https://ria.ru/20230513/vybory-1871535397.html
Выборы в Турции пройдут мирно, считает представитель турецкой оппозиции
Выборы в Турции пройдут мирно, считает представитель турецкой оппозиции - РИА Новости, 13.05.2023
Выборы в Турции пройдут мирно, считает представитель турецкой оппозиции
Турецкая оппозиция уверена, что день выборов и возможная передача власти в случае победы оппозиционного кандидата в президенты пройдут мирным путем, заявил в... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T17:53
2023-05-13T17:53
2023-05-13T17:53
в мире
турция
кемаль кылычдароглу
мухаррем индже
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 13 мая - РИА Новости. Турецкая оппозиция уверена, что день выборов и возможная передача власти в случае победы оппозиционного кандидата в президенты пройдут мирным путем, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы Народно-республиканской партии (CHP) кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу Огуз Салыджы. "В Турции исторически сложилось так, что ко власти приходили путем выборов и уходили тем же путем различные силы, никогда не происходило никаких конфликтов по этому поводу", - заявил Салыджы. "Если завтра наш народ примет решение относительно кандидатуры Кылычдароглу, то все мы - и власти, и оппозиция - должны уважать его", - подчеркнул он. По его мнению, в Турции произойдут перемены. "Уверены, выборы пройдут одним туром", - отметил Салыджы. Лидер партии Memleket Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов, теперь за президентское кресло будут бороться три политика: действующий президент Тайип Эрдоган, кандидат от семи оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции Ata Синан Оган. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.
https://ria.ru/20230513/erdogan-1871407166.html
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в мире, турция, кемаль кылычдароглу, мухаррем индже, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Кемаль Кылычдароглу, Мухаррем Индже, Реджеп Тайип Эрдоган
Выборы в Турции пройдут мирно, считает представитель турецкой оппозиции
Турецкая оппозиция уверена, что выборы и возможная передача власти пройдут мирным путем
СТАМБУЛ, 13 мая - РИА Новости. Турецкая оппозиция уверена, что день выборов и возможная передача власти в случае победы оппозиционного кандидата в президенты пройдут мирным путем, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы Народно-республиканской партии (CHP) кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу Огуз Салыджы.
"В Турции исторически сложилось так, что ко власти приходили путем выборов и уходили тем же путем различные силы, никогда не происходило никаких конфликтов по этому поводу", - заявил Салыджы.
Судьба Турции висит на волоске. Виновата, разумеется, Москва
"Если завтра наш народ примет решение относительно кандидатуры Кылычдароглу, то все мы - и власти, и оппозиция - должны уважать его", - подчеркнул он.
По его мнению, в Турции произойдут перемены.
"Уверены, выборы пройдут одним туром", - отметил Салыджы.
«
"Турция - государство, а не банановая республика… Мы не хотим и не желаем никаких проблем в ходе голосования или во время объявления результатов", - отметил Салыджы.
Лидер партии Memleket Мухаррем Индже
объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов, теперь за президентское кресло будут бороться три политика: действующий президент Тайип Эрдоган, кандидат от семи оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции Ata Синан Оган.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.
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