https://ria.ru/20230513/nastoyatel-1871504655.html

В Петербурге настоятеля храма обвинили в заказе похищения мужчины

В Петербурге настоятеля храма обвинили в заказе похищения мужчины - РИА Новости, 13.05.2023

В Петербурге настоятеля храма обвинили в заказе похищения мужчины

Настоятель храма святого Иерофея в Санкт-Петербурге Василий Бойко отправлен судом под домашний арест по обвинению в организации похищения мужчины, сообщила... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T14:12

2023-05-13T14:12

2023-05-13T14:12

происшествия

санкт-петербург

санкт-петербургская митрополия

русская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Настоятель храма святого Иерофея в Санкт-Петербурге Василий Бойко отправлен судом под домашний арест по обвинению в организации похищения мужчины, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Как заявляет ведомство, по версии правоохранителей, священник "принял решение о похищении" местного жителя, будучи уверенным, что тот намерен добиться его отстранения от богослужений, а также предать огласке сведения, порочащие его честь и достоинство. Отмечается, что Бойко оценил эту "услугу" в 60 тысяч рублей, после похищения он рассчитывал "достигнуть договоренности" с похищенным человеком. Настоятеля храма святого Иерофея задержали в пятницу, ему предъявлено обвинение по статьям об организации похищения человека. "Василеостровский районный суд… рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Василия Бойко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33 – пунктами "а", "в" части 2 статьи 126 УК РФ… Суд ходатайство следствия удовлетворил", - говорится в сообщении. Максимальная санкция по части 2 статьи 126 - 12 лет лишения свободы. Как отмечает судебная пресс-служба, Бойко запрещено покидать место жительства в Ленинградской области, общаться со свидетелями по делу, а также пользоваться интернетом. Он будет находиться под домашним арестом до 11 июля. Источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости, что священник организовал похищение группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в том числе из-за личной неприязни к этому мужчине. "Преступление не было доведено до конца по независящим от Бойко обстоятельствам в связи с пресечением преступной деятельности правоохранителями", - отметил собеседник агентства. По информации интернет-газеты "Фонтанка", жертвой похищения стал бывший муж одной из прихожанок храма, который развелся с ней, узнав о близких отношениях с настоятелем, он также обратился в Санкт-Петербургскую митрополию РПЦ с соответствующим письмом. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20230512/pobory-1871402491.html

https://ria.ru/20230513/arest-1871475161.html

https://ria.ru/20230512/kolmakov-1871289065.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, санкт-петербургская митрополия, русская православная церковь