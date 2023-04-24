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Под непрерывным огнем: обстрелы в ДНР

Под непрерывным огнем: обстрелы в ДНР - РИА Новости, 24.04.2023

Под непрерывным огнем: обстрелы в ДНР

Украинские войска За минувшие сутки 40 раз атаковали ракетами территорию Донецкой Народной Республики, погибли и пострадали мирные люди. Последствия обстрелов — РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T12:35

2023-04-24T12:35

2023-04-24T12:37

фото

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

донецк

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Украинские войска За минувшие сутки 40 раз атаковали ракетами территорию Донецкой Народной Республики, погибли и пострадали мирные люди. Последствия обстрелов — в фотоленте Ria.ru.

донецкая народная республика

донецк

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