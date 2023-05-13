СФ рассмотрит провокацию с переименованием Калининграда, заявил Климов
Сенатор Климов: СФ рассмотрит провокацию с переименованием Польшей Калининграда 16 мая
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Сенаторы рассмотрят провокацию с "переименованием" Калининграда Польшей в Крулевец на выездном заседании 16 мая комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, написал в телеграм-канале глава комиссии Андрей Климов.
Ранее Польша официально изменила официальное название российского города Калининград на Крулевец. Вслед за Польшей литовские депутаты Сейма Вилюс Семешка и Пауле Кузьмицкене обратились в государственную комиссию по литовскому языку с предложением переименовать Калининград в Караляучюс.
"НАТО хочет превратить в свое "озеро" еще и Балтику. Недаром вслед за Польшей о "переименовании Калининграда" заговорили еще и в Литве (через которую проходит калининградский сухопутный транзит), там предложили именовать наш город как "Каральаучус". Рассмотрим и эту провокацию на выездном совещании нашей сенаторской комиссии по защите госсуверенитета РФ 16 мая в Калининграде!" - написал Климов в своем телеграм-канале.