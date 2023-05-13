https://ria.ru/20230513/zakhvat-1871482862.html

Киев сохраняет планы захвата Запорожской АЭС, заявил Рогов

Киев сохраняет планы захвата Запорожской АЭС, заявил Рогов - РИА Новости, 13.05.2023

Киев сохраняет планы захвата Запорожской АЭС, заявил Рогов

Украинские войска сохраняют планы по захвату Запорожской АЭС (ЗАЭС), все прочие заявления являются отвлекающим маневром, заявил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T11:22

2023-05-13T11:22

2023-05-13T11:24

специальная военная операция на украине

владимир рогов

запорожская аэс

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Украинские войска сохраняют планы по захвату Запорожской АЭС (ЗАЭС), все прочие заявления являются отвлекающим маневром, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Украинским войскам в случае контрнаступления придется обойти Запорожскую АЭС (ЗАЭС), чтобы не повредить объект, отмечал ранее телеканалу CNN глава украинского "Энергоатома" Петр Котин. "Подобные заявления – отвлекающий маневр. Однозначно в планах боевиков Зеленского спецоперация по форсированию Днепра, захвату плацдарма и оккупация атомной станции как неприкасаемого места, по которому, они прекрасно знают, что мы бить не будем", - сказал Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230507/magate-1870344311.html

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владимир рогов, запорожская аэс, украина