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Песков: Россия не приемлет обвинений во вмешательстве в выборы в Турции

Песков: Россия не приемлет обвинений во вмешательстве в выборы в Турции - РИА Новости, 13.05.2023

Песков: Россия не приемлет обвинений во вмешательстве в выборы в Турции

Россия категорически не приемлет обвинения турецкой оппозиции в якобы вмешательстве в выборы в этой стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T21:45

2023-05-13T21:45

2023-05-13T22:47

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Россия категорически не приемлет обвинения турецкой оппозиции в якобы вмешательстве в выборы в этой стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Президент Турцию Реджеп Тайип Эрдоган 7 мая показал своим сторонникам видео, где кадры выступления его основного оппонента смонтировали рядом с изображением лидера запрещенной Рабочей партии Курдистана Мурата Карайила. СМИ назвали публикацию фейком, а Кылычдароглу — заговором, за которым стоят "дорогие русские друзья"."Это заявление господина Кылычдароглу наделало много шума в Турции. <...> Мы сразу заявили, что категорически не приемлем обвинения во вмешательстве в выборы в Турции. Об этом не может быть и речи", — подчеркнул он.Чиновник напомнил, что лидер турецкой оппозиции сообщил о наличии неких доказательств, которые при этом он до сих пор не предоставил. По его словам, в целом в Кремле крайне разочарованы таким заявлением Кылычдароглу, которое "прямо противоположно видению" основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка."Уместно напомнить, что именно основатель Турецкой Республики и архитектор внешнеполитического мировоззрения современной Турции Ататюрк был убежденным сторонником развития российско-турецких отношений, именно при Ататюрке был заложен фундамент наших отношений дружбы и добрососедства", — указал пресс-секретарь президента России.Москва, отметил Песков, дорожит достигнутым уровнем двусторонних отношений, в частности в таких сферах, как туризм, сельское хозяйство, торговля, энергетика, транспорт и гуманитарные связи.Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Второй тур выборов главы государства в случае, если ни один из участников не наберет 50 процентов голосов, должен пройти 28 мая. За президентское кресло борются три политика: действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от семи оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции Ata Синан Оган.

https://ria.ru/20230513/kylychdaroglu-1871514355.html

https://ria.ru/20230513/erdogan-1871407166.html

https://ria.ru/20230513/oppozitsiya-1871502260.html

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россия, турция, дмитрий песков, кемаль кылычдароглу, в мире