Рейтинг@Mail.ru
ВАК ежегодно лишает ученых степеней сотни человек - РИА Новости, 13.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:29 13.05.2023 (обновлено: 11:16 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/plagiat-1871453695.html
ВАК ежегодно лишает ученых степеней сотни человек
ВАК ежегодно лишает ученых степеней сотни человек - РИА Новости, 13.05.2023
ВАК ежегодно лишает ученых степеней сотни человек
Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования России ежегодно лишает ученых степеней сотни человек за выявленный плагиат в их... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T03:29
2023-05-13T11:16
россия
высшая аттестационная комиссия
общество
владимир филиппов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103879/09/1038790954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f525033e3c80f33f0a3a33e0f1bc99d5.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования России ежегодно лишает ученых степеней сотни человек за выявленный плагиат в их диссертациях, рассказал в интервью РИА Новости председатель ВАК, президент Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов.Он отметил новшества, появившиеся в системе аттестации научных кадров в последние годы.Читайте полный текст интервью Владимира Филиппова &gt;&gt;
https://ria.ru/20221228/stepeni-1841939278.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103879/09/1038790954_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f31fa3ffc43f4147c6b6673c57e2dbc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, высшая аттестационная комиссия, общество, владимир филиппов
Россия, Высшая аттестационная комиссия, Общество, Владимир Филиппов
ВАК ежегодно лишает ученых степеней сотни человек

Президент РУДН Филиппов: ВАК ежегодно лишает ученых степеней сотни человек за плагиат

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВручение дипломов
Вручение дипломов - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Вручение дипломов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования России ежегодно лишает ученых степеней сотни человек за выявленный плагиат в их диссертациях, рассказал в интервью РИА Новости председатель ВАК, президент Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов.
Он отметил новшества, появившиеся в системе аттестации научных кадров в последние годы.
«
"Можно также упомянуть введение обязанности организаций, на базе которых действуют диссоветы, проверять по системе "Антиплагиат" качество диссертаций, на предмет отсутствия неправомерных заимствований. Это устранило масштабные неправомерные заимствования (в обществе называемые плагиатом) в диссертациях в предыдущие годы – мы в ВАК последние пять лет ежегодно лишаем ученых степеней сотни кандидатов и докторов наук", - сказал Филиппов.
Читайте полный текст интервью Владимира Филиппова >>
Девушка с дипломом - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
В России признают квалификации и ученые степени жителей новых регионов
28 декабря 2022, 15:36
 
РоссияВысшая аттестационная комиссияОбществоВладимир Филиппов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала