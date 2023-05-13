https://ria.ru/20230513/vybory-1871535397.html

Выборы в Турции пройдут мирно, считает представитель турецкой оппозиции

Выборы в Турции пройдут мирно, считает представитель турецкой оппозиции - РИА Новости, 13.05.2023

Выборы в Турции пройдут мирно, считает представитель турецкой оппозиции

Турецкая оппозиция уверена, что день выборов и возможная передача власти в случае победы оппозиционного кандидата в президенты пройдут мирным путем, заявил в... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T17:53

2023-05-13T17:53

2023-05-13T17:53

в мире

турция

кемаль кылычдароглу

мухаррем индже

реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 13 мая - РИА Новости. Турецкая оппозиция уверена, что день выборов и возможная передача власти в случае победы оппозиционного кандидата в президенты пройдут мирным путем, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы Народно-республиканской партии (CHP) кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу Огуз Салыджы. "В Турции исторически сложилось так, что ко власти приходили путем выборов и уходили тем же путем различные силы, никогда не происходило никаких конфликтов по этому поводу", - заявил Салыджы. "Если завтра наш народ примет решение относительно кандидатуры Кылычдароглу, то все мы - и власти, и оппозиция - должны уважать его", - подчеркнул он. По его мнению, в Турции произойдут перемены. "Уверены, выборы пройдут одним туром", - отметил Салыджы. Лидер партии Memleket Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов, теперь за президентское кресло будут бороться три политика: действующий президент Тайип Эрдоган, кандидат от семи оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции Ata Синан Оган. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.

https://ria.ru/20230513/erdogan-1871407166.html

https://ria.ru/20230512/erdogan-1871437776.html

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в мире, турция, кемаль кылычдароглу, мухаррем индже, реджеп тайип эрдоган