https://ria.ru/20230513/obstrel-1871558424.html

Здание администрации Республики в ДНР получили повреждения при обстреле ВСУ

Здание администрации Республики в ДНР получили повреждения при обстреле ВСУ - РИА Новости, 13.05.2023

Здание администрации Республики в ДНР получили повреждения при обстреле ВСУ

Здания Сельского дома культуры и поселковой администрации повреждены в результате обстрела в населенном пункте Республика, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T21:27

2023-05-13T21:27

2023-05-13T21:27

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755060380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_863190535620eec913fdcd051d215403.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Здания Сельского дома культуры и поселковой администрации повреждены в результате обстрела в населенном пункте Республика, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Населенный пункт Республика: улица Ленина - прямое попадание в здание Сельского дома культуры", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Кроме того, повреждены поселковая администрация, сельская школа, торговые объекты и автомобили, добавили в представительстве.

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, донецкая народная республика, украина