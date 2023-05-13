https://ria.ru/20230513/turtsiya-1871540427.html

Турецкая оппозиция пока не определила функции семи вице-президентов

Турецкая оппозиция пока не определила функции семи вице-президентов - РИА Новости, 13.05.2023

Турецкая оппозиция пока не определила функции семи вице-президентов

Шесть партий оппозиционного "Народного альянса" пока не определились с функциями семи вице-президентов, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T18:35

2023-05-13T18:35

2023-05-13T18:35

в мире

турция

стамбул

кемаль кылычдароглу

мухаррем индже

ахмет давутоглу

народный альянс

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СТАМБУЛ, 13 мая - РИА Новости. Шесть партий оппозиционного "Народного альянса" пока не определились с функциями семи вице-президентов, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы Народно-республиканской партии (CHP) кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу Огуз Салыджы. "Конкретные функции вице-президентов будут обсуждаться уже после выборов. Какой партии сколько министерских портфелей достанется, будет зависеть от числа полученных мандатов по итогам выборов", - заявил Салыджы. По его словам, лидеры шести партий проведут особое заседание для обсуждения этого вопроса при необходимости. Лидер партии Memleket Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов, теперь за президентское кресло будут бороться три политика: действующий президент Тайип Эрдоган, кандидат от семи оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции Ata Синан Оган. "Стол шести", который теперь официально именуется "Народным альянсом", включает помимо лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу главу " Хорошей партии " (Iyi parti) Мерал Акшенер , председателя правоконсервативной суннитской партии " Счастье " (SP) Темеля Карамоллаоглу, главу кемалистско-консервативной "Демократической партии " Гюльтекина Уйсала, лидера либеральной " Партии демократии и прорыва" (DEVA), экс-вице-премьера Али Бабаджана и экс-премьера и экс-главу МИД Турции , главу партии "Будущее" Ахмета Давутоглу. Кылычдароглу ранее заявил, что назначит вице-президентами лидеров пяти партий, а также мэров Стамбула и Анкары. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.

https://ria.ru/20230513/otnosheniya-1871536489.html

https://ria.ru/20230513/erdogan-1871407166.html

https://ria.ru/20230512/turtsiya-1871278177.html

турция

стамбул

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в мире, турция, стамбул, кемаль кылычдароглу, мухаррем индже, ахмет давутоглу, народный альянс