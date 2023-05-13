https://ria.ru/20230513/obstrel-1871450363.html

При ракетном обстреле Луганска со стороны ВСУ пострадали шесть детей

При ракетном обстреле Луганска со стороны ВСУ пострадали шесть детей - РИА Новости, 13.05.2023

При ракетном обстреле Луганска со стороны ВСУ пострадали шесть детей

Шесть детей пострадали при ракетном ударе по Луганску со стороны украинской армии, сообщил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T01:35

2023-05-13T01:35

2023-05-13T01:35

специальная военная операция на украине

луганск

луганская народная республика

россия

леонид пасечник

виктор водолацкий

игорь коротченко

сцкк

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Шесть детей пострадали при ракетном ударе по Луганску со стороны украинской армии, сообщил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.По словам врио главы ЛНР, пострадавшим помощь оказана в полном объеме."Двое подростков средней степени тяжести госпитализированы в республиканскую детскую клиническую больницу, где им оказывается вся необходимая помощь. Этот вопрос контролирую лично", - добавил Пасечник.Пострадал депутат ГосдумыКак уточнили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в результате ракетного удара также пострадал депутат Госдумы Виктор Водолацкий."По дополнительной информации, в результате ракетного обстрела города Луганск ранения получили шестеро детей и депутат Государственной думы РФ Виктор Водолацкий", - сообщается в Telegram-канале СЦКК.Сам Водолацкий назвал ракетный удар подлым поступком украинских военных.Удар по ЛуганскуРанее корреспондент РИА Новости сообщал, что два взрыва прогремели в Луганске, над городом в районе одного из заводов были видны клубы дыма. По данным СЦКК, украинские войска выпустили по Луганску две крылатые ракеты, предположительно, комплекса "Гром" украинского производства. В ЛНР 12 мая отмечают День Республики.После удара правоохранители нашли в центре Луганска ракету-ложную цель. " По предварительным данным, летательный аппарат типа ADM-160B производства США", - сообщил РИА Новости представитель МВД республики.Как заявил РИА Новости военный эксперт, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, ракетный удар, нанесенный по Луганску, был комбинированным, чтобы затруднить работу прикрывающей город системы ПВО."Согласно имеющейся на данный момент открытой информации, Украина нанесла по Луганску комбинированный удар оперативно-тактическим комплексом (ОТРК) "Гром" с одновременным применением ложных целей американского производства. Смысл такого удара состоит в том, чтобы за счет ложных целей перегрузить информационный канал системы ПВО и таким образом обеспечить поражение заданной цели с помощью ракет ОТРК в максимально благоприятных условиях, затруднив работу комплексов ПВО, прикрывавших Луганск", - пояснил эксперт.

https://ria.ru/20230512/lugansk-1871433367.html

https://ria.ru/20230512/turchak-1871424453.html

https://ria.ru/20230512/udar-1871416819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

луганск, луганская народная республика, россия, леонид пасечник, виктор водолацкий, игорь коротченко, сцкк, госдума рф