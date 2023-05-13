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Турецкая оппозиция заявила, что не приемлет вмешательства в выборы - РИА Новости, 13.05.2023
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17:54 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/turtsiya-1871535552.html
Турецкая оппозиция заявила, что не приемлет вмешательства в выборы
Турецкая оппозиция заявила, что не приемлет вмешательства в выборы - РИА Новости, 13.05.2023
Турецкая оппозиция заявила, что не приемлет вмешательства в выборы
Турецкая оппозиция выступает против вмешательства в выборы президента и парламента 14 мая со стороны любого государства, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T17:54
2023-05-13T17:54
в мире
россия
москва
турция
кемаль кылычдароглу
народный альянс
мухаррем индже
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СТАМБУЛ, 13 мая - РИА Новости. Турецкая оппозиция выступает против вмешательства в выборы президента и парламента 14 мая со стороны любого государства, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы Народно-республиканской партии (CHP) кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу Огуз Салыджы. Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя заявление кандидата в президенты Турции от оппозиционного "Народного альянса" Кылычдароглу о вмешательстве РФ, что Москва не вмешивается во внутреннюю политику и в электоральные процессы других государств. Президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу призвал Кылычдароглу "постыдиться" после его заявлений о якобы вмешательстве РФ в выборы в стране. "Никто не может вмешиваться в наши выборы - ни РФ, ни США, ни кто-либо еще. Мы не потерпим вмешательства какой-либо страны в наши выборы", - отметил Салыджы. Он отметил, что Турция не вмешивается в выборы других стран. "Считаем заявления Москвы по этому поводу - господина Пескова, в частности, - частью нормального процесса. Достаточно заявить, что никто не собирается вмешиваться ни в чьи дела. Далее мы в наших отношениях будем соблюдать добрососедство", - отметил Салыджы. Он отказался прокомментировать источники сведений о якобы вмешательстве РФ. Лидер партии Memleket Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов, теперь за президентское кресло будут бороться три политика: действующий президент Тайип Эрдоган, кандидат от семи оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции Ata Синан Оган. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.
https://ria.ru/20230507/turtsiya-1869931891.html
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в мире, россия, москва, турция, кемаль кылычдароглу, народный альянс, мухаррем индже
В мире, Россия, Москва, Турция, Кемаль Кылычдароглу, Народный альянс, Мухаррем Индже
Турецкая оппозиция заявила, что не приемлет вмешательства в выборы

Турецкая оппозиция заявила, что не приемлет вмешательства в выборы какой-либо страны

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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СТАМБУЛ, 13 мая - РИА Новости. Турецкая оппозиция выступает против вмешательства в выборы президента и парламента 14 мая со стороны любого государства, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы Народно-республиканской партии (CHP) кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу Огуз Салыджы.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя заявление кандидата в президенты Турции от оппозиционного "Народного альянса" Кылычдароглу о вмешательстве РФ, что Москва не вмешивается во внутреннюю политику и в электоральные процессы других государств. Президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу призвал Кылычдароглу "постыдиться" после его заявлений о якобы вмешательстве РФ в выборы в стране.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с президентом России Владимиром Путиным на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
Эрдоган достал наган. Турция приготовилась к последней схватке
7 мая, 08:00
"Никто не может вмешиваться в наши выборы - ни РФ, ни США, ни кто-либо еще. Мы не потерпим вмешательства какой-либо страны в наши выборы", - отметил Салыджы.
Он отметил, что Турция не вмешивается в выборы других стран.
"Считаем заявления Москвы по этому поводу - господина Пескова, в частности, - частью нормального процесса. Достаточно заявить, что никто не собирается вмешиваться ни в чьи дела. Далее мы в наших отношениях будем соблюдать добрососедство", - отметил Салыджы.
Он отказался прокомментировать источники сведений о якобы вмешательстве РФ.
Лидер партии Memleket Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов, теперь за президентское кресло будут бороться три политика: действующий президент Тайип Эрдоган, кандидат от семи оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции Ata Синан Оган.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.
Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время предвыборной кампании в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
Судьба Турции висит на волоске. Виновата, разумеется, Москва
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияМоскваТурцияКемаль КылычдароглуНародный альянсМухаррем Индже
 
 
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