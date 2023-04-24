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Под непрерывным огнем: обстрелы в ДНР - РИА Новости, 24.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 24.04.2023 (обновлено: 12:37 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/obstrely-1867292938.html
Под непрерывным огнем: обстрелы в ДНР
Под непрерывным огнем: обстрелы в ДНР - РИА Новости, 24.04.2023
Под непрерывным огнем: обстрелы в ДНР
Украинские войска За минувшие сутки 40 раз атаковали ракетами территорию Донецкой Народной Республики, погибли и пострадали мирные люди. Последствия обстрелов — РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:35
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специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
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Украинские войска За минувшие сутки 40 раз атаковали ракетами территорию Донецкой Народной Республики, погибли и пострадали мирные люди. Последствия обстрелов — в фотоленте Ria.ru.
донецкая народная республика
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фото, фото, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, донецк
Фото, Специальная военная операция на Украине, Ситуация в ДНР и ЛНР, Донецкая Народная Республика, Донецк

Под непрерывным огнем: обстрелы в ДНР

Читать ria.ru в
Украинские войска За минувшие сутки 40 раз атаковали ракетами территорию Донецкой Народной Республики, погибли и пострадали мирные люди. Последствия обстрелов — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Донецк продолжает страдать от украинских обстрелов.

Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка

Донецк продолжает страдать от украинских обстрелов.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

ВСУ несколько раз за день открывали по городу огонь из реактивных систем залпового огня.

Мужчина во дворе многоквартирного жилого дома, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка

ВСУ несколько раз за день открывали по городу огонь из реактивных систем залпового огня.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Массированные удары пришлись на Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка.

Воронка после обстрела ВСУ Киевского района Донецка

Массированные удары пришлись на Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Сообщалось о гибели трех мирных жителей в Петровском районе Донецка и Советском районе Макеевки.

Отверстие в потолке одной из комнат жилого дома, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка

Сообщалось о гибели трех мирных жителей в Петровском районе Донецка и Советском районе Макеевки.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Ранения различной степени тяжести получили восемь человек.

Жилой дом, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка

Ранения различной степени тяжести получили восемь человек.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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5 из 10
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Жилой дом, разрушенный в результате обстрела Киевского района Донецка.

Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка

Жилой дом, разрушенный в результате обстрела Киевского района Донецка.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Под огнем оказались также Зайцево, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка, Александровка и Владимировка.

Окно жилого дома, разбитое в результате обстрела со стороны ВСУ в поселке Нижняя Крынка в Советском районе Донецкой народной республики

Под огнем оказались также Зайцево, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка, Александровка и Владимировка.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

За один только день по территории ДНР было выпущено 275 единиц различных боеприпасов.

Фрагмент снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ в поселке Нижняя Крынка в Советском районе Донецкой народной республики

За один только день по территории ДНР было выпущено 275 единиц различных боеприпасов.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела поселка Нижняя Крынка в Советском районе ДНР.

Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ в поселке Нижняя Крынка в Советском районе Донецкой народной республики

Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела поселка Нижняя Крынка в Советском районе ДНР.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Всего с начала года жертвами обстрелов стали сто жителей республики, еще 382 получили ранения.

Повреждение в заборе в результате обстрела со стороны ВСУ в поселке Нижняя Крынка в Советском районе Донецкой народной республики

Всего с начала года жертвами обстрелов стали сто жителей республики, еще 382 получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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Специальная военная операция на УкраинеФотоСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаДонецк
 
 
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