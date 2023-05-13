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В Дагестане задержали подростка, "заминировавшего" более сорока учреждений - РИА Новости, 13.05.2023
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20:23 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/miny-1871552793.html
В Дагестане задержали подростка, "заминировавшего" более сорока учреждений
В Дагестане задержали подростка, "заминировавшего" более сорока учреждений - РИА Новости, 13.05.2023
В Дагестане задержали подростка, "заминировавшего" более сорока учреждений
Правоохранители в Дагестане задержали 17-летнего парня, на счету которого более сорока заведомо ложных сообщений о минировании различных учреждений, в том числе РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T20:23
2023-05-13T20:23
происшествия
россия
махачкала
республика дагестан
мвд по республике дагестан
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МАХАЧКАЛА, 13 мая - РИА Новости. Правоохранители в Дагестане задержали 17-летнего парня, на счету которого более сорока заведомо ложных сообщений о минировании различных учреждений, в том числе школ и судов, сообщили в субботу в пресс-службе МВД республики. "Сотрудниками УФСБ России по Республике Дагестан совместно с МВД Дагестана в ходе проведения оперативных мероприятий установлено, что 17-летний житель Махачкалы, используя различные технические ухищрения, в том числе и виртуальные телефонные номера, будучи уверенным в своей анонимности, направил в школы, колледжи, суды, администрации и иные учреждения более 40 ложных сообщений о минировании", – говорится в сообщении. В ходе допроса, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале МВД Дагестана, задержанный сознался и заявил, что "отправлял письма, в которых говорилось, что я приду, взорву школу или колледж". По словам подростка, занимался он этим полтора-два месяца, а научил его "наставник" из Telegram-канала, посвященного этой тематике. "По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма")", – добавили в региональном МВД.
https://ria.ru/20230513/vymogateli-1871547720.html
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происшествия, россия, махачкала, республика дагестан, мвд по республике дагестан
Происшествия, Россия, Махачкала, Республика Дагестан, МВД по Республике Дагестан
В Дагестане задержали подростка, "заминировавшего" более сорока учреждений

В Дагестане задержали подростка, отправившего более 40 ложных сообщений о минированиях

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МАХАЧКАЛА, 13 мая - РИА Новости. Правоохранители в Дагестане задержали 17-летнего парня, на счету которого более сорока заведомо ложных сообщений о минировании различных учреждений, в том числе школ и судов, сообщили в субботу в пресс-службе МВД республики.
"Сотрудниками УФСБ России по Республике Дагестан совместно с МВД Дагестана в ходе проведения оперативных мероприятий установлено, что 17-летний житель Махачкалы, используя различные технические ухищрения, в том числе и виртуальные телефонные номера, будучи уверенным в своей анонимности, направил в школы, колледжи, суды, администрации и иные учреждения более 40 ложных сообщений о минировании", – говорится в сообщении.
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В ходе допроса, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале МВД Дагестана, задержанный сознался и заявил, что "отправлял письма, в которых говорилось, что я приду, взорву школу или колледж". По словам подростка, занимался он этим полтора-два месяца, а научил его "наставник" из Telegram-канала, посвященного этой тематике.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма")", – добавили в региональном МВД.
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