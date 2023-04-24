Под непрерывным огнем: обстрелы в ДНР

Донецк продолжает страдать от украинских обстрелов.
Донецк продолжает страдать от украинских обстрелов.
ВСУ несколько раз за день открывали по городу огонь из реактивных систем залпового огня.
ВСУ несколько раз за день открывали по городу огонь из реактивных систем залпового огня.
Массированные удары пришлись на Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка.
Массированные удары пришлись на Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка.
Сообщалось о гибели трех мирных жителей в Петровском районе Донецка и Советском районе Макеевки.
Сообщалось о гибели трех мирных жителей в Петровском районе Донецка и Советском районе Макеевки.
Ранения различной степени тяжести получили восемь человек.
Ранения различной степени тяжести получили восемь человек.
Жилой дом, разрушенный в результате обстрела Киевского района Донецка.
Жилой дом, разрушенный в результате обстрела Киевского района Донецка.
Под огнем оказались также Зайцево, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка, Александровка и Владимировка.
Под огнем оказались также Зайцево, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка, Александровка и Владимировка.
За один только день по территории ДНР было выпущено 275 единиц различных боеприпасов.
За один только день по территории ДНР было выпущено 275 единиц различных боеприпасов.
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела поселка Нижняя Крынка в Советском районе ДНР.
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела поселка Нижняя Крынка в Советском районе ДНР.
Всего с начала года жертвами обстрелов стали сто жителей республики, еще 382 получили ранения.
Всего с начала года жертвами обстрелов стали сто жителей республики, еще 382 получили ранения.