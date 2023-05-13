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ВАК ежегодно лишает ученых степеней сотни человек
ВАК ежегодно лишает ученых степеней сотни человек - РИА Новости, 13.05.2023
ВАК ежегодно лишает ученых степеней сотни человек
Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования России ежегодно лишает ученых степеней сотни человек за выявленный плагиат в их... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T03:29
2023-05-13T03:29
2023-05-13T11:16
россия
высшая аттестационная комиссия
общество
владимир филиппов
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования России ежегодно лишает ученых степеней сотни человек за выявленный плагиат в их диссертациях, рассказал в интервью РИА Новости председатель ВАК, президент Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов.Он отметил новшества, появившиеся в системе аттестации научных кадров в последние годы.Читайте полный текст интервью Владимира Филиппова >>
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россия, высшая аттестационная комиссия, общество, владимир филиппов
Россия, Высшая аттестационная комиссия, Общество, Владимир Филиппов
ВАК ежегодно лишает ученых степеней сотни человек
Президент РУДН Филиппов: ВАК ежегодно лишает ученых степеней сотни человек за плагиат