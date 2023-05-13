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Блинкен провел разговор с главой МИД ЮАР на фоне инцидента с послом
Блинкен провел разговор с главой МИД ЮАР на фоне инцидента с послом - РИА Новости, 13.05.2023
Блинкен провел разговор с главой МИД ЮАР на фоне инцидента с послом
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой южноафриканского МИД Наледи Пандор на фоне инцидента с американским послом, заявившим, что... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T01:09
2023-05-13T01:09
2023-05-13T01:09
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энтони блинкен
наледи пандор
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой южноафриканского МИД Наледи Пандор на фоне инцидента с американским послом, заявившим, что республика якобы поставляет оружие России. "Сегодня госсекретарь... Блинкен беседовал с министром... Пандор", - говорится в заявлении госдепартамента. Отмечается, что Блинкен в ходе разговора подчеркнул важность стратегического партнерства между США и ЮАР. Ранее телеканал News24 передал слова американского посла в ЮАР Рубена Бригетти, который утверждает, что ЮАР якобы поставляет вооружение российской армии. Американская сторона ссылается на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР Саймонстаун. Корабль пробыл на базе с 6 по 8 декабря 2022 года. По словам посла, в США уверены, что на корабль якобы "грузили оружие и боеприпасы", после чего судно вернулось обратно в Россию. МИД ЮАР затем сообщило, что посол после официального протеста со стороны ведомства признал, что перешел черту, и извинился.
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в мире, юар, россия, сша, энтони блинкен, наледи пандор
В мире, ЮАР, Россия, США, Энтони Блинкен, Наледи Пандор
Блинкен провел разговор с главой МИД ЮАР на фоне инцидента с послом
Блинкен провел разговор с главой МИД ЮАР на фоне инцидента с американским послом
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой южноафриканского МИД Наледи Пандор на фоне инцидента с американским послом, заявившим, что республика якобы поставляет оружие России.
"Сегодня госсекретарь... Блинкен беседовал с министром... Пандор", - говорится в заявлении госдепартамента.
Отмечается, что Блинкен в ходе разговора подчеркнул важность стратегического партнерства между США и ЮАР
.
Ранее телеканал News24 передал слова американского посла в ЮАР Рубена Бригетти, который утверждает, что ЮАР якобы поставляет вооружение российской армии. Американская сторона ссылается на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР Саймонстаун. Корабль пробыл на базе с 6 по 8 декабря 2022 года. По словам посла, в США уверены, что на корабль якобы "грузили оружие и боеприпасы", после чего судно вернулось обратно в Россию. МИД ЮАР затем сообщило, что посол после официального протеста со стороны ведомства признал, что перешел черту, и извинился.
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