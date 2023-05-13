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На окраине Луганска прогремел взрыв - РИА Новости, 13.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:55 13.05.2023 (обновлено: 11:49 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/vzryv-1871472859.html
На окраине Луганска прогремел взрыв
На окраине Луганска прогремел взрыв - РИА Новости, 13.05.2023
На окраине Луганска прогремел взрыв
Утром на окраине Луганска прогремел взрыв, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T09:55
2023-05-13T11:49
специальная военная операция на украине
луганск
луганская народная республика
юбилейный
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ЛУГАНСК, 13 мая — РИА Новости. Утром на окраине Луганска прогремел взрыв, передает корреспондент РИА Новости.По его сведениям, это произошло около 10:00 в поселке Юбилейный. На место выдвинулись экстренные службы.Очевидцы сообщают, что во многих домах выбиты стекла. На снимках с места событий виден высокий столб дыма.Накануне ВСУ нанесли по Луганску ракетный удар, который, как сообщалось, пришелся по району завода "Поли-пак". Первоначально в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что это были две крылатые ракеты, выпущенные из украинского комплекса "Гром". Позже там уточнили, что удар наносился крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства и американской ADM-160B MALD, которая используется как ложная цель для противодействия ПВО.По словам исполняющего обязанности главы республики Леонида Пасечника, при ударе пострадали шестеро детей. Кроме того, депутат Госдумы Виктор Водолацкий пострадал, когда пытался помочь людям, оказавшимся под завалами.
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луганск
луганская народная республика
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луганск, луганская народная республика, юбилейный
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Луганская Народная Республика, Юбилейный
На окраине Луганска прогремел взрыв

В районе поселка Юбилейный на окраине Луганска прогремел взрыв

© фото очевидцаДым на месте взрыва в Луганске
Дым на месте взрыва в Луганске
© фото очевидца
Дым на месте взрыва в Луганске
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 мая — РИА Новости. Утром на окраине Луганска прогремел взрыв, передает корреспондент РИА Новости.
По его сведениям, это произошло около 10:00 в поселке Юбилейный. На место выдвинулись экстренные службы.
Очевидцы сообщают, что во многих домах выбиты стекла. На снимках с места событий виден высокий столб дыма.
Накануне ВСУ нанесли по Луганску ракетный удар, который, как сообщалось, пришелся по району завода "Поли-пак". Первоначально в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что это были две крылатые ракеты, выпущенные из украинского комплекса "Гром". Позже там уточнили, что удар наносился крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства и американской ADM-160B MALD, которая используется как ложная цель для противодействия ПВО.
По словам исполняющего обязанности главы республики Леонида Пасечника, при ударе пострадали шестеро детей. Кроме того, депутат Госдумы Виктор Водолацкий пострадал, когда пытался помочь людям, оказавшимся под завалами.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганскЛуганская Народная РеспубликаЮбилейный
 
 
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