https://ria.ru/20230513/melnik-1871555787.html
Немцы пожелали России победы после новых требований Киева
Немцы пожелали России победы после новых требований Киева - РИА Новости, 13.05.2023
Немцы пожелали России победы после новых требований Киева
Немецкие пользователи Twitter раскритиковали заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника после новых требований о поставках более тяжелых вооружений. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T20:56
2023-05-13T20:56
2023-05-13T21:41
в мире
украина
россия
андрей мельник
twitter
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Немецкие пользователи Twitter раскритиковали заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника после новых требований о поставках более тяжелых вооружений.Так, дипломат призвал Берлин пересечь красную линию и поставить ВСУ крылатые ракеты и истребители "Торнадо"."Пора Путину положить конец этому цирку!" — отметил комментатор."Полный крах Украины не за горами. Ваша фашистская война — не дело Германии", — добавил второй."Ты действительно хочешь ядерной войны, сумасшедший! Я лучше буду ждать, когда русские победят!" — добавил еще один пользователь."Украина и пули от меня не получит", — подчеркнул читатель."Господин Мельник действует нам на нервы", — пожаловались комментаторы.В четверг сообщалось, что Мельник стал главой украинской дипмиссии в Бразилии. С 2015 по 2022 год он был послом в Берлине. Дипломат не раз оказывался в центре скандала из-за своих одиозных заявлений.
https://ria.ru/20230513/ssha-1871519119.html
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в мире, украина, россия, андрей мельник, twitter, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Андрей Мельник, Twitter, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Немцы пожелали России победы после новых требований Киева
Пользователи Twitter выступили за победу России после новых требований Мельника об оружии