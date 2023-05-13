ВАК ежегодно лишает ученых степеней сотни человек

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"Можно также упомянуть введение обязанности организаций, на базе которых действуют диссоветы, проверять по системе "Антиплагиат" качество диссертаций, на предмет отсутствия неправомерных заимствований. Это устранило масштабные неправомерные заимствования (в обществе называемые плагиатом) в диссертациях в предыдущие годы – мы в ВАК последние пять лет ежегодно лишаем ученых степеней сотни кандидатов и докторов наук", - сказал Филиппов.