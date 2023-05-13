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Здание администрации Республики в ДНР получили повреждения при обстреле ВСУ - РИА Новости, 13.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:27 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/obstrel-1871558424.html
Здание администрации Республики в ДНР получили повреждения при обстреле ВСУ
Здание администрации Республики в ДНР получили повреждения при обстреле ВСУ - РИА Новости, 13.05.2023
Здание администрации Республики в ДНР получили повреждения при обстреле ВСУ
Здания Сельского дома культуры и поселковой администрации повреждены в результате обстрела в населенном пункте Республика, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T21:27
2023-05-13T21:27
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Здания Сельского дома культуры и поселковой администрации повреждены в результате обстрела в населенном пункте Республика, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Населенный пункт Республика: улица Ленина - прямое попадание в здание Сельского дома культуры", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Кроме того, повреждены поселковая администрация, сельская школа, торговые объекты и автомобили, добавили в представительстве.
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина
Здание администрации Республики в ДНР получили повреждения при обстреле ВСУ

Здания администрации и Сельского дома культуры пострадали при обстреле в Республике в ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Здания Сельского дома культуры и поселковой администрации повреждены в результате обстрела в населенном пункте Республика, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Населенный пункт Республика: улица Ленина - прямое попадание в здание Сельского дома культуры", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Кроме того, повреждены поселковая администрация, сельская школа, торговые объекты и автомобили, добавили в представительстве.
Под непрерывным огнем: обстрелы в ДНР
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Донецк продолжает страдать от украинских обстрелов.

Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка

Донецк продолжает страдать от украинских обстрелов.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

ВСУ несколько раз за день открывали по городу огонь из реактивных систем залпового огня.

Мужчина во дворе многоквартирного жилого дома, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка

ВСУ несколько раз за день открывали по городу огонь из реактивных систем залпового огня.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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2 из 10
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Массированные удары пришлись на Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка.

Воронка после обстрела ВСУ Киевского района Донецка

Массированные удары пришлись на Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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3 из 10
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Сообщалось о гибели трех мирных жителей в Петровском районе Донецка и Советском районе Макеевки.

Отверстие в потолке одной из комнат жилого дома, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка

Сообщалось о гибели трех мирных жителей в Петровском районе Донецка и Советском районе Макеевки.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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4 из 10
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Ранения различной степени тяжести получили восемь человек.

Жилой дом, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка

Ранения различной степени тяжести получили восемь человек.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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5 из 10
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Жилой дом, разрушенный в результате обстрела Киевского района Донецка.

Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка

Жилой дом, разрушенный в результате обстрела Киевского района Донецка.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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6 из 10
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Под огнем оказались также Зайцево, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка, Александровка и Владимировка.

Окно жилого дома, разбитое в результате обстрела со стороны ВСУ в поселке Нижняя Крынка в Советском районе Донецкой народной республики

Под огнем оказались также Зайцево, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка, Александровка и Владимировка.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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7 из 10
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

За один только день по территории ДНР было выпущено 275 единиц различных боеприпасов.

Фрагмент снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ в поселке Нижняя Крынка в Советском районе Донецкой народной республики

За один только день по территории ДНР было выпущено 275 единиц различных боеприпасов.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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8 из 10
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела поселка Нижняя Крынка в Советском районе ДНР.

Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ в поселке Нижняя Крынка в Советском районе Донецкой народной республики

Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела поселка Нижняя Крынка в Советском районе ДНР.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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9 из 10
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Всего с начала года жертвами обстрелов стали сто жителей республики, еще 382 получили ранения.

Повреждение в заборе в результате обстрела со стороны ВСУ в поселке Нижняя Крынка в Советском районе Донецкой народной республики

Всего с начала года жертвами обстрелов стали сто жителей республики, еще 382 получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
10 из 10

Донецк продолжает страдать от украинских обстрелов.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
1 из 10

ВСУ несколько раз за день открывали по городу огонь из реактивных систем залпового огня.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
2 из 10

Массированные удары пришлись на Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
3 из 10

Сообщалось о гибели трех мирных жителей в Петровском районе Донецка и Советском районе Макеевки.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
4 из 10

Ранения различной степени тяжести получили восемь человек.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
5 из 10

Жилой дом, разрушенный в результате обстрела Киевского района Донецка.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
6 из 10

Под огнем оказались также Зайцево, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка, Александровка и Владимировка.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
7 из 10

За один только день по территории ДНР было выпущено 275 единиц различных боеприпасов.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
8 из 10

Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела поселка Нижняя Крынка в Советском районе ДНР.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
9 из 10

Всего с начала года жертвами обстрелов стали сто жителей республики, еще 382 получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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10 из 10
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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