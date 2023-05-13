https://ria.ru/20230513/rls-1871457807.html

Группировка "Юг" по наводке разведчика "Спарты" уничтожила украинскую РЛС

Группировка "Юг" по наводке разведчика "Спарты" уничтожила украинскую РЛС - РИА Новости, 13.05.2023

Группировка "Юг" по наводке разведчика "Спарты" уничтожила украинскую РЛС

Подразделение российской группировки "Юг" по наводке разведчика батальона "Спарта" уничтожило на Донецком направлении украинскую радиолокационную систему,... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T06:03

2023-05-13T06:03

2023-05-13T09:24

специальная военная операция на украине

в мире

днр

д-30 (гаубица)

харьковская область

днепропетровская область

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ДОНЕЦК, 13 мая — РИА Новости. Подразделение российской группировки "Юг" по наводке разведчика батальона "Спарта" уничтожило на Донецком направлении украинскую радиолокационную систему, свидетельствует видео, оказавшееся в распоряжении РИА Новости.Оператор беспилотника определил месторасположение вражеской РЛС, после чего координаты передали расчету гаубицы Д-30. Незамедлительно последовал удар осколочно-фугасными снарядами, который корректировался с помощью дрона.Характерное задымление говорит о том, что позицию противника поразили удачно.Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили в Днепропетровской области украинский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1", а в Харьковской области — радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

https://ria.ru/20230513/artilleriya-1871455859.html

харьковская область

днепропетровская область

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Кадры уничтожения подразделением группировки ВС РФ "Юг" РЛС Украины на донецком направлении Кадры уничтожения подразделением группировки ВС РФ "Юг" РЛС Украины на донецком направлении 2023-05-13T06:03 true PT0M37S

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в мире, днр, д-30 (гаубица), харьковская область, днепропетровская область