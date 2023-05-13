Турецкая оппозиция пока не определила функции семи вице-президентов
Замглавы СНР Салыджы: турецкая оппозиция пока не определила функции семи вице-президентов
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредвыборная агитация кандидата от Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу на улице в Анкаре
Предвыборная агитация кандидата от Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу на улице в Анкаре. Архивное фото
СТАМБУЛ, 13 мая - РИА Новости. Шесть партий оппозиционного "Народного альянса" пока не определились с функциями семи вице-президентов, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы Народно-республиканской партии (CHP) кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу Огуз Салыджы.
"Конкретные функции вице-президентов будут обсуждаться уже после выборов. Какой партии сколько министерских портфелей достанется, будет зависеть от числа полученных мандатов по итогам выборов", - заявил Салыджы.
По его словам, лидеры шести партий проведут особое заседание для обсуждения этого вопроса при необходимости.
Лидер партии Memleket Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов, теперь за президентское кресло будут бороться три политика: действующий президент Тайип Эрдоган, кандидат от семи оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции Ata Синан Оган.
"Стол шести", который теперь официально именуется "Народным альянсом", включает помимо лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу главу " Хорошей партии " (Iyi parti) Мерал Акшенер , председателя правоконсервативной суннитской партии " Счастье " (SP) Темеля Карамоллаоглу, главу кемалистско-консервативной "Демократической партии " Гюльтекина Уйсала, лидера либеральной " Партии демократии и прорыва" (DEVA), экс-вице-премьера Али Бабаджана и экс-премьера и экс-главу МИД Турции , главу партии "Будущее" Ахмета Давутоглу.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.