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СФ рассмотрит провокацию с переименованием Калининграда, заявил Климов - РИА Новости, 13.05.2023
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12:16 13.05.2023 (обновлено: 12:46 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/sovfed-1871490547.html
СФ рассмотрит провокацию с переименованием Калининграда, заявил Климов
СФ рассмотрит провокацию с переименованием Калининграда, заявил Климов - РИА Новости, 13.05.2023
СФ рассмотрит провокацию с переименованием Калининграда, заявил Климов
Сенаторы рассмотрят провокацию с "переименованием" Калининграда Польшей в Крулевец на выездном заседании 16 мая комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T12:16
2023-05-13T12:46
польша
калининград
россия
совет федерации рф
андрей климов
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Сенаторы рассмотрят провокацию с "переименованием" Калининграда Польшей в Крулевец на выездном заседании 16 мая комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, написал в телеграм-канале глава комиссии Андрей Климов.Ранее Польша официально изменила официальное название российского города Калининград на Крулевец. Вслед за Польшей литовские депутаты Сейма Вилюс Семешка и Пауле Кузьмицкене обратились в государственную комиссию по литовскому языку с предложением переименовать Калининград в Караляучюс."НАТО хочет превратить в свое "озеро" еще и Балтику. Недаром вслед за Польшей о "переименовании Калининграда" заговорили еще и в Литве (через которую проходит калининградский сухопутный транзит), там предложили именовать наш город как "Каральаучус". Рассмотрим и эту провокацию на выездном совещании нашей сенаторской комиссии по защите госсуверенитета РФ 16 мая в Калининграде!" - написал Климов в своем телеграм-канале.
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польша, калининград, россия, совет федерации рф, андрей климов, в мире
Польша, Калининград, Россия, Совет Федерации РФ, Андрей Климов, В мире
СФ рассмотрит провокацию с переименованием Калининграда, заявил Климов

Сенатор Климов: СФ рассмотрит провокацию с переименованием Польшей Калининграда 16 мая

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Сенаторы рассмотрят провокацию с "переименованием" Калининграда Польшей в Крулевец на выездном заседании 16 мая комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, написал в телеграм-канале глава комиссии Андрей Климов.
Ранее Польша официально изменила официальное название российского города Калининград на Крулевец. Вслед за Польшей литовские депутаты Сейма Вилюс Семешка и Пауле Кузьмицкене обратились в государственную комиссию по литовскому языку с предложением переименовать Калининград в Караляучюс.
"НАТО хочет превратить в свое "озеро" еще и Балтику. Недаром вслед за Польшей о "переименовании Калининграда" заговорили еще и в Литве (через которую проходит калининградский сухопутный транзит), там предложили именовать наш город как "Каральаучус". Рассмотрим и эту провокацию на выездном совещании нашей сенаторской комиссии по защите госсуверенитета РФ 16 мая в Калининграде!" - написал Климов в своем телеграм-канале.
Центр Калининграда - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
В Калининграде прокомментировали инициативу Литвы по переименованию города
12 мая, 14:32
 
ПольшаКалининградРоссияСовет Федерации РФАндрей КлимовВ мире
 
 
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