https://ria.ru/20230513/nastoyatel-1871504655.html
В Петербурге настоятеля храма обвинили в заказе похищения мужчины
В Петербурге настоятеля храма обвинили в заказе похищения мужчины - РИА Новости, 13.05.2023
В Петербурге настоятеля храма обвинили в заказе похищения мужчины
Настоятель храма святого Иерофея в Санкт-Петербурге Василий Бойко отправлен судом под домашний арест по обвинению в организации похищения мужчины, сообщила... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T14:12
2023-05-13T14:12
2023-05-13T14:12
происшествия
санкт-петербург
санкт-петербургская митрополия
русская православная церковь
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Настоятель храма святого Иерофея в Санкт-Петербурге Василий Бойко отправлен судом под домашний арест по обвинению в организации похищения мужчины, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Как заявляет ведомство, по версии правоохранителей, священник "принял решение о похищении" местного жителя, будучи уверенным, что тот намерен добиться его отстранения от богослужений, а также предать огласке сведения, порочащие его честь и достоинство. Отмечается, что Бойко оценил эту "услугу" в 60 тысяч рублей, после похищения он рассчитывал "достигнуть договоренности" с похищенным человеком. Настоятеля храма святого Иерофея задержали в пятницу, ему предъявлено обвинение по статьям об организации похищения человека. "Василеостровский районный суд… рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Василия Бойко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33 – пунктами "а", "в" части 2 статьи 126 УК РФ… Суд ходатайство следствия удовлетворил", - говорится в сообщении. Максимальная санкция по части 2 статьи 126 - 12 лет лишения свободы. Как отмечает судебная пресс-служба, Бойко запрещено покидать место жительства в Ленинградской области, общаться со свидетелями по делу, а также пользоваться интернетом. Он будет находиться под домашним арестом до 11 июля. Источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости, что священник организовал похищение группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в том числе из-за личной неприязни к этому мужчине. "Преступление не было доведено до конца по независящим от Бойко обстоятельствам в связи с пресечением преступной деятельности правоохранителями", - отметил собеседник агентства. По информации интернет-газеты "Фонтанка", жертвой похищения стал бывший муж одной из прихожанок храма, который развелся с ней, узнав о близких отношениях с настоятелем, он также обратился в Санкт-Петербургскую митрополию РПЦ с соответствующим письмом. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости не располагает.
https://ria.ru/20230512/pobory-1871402491.html
https://ria.ru/20230513/arest-1871475161.html
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происшествия, санкт-петербург, санкт-петербургская митрополия, русская православная церковь
Происшествия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская митрополия, Русская православная церковь
В Петербурге настоятеля храма обвинили в заказе похищения мужчины
В Петербурге настоятеля храма святого Иерофея обвинили в заказе похищения местного жителя
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости.
Настоятель храма святого Иерофея в Санкт-Петербурге Василий Бойко отправлен судом под домашний арест по обвинению в организации похищения мужчины, сообщила объединенная пресс-служба
судов города.
Как заявляет ведомство, по версии правоохранителей, священник "принял решение о похищении" местного жителя, будучи уверенным, что тот намерен добиться его отстранения от богослужений, а также предать огласке сведения, порочащие его честь и достоинство. Отмечается, что Бойко оценил эту "услугу" в 60 тысяч рублей, после похищения он рассчитывал "достигнуть договоренности" с похищенным человеком.
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Настоятеля храма святого Иерофея задержали в пятницу, ему предъявлено обвинение по статьям об организации похищения человека.
"Василеостровский районный суд… рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Василия Бойко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33 – пунктами "а", "в" части 2 статьи 126 УК РФ… Суд ходатайство следствия удовлетворил", - говорится в сообщении. Максимальная санкция по части 2 статьи 126 - 12 лет лишения свободы.
Как отмечает судебная пресс-служба, Бойко запрещено покидать место жительства в Ленинградской области, общаться со свидетелями по делу, а также пользоваться интернетом. Он будет находиться под домашним арестом до 11 июля.
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Источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости, что священник организовал похищение группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в том числе из-за личной неприязни к этому мужчине. "Преступление не было доведено до конца по независящим от Бойко обстоятельствам в связи с пресечением преступной деятельности правоохранителями", - отметил собеседник агентства.
По информации интернет-газеты "Фонтанка", жертвой похищения стал бывший муж одной из прихожанок храма, который развелся с ней, узнав о близких отношениях с настоятелем, он также обратился в Санкт-Петербургскую митрополию РПЦ
с соответствующим письмом. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости не располагает.
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