https://ria.ru/20230513/vak-1871460680.html

Работу действующих диссоветов в новых регионах продлили до конца года

Работу действующих диссоветов в новых регионах продлили до конца года - РИА Новости, 13.05.2023

Работу действующих диссоветов в новых регионах продлили до конца года

Работу действующих диссертационных советов в новых регионах России продлили до конца нынешнего года, интеграция местной системы аттестации научных кадров в... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T07:09

2023-05-13T07:09

2023-05-13T11:16

россия

донецкая народная республика

общество

владимир филиппов

михаил мишустин

высшая аттестационная комиссия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Работу действующих диссертационных советов в новых регионах России продлили до конца нынешнего года, интеграция местной системы аттестации научных кадров в российскую будет облегчена, рассказал в интервью РИА Новости председатель Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования РФ (ВАК), президент Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов. "Более того, мы продлили деятельность всех ранее действующих диссоветов на новых территориях до конца 2023 года. Но поскольку по итогам защищенных диссертаций в этих диссоветах теперь выдаются российские дипломы кандидатов и докторов наук, то рассматриваться эти диссертации будут в экспертных советах ВАК при Минобрнауки России, что и обеспечит единство требований к качеству диссертаций", - добавил он. По словам Филиппова, "очень важно принятие оперативных мер и оказание необходимой срочной помощи организациям, диссоветам и соискателям ученых степеней с новых территорий". "В этой связи по представлению Минобрнауки России распоряжением председателя правительства России Михаила Мишустина председатель ВАК ДНР, ректор Донецкого медицинского университета, профессор Григорий Игнатенко включен в состав ВАК России, и вместе с ним Минобрнауки России и ВАК практически еженедельно проводят оперативные совещания по различным вопросам интеграции наших систем подготовки и аттестации научных кадров высшей квалификации", - сказал Филиппов. Читайте полный текст интервью Владимира Филиппова >>

https://ria.ru/20230513/plagiat-1871453695.html

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россия, донецкая народная республика, общество, владимир филиппов, михаил мишустин, высшая аттестационная комиссия