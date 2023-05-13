https://ria.ru/20230513/filippov-1871359610.html

Владимир Филиппов: за плагиат мы отбираем ученые степени у сотен лиц в год

Владимир Филиппов: за плагиат мы отбираем ученые степени у сотен лиц в год - РИА Новости, 13.05.2023

Владимир Филиппов: за плагиат мы отбираем ученые степени у сотен лиц в год

Высшая аттестационная комиссия при министерстве науки и высшего образования России (ВАК) уже боле 90 лет отвечает за присуждение ученых степеней и званий в... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T11:00

2023-05-13T11:00

2023-05-13T11:00

интервью

владимир филиппов

геннадий красников

михаил мишустин

российская академия наук

высшая аттестационная комиссия

снг

россия

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Высшая аттестационная комиссия при министерстве науки и высшего образования России (ВАК) уже боле 90 лет отвечает за присуждение ученых степеней и званий в нашей стране. О том, какие новшества появились в системе аттестации научных кадров за последнее время, сколько человек лишаются степеней за плагиат в своих диссертациях, и как организована работа ВАК в новых регионах, в интервью РИА Новости рассказал председатель комиссии, президент Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов.– Владимир Михайлович, как известно, с этого учебного года подготовка кадров в аспирантуре вновь стала ориентироваться на науку: благополучным, с выдачей диплома, окончание аспирантуры может быть только при успешной подготовке диссертации. А как в этой связи изменилась работа ВАК?– Для облегчения защит диссертаций ВАК и Минобрнауки России в последние годы реализовали целый комплекс мер по демократизации и дебюрократизации процессов защиты диссертаций. В целях расширения доступности научной общественности к защищаемым диссертациям, с 1 января 2014 года введена обязанность диссоветов размещать на сайтах организаций, где созданы диссоветы, во-первых, тексты диссертаций, кандидатских – за два месяца, докторских – за три месяца. Более того, эти тексты остаются размещенными на сайтах еще в течение года. Эта мера существенно повысила доступность для научной общественности содержания диссертационных исследований, в том числе актуальность решаемых в них задач, оценку новизны результатов.Во-вторых, на сайтах организаций размещаются, не позднее 10 дней до защиты диссертации, отзывы как официальных оппонентов, так и ведущих организаций. Это существенно повысило ответственность и официальных оппонентов, и ведущих организаций, а значит, и качество экспертизы защищаемых диссертаций.Кроме того, внесены принципиальные изменения в так называемый "Перечень ВАК" – перечень научных изданий, в которых необходимо опубликование основных результатов диссертаций. Теперь в "Перечень ВАК" научные издания включаются не по группам научных специальностей (как было ранее), а только по конкретным научным специальностям, после соответствующего анализа экспертными советами ВАК состава редколлегии, содержания научных публикаций. Это также существенно повысило качество экспертизы научных публикаций соискателей ученых степеней.Можно также упомянуть введение обязанности организаций, на базе которых действуют диссоветы, проверять по системе "Антиплагиат" качество диссертаций на предмет отсутствия неправомерных заимствований. Это устранило масштабные неправомерные заимствования (в обществе называемые плагиатом) в диссертациях в предыдущие годы – мы в ВАК последние пять лет ежегодно лишаем ученых степеней сотни кандидатов и докторов наук.Как важное направление развития системы аттестации научных кадров высшей квалификации в нашей стране можно назвать создание института организаций, которым предоставляется право самостоятельного (без прямого участия ВАК) присуждения ученых степеней. До прошлого года таких организаций (вузов, научных учреждений) было 32, а теперь законом такое право предоставлено потенциально более 100 организациям.Все эти меры, безусловно, способствовали повышению качества работы системы подготовки и аттестации научных кадров высшей квалификации в нашей стране.– Тогда как вы прокомментируете слова президента РАН Геннадия Красникова в недавнем его интервью "Российской газете" о том, что "в составе ВАК более половины – члены академии, но уровень ВАК не соответствует задачам и возможности решать многие вопросы"?– Очевидна из самого контекста противоречивость заявления президента РАН. Действительно, в составе ВАК более 2/3 – академики и члены-корреспонденты РАН и других государственных академий, в том числе 10 – президенты и вице-президенты государственных академий наук России и стран СНГ. Именно этот высокого уровня состав ВАК позволяет принимать очень взвешенные решения, направленные на развитие системы аттестации научных кадров высшей квалификации, на дебюрократизацию в этой сфере и в итоге – облегчающие соискателям ученых степеней процессы защиты диссертаций. Попытки консервации прежних подходов в развитии современной науки приводили к процессам стагнации не только в подготовке кадров ученых , но и в стенах самой Российской академии наук, что и привело ее к сегодняшнему состоянию.– Но ведь президент РАН заявил в интервью, что "снижается и количество, и качество диссертаций".– Это заявление не только не основано на каких-либо фактах, но и не соответствует действительности (мягко говоря – неправда). На самом деле количество диссертаций в течение последних, например, шести лет остается на прежнем уровне: в 2017 году – 10,9 тысячи, в 2019 – 10,1 тысячи, в 2022 – 10,9 тысячи. Более того, мы уверены, что в 2023 году продолжится увеличение количества защит диссертаций, благодаря принятым правительством России по предложению Минобрнауки ряда мер: снижению количества членов диссовета с 19 до 11 человек, существенному расширению количества организаций с правом самостоятельного присуждения ученых степеней, внедрению дистанционных технологий в вопросах приема к защите и защит диссертаций и тому подобное.А что касается качества, то, как отмечено выше, его обеспечивают не только более 100 членов РАН и других государственных академий наук в составе ВАК (всего в ВАК 147 человек), но и система 44 экспертных советов ВАК, в которых работают около двух тысяч ведущих ученых, отобранных при организацованном Минобрнауки России гласном (в сети интернет) обсуждении их кандидатур научно-образовательным сообществом, в том числе учеными и отделениями РАН.Более того, почти все ведущие экспертные советы ВАК (по математике, по физике, по химии, по биологии, по экономике, экспертные советы ВАК по медицинским и аграрным наукам и другие) возглавляют ведущие академики и члены-корреспонденты РАН, которые своими принципиальными походами и обеспечивают высокую планку работы ВАК и ее экспертных советов.– А какие предлагаются принципиальные новшества и для соискателей ученых степеней, и для диссертационных советов?– Действительно, ВАК вместе с Минобрнауки России предложили целый ряд новых серьезных новаций, которые облегчат деятельность организаций по созданию диссоветов и помогут соискателям ученых степеней в защите диссертаций. Во-первых, была снижена минимальная необходимая численность диссоветов с 19 до 11 человек. Это позволит существенно большему количеству организаций создавать диссоветы, в том числе – в регионах Российской Федерации, что особенно важно для Сибири, Дальнего Востока, Урала. Во-вторых, было разрешено в составы диссоветов (докторских) включать до 25% кандидатов наук и лиц со степенью PhD – из числа ученых с высокими индексами цитирования. В-третьих, было отменено обязательное требование как к соискателям ученых степеней, так и к членам диссоветов, иметь обязательное количество публикаций в изданиях из так называемых международных баз данных (Scopus, Web of Science и других). Теперь достаточно иметь публикации в хороших российских изданиях из перечня ВАК или из RSCI.Кроме того, правительством по инициативе Минобрнауки России было разрешено существенно расширить использование дистанционных технологий в работе диссоветов – как для членов диссоветов, так и для соискателей ученых степеней.Сейчас в России наступил новый серьезный этап в подготовке научных кадров в аспирантуре: в ней вновь важнейшей задачей становится подготовка диссертации в срок аспирантуры (а не образовательный процесс, как это было в последнее десятилетие). В этой связи пленум ВАК в декабре 2022 года предложил возможность защиты диссертаций аспирантами, которые имеют значительное число публикаций в ведущих научных журналах, без написания текста диссертации, по докладу по совокупности опубликованных работ.– Как сейчас идет работа по включению новых российских регионов в отечественную систему аттестации научных кадров?– Высшая аттестационная комиссия России приняла ряд мер, облегчающих интеграцию системы аттестации научных кадров новых территорий в российскую систему. В частности, если от российских организаций мы требуем выполнение трех из четырех критериев при создании диссоветов, то для организаций на новых территориях будет достаточно выполнение любых двух критериев. При этом для создания диссоветов достаточно будет наличие в организации не четырех, а трех докторов наук по заявленным научным специальностям.Более того, мы продлили деятельность всех ранее действующих диссоветов на новых территориях до конца 2023 года. Но поскольку по итогам защищенных диссертаций в этих диссоветах теперь выдаются российские дипломы кандидатов и докторов наук, то рассматриваться эти диссертации будут в экспертных советах ВАК при Минобрнауки России, что и обеспечит единство требований к качеству диссертаций.В этих вопросах очень важно принятие оперативных мер и оказание необходимой срочной помощи организациям, диссоветам и соискателям ученых степеней с новых территорий. В этой связи по представлению Минобрнауки России, распоряжением председателя правительства России Михаила Мишустина председатель ВАК ДНР, ректор Донецкого медицинского университета, профессор Григорий Игнатенко включен в состав ВАК России, и вместе с ним Минобрнауки России и ВАК практически еженедельно проводят оперативные совещания по различным вопросам интеграции наших систем подготовки и аттестации научных кадров высшей квалификации.

https://ria.ru/20230221/obrazovanie-1853459209.html

https://ria.ru/20220424/vak-1785151962.html

https://ria.ru/20230512/baza-1871236046.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230406/sanktsii-1863534007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, владимир филиппов, геннадий красников, михаил мишустин, российская академия наук, высшая аттестационная комиссия, снг, россия, дальний восток, урал, рудн