https://ria.ru/20230513/melnik-1871555787.html

Немцы пожелали России победы после новых требований Киева

Немцы пожелали России победы после новых требований Киева - РИА Новости, 13.05.2023

Немцы пожелали России победы после новых требований Киева

Немецкие пользователи Twitter раскритиковали заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника после новых требований о поставках более тяжелых вооружений. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T20:56

2023-05-13T20:56

2023-05-13T21:41

в мире

украина

россия

андрей мельник

twitter

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Немецкие пользователи Twitter раскритиковали заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника после новых требований о поставках более тяжелых вооружений.Так, дипломат призвал Берлин пересечь красную линию и поставить ВСУ крылатые ракеты и истребители "Торнадо"."Пора Путину положить конец этому цирку!" — отметил комментатор."Полный крах Украины не за горами. Ваша фашистская война — не дело Германии", — добавил второй."Ты действительно хочешь ядерной войны, сумасшедший! Я лучше буду ждать, когда русские победят!" — добавил еще один пользователь."Украина и пули от меня не получит", — подчеркнул читатель."Господин Мельник действует нам на нервы", — пожаловались комментаторы.В четверг сообщалось, что Мельник стал главой украинской дипмиссии в Бразилии. С 2015 по 2022 год он был послом в Берлине. Дипломат не раз оказывался в центре скандала из-за своих одиозных заявлений.

https://ria.ru/20230513/ssha-1871519119.html

https://ria.ru/20230513/vsu-1871543718.html

https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html

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в мире, украина, россия, андрей мельник, twitter, вооруженные силы украины