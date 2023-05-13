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Жители Стамбула вышли на митинг в поддержку Эрдогана - РИА Новости, 13.05.2023
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15:43 13.05.2023 (обновлено: 19:20 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/miting-1871516831.html
Жители Стамбула вышли на митинг в поддержку Эрдогана
Жители Стамбула вышли на митинг в поддержку Эрдогана - РИА Новости, 13.05.2023
Жители Стамбула вышли на митинг в поддержку Эрдогана
Участники акции в поддержку президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана практически целиком заполнили площадь Кызылай в его родном районе Касымпаша в Стамбуле,... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T15:43
2023-05-13T19:20
в мире
турция
стамбул
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 13 мая — РИА Новости. Участники акции в поддержку президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана практически целиком заполнили площадь Кызылай в его родном районе Касымпаша в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Финальный предвыборный митинг в поддержку действующего главы государства начался в 15:30 по Москве. Уже к 15 часам на площади не осталось пустого места, везде развешены флаги Турции и плакаты в поддержку Эрдогана. Чтобы попасть на митинг, нужно пройти двухступенчатый осмотр: сначала участников проверяют вручную, предположительно, полицейские в штатском, затем они должны дважды пройти металлоискатели, рядом с которыми стоят бойцы спецназа. В 16:00 Эрдоган вышел на сцену, опоздав на полчаса. Несмотря на это, толпа встретила его громкими овациями.Президент выглядел бодрым. Его речь длилась около десяти минут, после чего на экранах показали предвыборный ролик. Эрдоган оставался на сцене и затем выступил с еще одной десятиминутной речью.Сторонники президента скандировали слова в его поддержку и размахивали турецкими флагами. В какой-то момент они решили зажечь фаеры, поэтому площадь оказалась затянута дымом, но полицейские эти действия пресекать не стали. Затем собравшимся показали ролик с оппонентами Эрдогана, в том числе его главным соперником на выборах Кемалем Калычдароглу. После этого действующий президент продемонстрировал еще одно видео — с достижениями турецкой промышленности, а после вместе со сторонниками спел турецкую национальную песню.Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Если ни один кандидат не наберет 50 процентов голосов, второй тур состоится 28 мая.
https://ria.ru/20230513/erdogan-1871447653.html
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в мире, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган
Жители Стамбула вышли на митинг в поддержку Эрдогана

Участники акции в поддержку Эрдогана заполнили всю территорию площади Кызылай в Стамбуле

© AFP 2023 / OZAN KOSEСторонники действующего президента Турции Реджепа Эрдогана во время митинга в районе Касымпаша, Стамбул
Сторонники действующего президента Турции Реджепа Эрдогана во время митинга в районе Касымпаша, Стамбул - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSE
Сторонники действующего президента Турции Реджепа Эрдогана во время митинга в районе Касымпаша, Стамбул
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 13 мая — РИА Новости. Участники акции в поддержку президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана практически целиком заполнили площадь Кызылай в его родном районе Касымпаша в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Финальный предвыборный митинг в поддержку действующего главы государства начался в 15:30 по Москве. Уже к 15 часам на площади не осталось пустого места, везде развешены флаги Турции и плакаты в поддержку Эрдогана.
Чтобы попасть на митинг, нужно пройти двухступенчатый осмотр: сначала участников проверяют вручную, предположительно, полицейские в штатском, затем они должны дважды пройти металлоискатели, рядом с которыми стоят бойцы спецназа.
В 16:00 Эрдоган вышел на сцену, опоздав на полчаса. Несмотря на это, толпа встретила его громкими овациями.
Президент выглядел бодрым. Его речь длилась около десяти минут, после чего на экранах показали предвыборный ролик. Эрдоган оставался на сцене и затем выступил с еще одной десятиминутной речью.
Сторонники президента скандировали слова в его поддержку и размахивали турецкими флагами. В какой-то момент они решили зажечь фаеры, поэтому площадь оказалась затянута дымом, но полицейские эти действия пресекать не стали.
Затем собравшимся показали ролик с оппонентами Эрдогана, в том числе его главным соперником на выборах Кемалем Калычдароглу. После этого действующий президент продемонстрировал еще одно видео — с достижениями турецкой промышленности, а после вместе со сторонниками спел турецкую национальную песню.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Если ни один кандидат не наберет 50 процентов голосов, второй тур состоится 28 мая.
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