https://ria.ru/20230513/otnosheniya-1871536489.html
Турецкая оппозиция заявила о намерении улучшить отношения с Россией
Турецкая оппозиция заявила о намерении улучшить отношения с Россией - РИА Новости, 13.05.2023
Турецкая оппозиция заявила о намерении улучшить отношения с Россией
Турецкая оппозиция намерена улучшать отношения с Россией и решать некоторые проблемы двусторонних отношений через диалог, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T17:59
2023-05-13T17:59
2023-05-13T19:55
россия
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москва
мухаррем индже
кемаль кылычдароглу
евросоюз
в мире
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 13 мая — РИА Новости. Турецкая оппозиция намерена улучшать отношения с Россией и решать некоторые проблемы двусторонних отношений через диалог, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы Народно-республиканской партии (CHP) и кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу Огуз Салыджы."Мы являемся партией, считающей необходимой поддерживать хорошие отношения с Россией <...> и со всеми соседями… у нас есть ряд проблем с Россией, но мы хотим их решить путем диалога и привести отношения к лучшей точке", — сказал он.По его словам, команда Кылычдароглу планирует выстраивать диалог с Москвой на межгосударственном и межведомственном уровнях, что также касается Японии, Китая, США и ЕС.Накануне кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу призвал Россию "не вмешиваться в выборы" в республике. Комментируя это заявление, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не лезет во внутреннюю политику и электоральные процессы других государств.Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Второй тур выборов главы государства в случае, если ни один из участников не наберет 50 процентов голосов, должен пройти 28 мая. За президентское кресло борются три политика: действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от семи оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции Ata Синан Оган
https://ria.ru/20230513/kylychdaroglu-1871514355.html
https://ria.ru/20230513/erdogan-1871407166.html
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россия, турция, москва, мухаррем индже, кемаль кылычдароглу, евросоюз, в мире, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков
Россия, Турция, Москва, Мухаррем Индже, Кемаль Кылычдароглу, Евросоюз, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков
Турецкая оппозиция заявила о намерении улучшить отношения с Россией
Заместитель Кылычдароглу сообщил о планах турецкой оппозиции улучшать отношения с Россией