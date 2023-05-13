https://ria.ru/20230513/obstrel-1871499327.html

Военный эксперт рассказал, как Киев обманул ПВО при обстреле Юбилейного

Военный эксперт рассказал, как Киев обманул ПВО при обстреле Юбилейного - РИА Новости, 13.05.2023

Военный эксперт рассказал, как Киев обманул ПВО при обстреле Юбилейного

Киев при обстреле поселка Юбилейный в Луганске в субботу мог использовать ракеты-приманки для обмана сил противовоздушной обороны республики, заявил РИА Новости РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T13:27

2023-05-13T13:27

2023-05-13T13:27

специальная военная операция на украине

андрей марочко

луганск

юбилейный

вооруженные силы украины

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871474462_0:492:814:950_1920x0_80_0_0_b2af5a98a848dc3dc11fda7603a8d348.jpg

ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Киев при обстреле поселка Юбилейный в Луганске в субботу мог использовать ракеты-приманки для обмана сил противовоздушной обороны республики, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее утром в субботу прогремел взрыв в поселке Юбилейный на окраине Луганска. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил о новом ударе по городу со стороны украинских войск. Киев 12 мая также обстрелял территорию республики, использовав две крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США. По мнению экспертов, при обстреле Луганска 13 мая Киев мог использовать также крылатые ракеты Storm Shadow. Великобритания 11 мая заявила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это потребует адекватного ответа. Передача Лондоном дальнобойных ракет Storm Shadow Киеву ведет к серьезной эскалации украинского конфликта, заявило министерство иностранных дел России.

https://ria.ru/20230513/donetsk-1871476631.html

луганск

юбилейный

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей марочко, луганск, юбилейный, вооруженные силы украины, луганская народная республика