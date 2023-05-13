https://ria.ru/20230513/vzryv-1871472859.html

На окраине Луганска прогремел взрыв

На окраине Луганска прогремел взрыв - РИА Новости, 13.05.2023

На окраине Луганска прогремел взрыв

Утром на окраине Луганска прогремел взрыв, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T09:55

2023-05-13T09:55

2023-05-13T11:49

специальная военная операция на украине

луганск

луганская народная республика

юбилейный

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ЛУГАНСК, 13 мая — РИА Новости. Утром на окраине Луганска прогремел взрыв, передает корреспондент РИА Новости.По его сведениям, это произошло около 10:00 в поселке Юбилейный. На место выдвинулись экстренные службы.Очевидцы сообщают, что во многих домах выбиты стекла. На снимках с места событий виден высокий столб дыма.Накануне ВСУ нанесли по Луганску ракетный удар, который, как сообщалось, пришелся по району завода "Поли-пак". Первоначально в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что это были две крылатые ракеты, выпущенные из украинского комплекса "Гром". Позже там уточнили, что удар наносился крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства и американской ADM-160B MALD, которая используется как ложная цель для противодействия ПВО.По словам исполняющего обязанности главы республики Леонида Пасечника, при ударе пострадали шестеро детей. Кроме того, депутат Госдумы Виктор Водолацкий пострадал, когда пытался помочь людям, оказавшимся под завалами.

https://ria.ru/20230512/vzryv-1871441447.html

луганск

луганская народная республика

юбилейный

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луганск, луганская народная республика, юбилейный