполнять. Перед этим Меркель (занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год) сказала, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. В свою очередь Франсуа Олланд, занимавший пост президента Франции с 2012 по 2017 годы, согласился с Меркель, что минские соглашения дали киевскому режиму время на то, чтобы стать сильнее. Оба участвовали в саммите "нормандской четверки", на которых был согласован комплекс мер по выполнению минских соглашений. Борис Джонсон во время визита в Киев в конце января заявил, что нормандский формат переговоров по Украине был "дипломатической имитацией".
https://ria.ru/20230513/zelenskiy-1871559278.html
https://ria.ru/20230513/zelenskiy-1871556632.html
донбасс
украина
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в мире, донбасс, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, ангела меркель
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Ангела Меркель
Зеленский напомнил, что Трамп не смог положить конец конфликту в Донбассе

Зеленский напомнил, что Трамп не смог положить обещанный конец конфликту в Донбассе

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что во время своего президентства Дональд Трамп не положил конец конфликту на Донбассе.
В апреле экс-президент США Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на выборах 2024 года разрешить конфликт на Украине еще до того, как он въедет в Белый дом. Ранее он уже обещал, что сможет остановить кровопролитие в течение 24 часов, созвонившись с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Вид с Большого Москворецкого моста на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
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"Хочу напомнить, что президент Трамп в любом случае был президентом. У меня тогда была встреча, я тогда уже тоже был президентом... Я не уверен, что он тогда был глубоко погружен в этот вопрос, но тем не менее он не решил вопрос", - заявил он в интервью итальянским СМИ.
Как отметил Зеленский, он не уверен, что это было приоритетной задачей для Трампа. "Я ни в чем его не обвиняю, но мы имеем факты", - добавил он.
Комплекс мер по выполнению Минских соглашений по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины был подписан 12 февраля 2015 года в Минске. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал Минские соглашения.
Ранее Владимир Зеленский в интервью Spiegel признался, что сам заявлял экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону о "невыполнимости" минских соглашений и что он не планировал их выполнять. Перед этим Меркель (занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год) сказала, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. В свою очередь Франсуа Олланд, занимавший пост президента Франции с 2012 по 2017 годы, согласился с Меркель, что минские соглашения дали киевскому режиму время на то, чтобы стать сильнее. Оба участвовали в саммите "нормандской четверки", на которых был согласован комплекс мер по выполнению минских соглашений. Борис Джонсон во время визита в Киев в конце января заявил, что нормандский формат переговоров по Украине был "дипломатической имитацией".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассУкраинаКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампАнгела Меркель
 
 
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