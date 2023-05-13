Жителя Приморья обвинили в продаже шкуры краснокнижного амурского тигра
Жителя Приморья обвинили в незаконной продаже шкуры краснокнижного амурского тигра
Судебный молоток. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 мая - РИА Новости. Житель Приморья обвиняется в незаконной продаже шкуры краснокнижного амурского тигра, остальным фигурантам уголовного дела обвинение предъявят в ближайшее время, сообщает СУСК РФ по региону.
По версии следствия, двое жителей Приморья, сговорившись, добыли для дальнейшей перепродажи шкуру краснокнижного амурского тигра, которую законсервировали и хранили в разных местах. Для поиска покупателя они привлекли еще троих соучастников. Покупателя нашли среди иностранцев, на встречу с ним 7 июля прошлого года отправился один из фигурантов, чтобы продать шкуру краснокнижного хищника.
"Возле здания гостиницы по улице Некрасовская в Уссурийске покупатель, действовавший в рамках оперативно-розыскного мероприятия, передал фигуранту муляж денежных средств в сумме 1,1 миллиона рублей, якобы в качестве оплаты за незаконное приобретение шкуры амурского тигра... Следственными органами... предъявлено обвинение одному из фигурантов по уголовному делу о незаконном хранении, перевозке и продаже шкуры амурского тигра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фигурант обвиняется в незаконной продаже частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации, совершенной группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ). В СУСК уточняют, что преступными действиями группа приморцев причинила ущерб Российской Федерации в размере свыше 2, 4 миллиона рублей, в ближайшее время обвинение предъявят и соучастникам фигуранта. Им грозит лишение свободы сроком на восемь лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей.
Уточняется, что оперативное сопровождение осуществляют сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. Согласно результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.