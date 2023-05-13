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Группировка "Юг" по наводке разведчика "Спарты" уничтожила украинскую РЛС - РИА Новости, 13.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:03 13.05.2023 (обновлено: 09:24 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/rls-1871457807.html
Группировка "Юг" по наводке разведчика "Спарты" уничтожила украинскую РЛС
Группировка "Юг" по наводке разведчика "Спарты" уничтожила украинскую РЛС - РИА Новости, 13.05.2023
Группировка "Юг" по наводке разведчика "Спарты" уничтожила украинскую РЛС
Подразделение российской группировки "Юг" по наводке разведчика батальона "Спарта" уничтожило на Донецком направлении украинскую радиолокационную систему,... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T06:03
2023-05-13T09:24
специальная военная операция на украине
в мире
днр
д-30 (гаубица)
харьковская область
днепропетровская область
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ДОНЕЦК, 13 мая — РИА Новости. Подразделение российской группировки "Юг" по наводке разведчика батальона "Спарта" уничтожило на Донецком направлении украинскую радиолокационную систему, свидетельствует видео, оказавшееся в распоряжении РИА Новости.Оператор беспилотника определил месторасположение вражеской РЛС, после чего координаты передали расчету гаубицы Д-30. Незамедлительно последовал удар осколочно-фугасными снарядами, который корректировался с помощью дрона.Характерное задымление говорит о том, что позицию противника поразили удачно.Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили в Днепропетровской области украинский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1", а в Харьковской области — радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.
https://ria.ru/20230513/artilleriya-1871455859.html
харьковская область
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РИА Новости
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353
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353
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Кадры уничтожения подразделением группировки ВС РФ "Юг" РЛС Украины на донецком направлении
Кадры уничтожения подразделением группировки ВС РФ "Юг" РЛС Украины на донецком направлении
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в мире, днр, д-30 (гаубица), харьковская область, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, ДНР, Д-30 (гаубица), Харьковская область, Днепропетровская область
Группировка "Юг" по наводке разведчика "Спарты" уничтожила украинскую РЛС

Группировка ВС России "Юг" по наводке "Спарты" уничтожила под Донецком украинскую РЛС

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ДОНЕЦК, 13 мая — РИА Новости. Подразделение российской группировки "Юг" по наводке разведчика батальона "Спарта" уничтожило на Донецком направлении украинскую радиолокационную систему, свидетельствует видео, оказавшееся в распоряжении РИА Новости.
Оператор беспилотника определил месторасположение вражеской РЛС, после чего координаты передали расчету гаубицы Д-30. Незамедлительно последовал удар осколочно-фугасными снарядами, который корректировался с помощью дрона.
Характерное задымление говорит о том, что позицию противника поразили удачно.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили в Днепропетровской области украинский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1", а в Харьковской области — радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДНРД-30 (гаубица)Харьковская областьДнепропетровская область
 
 
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