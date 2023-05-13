https://ria.ru/20230513/zelenskiy-1871497270.html
"Только не это". В Twitter осудили поступок Зеленского
"Только не это". В Twitter осудили поступок Зеленского - РИА Новости, 13.05.2023
"Только не это". В Twitter осудили поступок Зеленского
Пользователи Twitter осудили визит президента Украины Владимира Зеленского в Италию. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T13:08
2023-05-13T13:08
2023-05-13T13:56
в мире
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владимир зеленский
twitter
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили визит президента Украины Владимира Зеленского в Италию."Только не это", — написал пользователь."Очередная зарубежная поездка?" — сыронизировал второй."Вы бы объехали весь мир, если бы Италия была в состоянии конфликта? Почему правительство так подобострастно вынуждено помогать Украине?" — задался вопросом третий."Приехал просить очередной пакет помощи", — съязвил читатель."Возвращайся к себе домой", — заключили участники дискуссии.Сегодня утром Зеленский прилетел в Рим, где встретится с президентом и премьером Италии, а во второй половине дня его примет папа римский.
https://ria.ru/20230512/vsu-1871411558.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, италия, украина, рим, владимир зеленский, twitter
В мире, Италия, Украина, Рим, Владимир Зеленский, Twitter
"Только не это". В Twitter осудили поступок Зеленского
Пользователи Twitter возмутились поездкой Зеленского на встречу с президентом Италии
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости.
Пользователи Twitter
осудили визит президента Украины Владимира Зеленского в Италию.
"Только не это", — написал пользователь.
"Очередная зарубежная поездка?" — сыронизировал второй.
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"Вы бы объехали весь мир, если бы Италия была в состоянии конфликта? Почему правительство так подобострастно вынуждено помогать Украине?" — задался вопросом третий.
"Приехал просить очередной пакет помощи", — съязвил читатель.
"Возвращайся к себе домой", — заключили участники дискуссии.
Сегодня утром Зеленский прилетел в Рим, где встретится с президентом и премьером Италии, а во второй половине дня его примет папа римский.
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