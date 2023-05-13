https://ria.ru/20230513/sovfed-1871490547.html

СФ рассмотрит провокацию с переименованием Калининграда, заявил Климов

СФ рассмотрит провокацию с переименованием Калининграда, заявил Климов - РИА Новости, 13.05.2023

СФ рассмотрит провокацию с переименованием Калининграда, заявил Климов

Сенаторы рассмотрят провокацию с "переименованием" Калининграда Польшей в Крулевец на выездном заседании 16 мая комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T12:16

2023-05-13T12:16

2023-05-13T12:46

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Сенаторы рассмотрят провокацию с "переименованием" Калининграда Польшей в Крулевец на выездном заседании 16 мая комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, написал в телеграм-канале глава комиссии Андрей Климов.Ранее Польша официально изменила официальное название российского города Калининград на Крулевец. Вслед за Польшей литовские депутаты Сейма Вилюс Семешка и Пауле Кузьмицкене обратились в государственную комиссию по литовскому языку с предложением переименовать Калининград в Караляучюс."НАТО хочет превратить в свое "озеро" еще и Балтику. Недаром вслед за Польшей о "переименовании Калининграда" заговорили еще и в Литве (через которую проходит калининградский сухопутный транзит), там предложили именовать наш город как "Каральаучус". Рассмотрим и эту провокацию на выездном совещании нашей сенаторской комиссии по защите госсуверенитета РФ 16 мая в Калининграде!" - написал Климов в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230512/kaliningrad-1871308310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

польша, калининград, россия, совет федерации рф, андрей климов, в мире