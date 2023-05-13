Работу действующих диссоветов в новых регионах продлили до конца года
Президент РУДН Филиппов: ВАК продлила до конца года работу диссоветов в новых регионах
Донецк. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Работу действующих диссертационных советов в новых регионах России продлили до конца нынешнего года, интеграция местной системы аттестации научных кадров в российскую будет облегчена, рассказал в интервью РИА Новости председатель Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования РФ (ВАК), президент Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов.
«
"Высшая аттестационная комиссия России приняла ряд мер, облегчающих интеграцию системы аттестации научных кадров новых территорий в российскую систему. В частности, если от российских организаций мы требуем выполнение трех из четырех критериев при создании диссоветов, то для организаций на новых территориях будет достаточно выполнения любых двух критериев. При этом для создания диссоветов достаточно будет наличия в организации не четырех, а трех докторов наук по заявленным научным специальностям", - отметил Филиппов.
"Более того, мы продлили деятельность всех ранее действующих диссоветов на новых территориях до конца 2023 года. Но поскольку по итогам защищенных диссертаций в этих диссоветах теперь выдаются российские дипломы кандидатов и докторов наук, то рассматриваться эти диссертации будут в экспертных советах ВАК при Минобрнауки России, что и обеспечит единство требований к качеству диссертаций", - добавил он.
По словам Филиппова, "очень важно принятие оперативных мер и оказание необходимой срочной помощи организациям, диссоветам и соискателям ученых степеней с новых территорий".
"В этой связи по представлению Минобрнауки России распоряжением председателя правительства России Михаила Мишустина председатель ВАК ДНР, ректор Донецкого медицинского университета, профессор Григорий Игнатенко включен в состав ВАК России, и вместе с ним Минобрнауки России и ВАК практически еженедельно проводят оперативные совещания по различным вопросам интеграции наших систем подготовки и аттестации научных кадров высшей квалификации", - сказал Филиппов.