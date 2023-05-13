https://ria.ru/20230513/zelenskiy-1871497270.html

"Только не это". В Twitter осудили поступок Зеленского

"Только не это". В Twitter осудили поступок Зеленского - РИА Новости, 13.05.2023

"Только не это". В Twitter осудили поступок Зеленского

Пользователи Twitter осудили визит президента Украины Владимира Зеленского в Италию. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T13:08

2023-05-13T13:08

2023-05-13T13:56

в мире

италия

украина

рим

владимир зеленский

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866727375_0:150:3126:1908_1920x0_80_0_0_95563e66b0db941abf89927679cda470.jpg

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили визит президента Украины Владимира Зеленского в Италию."Только не это", — написал пользователь."Очередная зарубежная поездка?" — сыронизировал второй."Вы бы объехали весь мир, если бы Италия была в состоянии конфликта? Почему правительство так подобострастно вынуждено помогать Украине?" — задался вопросом третий."Приехал просить очередной пакет помощи", — съязвил читатель."Возвращайся к себе домой", — заключили участники дискуссии.Сегодня утром Зеленский прилетел в Рим, где встретится с президентом и премьером Италии, а во второй половине дня его примет папа римский.

https://ria.ru/20230512/vsu-1871411558.html

https://ria.ru/20230505/zapasy-1869842807.html

италия

украина

рим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, италия, украина, рим, владимир зеленский, twitter