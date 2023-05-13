https://ria.ru/20230513/obstrel-1871499327.html
Военный эксперт рассказал, как Киев обманул ПВО при обстреле Юбилейного
Военный эксперт рассказал, как Киев обманул ПВО при обстреле Юбилейного - РИА Новости, 13.05.2023
Военный эксперт рассказал, как Киев обманул ПВО при обстреле Юбилейного
Киев при обстреле поселка Юбилейный в Луганске в субботу мог использовать ракеты-приманки для обмана сил противовоздушной обороны республики, заявил РИА Новости РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T13:27
2023-05-13T13:27
2023-05-13T13:27
специальная военная операция на украине
андрей марочко
луганск
юбилейный
вооруженные силы украины
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871474462_0:492:814:950_1920x0_80_0_0_b2af5a98a848dc3dc11fda7603a8d348.jpg
ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Киев при обстреле поселка Юбилейный в Луганске в субботу мог использовать ракеты-приманки для обмана сил противовоздушной обороны республики, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее утром в субботу прогремел взрыв в поселке Юбилейный на окраине Луганска. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил о новом ударе по городу со стороны украинских войск. Киев 12 мая также обстрелял территорию республики, использовав две крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США. По мнению экспертов, при обстреле Луганска 13 мая Киев мог использовать также крылатые ракеты Storm Shadow. Великобритания 11 мая заявила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это потребует адекватного ответа. Передача Лондоном дальнобойных ракет Storm Shadow Киеву ведет к серьезной эскалации украинского конфликта, заявило министерство иностранных дел России.
https://ria.ru/20230513/donetsk-1871476631.html
луганск
юбилейный
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871474462_0:360:814:971_1920x0_80_0_0_d4303d257cda9e5edbb1d512acc2b960.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей марочко, луганск, юбилейный, вооруженные силы украины, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Луганск, Юбилейный, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика
Военный эксперт рассказал, как Киев обманул ПВО при обстреле Юбилейного
Марочко: Киев мог использовать ракеты-приманки при обстреле Юбилейного для обмана ПВО
ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Киев при обстреле поселка Юбилейный в Луганске в субботу мог использовать ракеты-приманки для обмана сил противовоздушной обороны республики, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ранее утром в субботу прогремел взрыв в поселке Юбилейный на окраине Луганска. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил о новом ударе по городу со стороны украинских войск. Киев 12 мая также обстрелял территорию республики, использовав две крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США. По мнению экспертов, при обстреле Луганска 13 мая Киев мог использовать также крылатые ракеты Storm Shadow.
«
"Исходя из того, что было преодолено противодействие нашей противовоздушной обороны, могу сделать предположение, по вчерашней же схеме были запущены ещё и ракеты-приманки", - сказал Марочко.
Великобритания 11 мая заявила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это потребует адекватного ответа. Передача Лондоном дальнобойных ракет Storm Shadow Киеву ведет к серьезной эскалации украинского конфликта, заявило министерство иностранных дел России.
Появились подробности обстрела украинскими войсками школы в Донецке