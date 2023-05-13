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В ЛНР не подтвердили повторный удар по Луганску в субботу

В ЛНР не подтвердили повторный удар по Луганску в субботу - РИА Новости, 13.05.2023

В ЛНР не подтвердили повторный удар по Луганску в субботу

Ни один официальный источник не подтверждает, что в субботу вечером был совершен удар по району стадиона "Авангард" в Луганске, заявил РИА Новости военный... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T23:10

2023-05-13T23:10

2023-05-13T23:11

специальная военная операция на украине

происшествия

луганск

луганская народная республика

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Ни один официальный источник не подтверждает, что в субботу вечером был совершен удар по району стадиона "Авангард" в Луганске, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Касаемо якобы ещё одного обстрела сегодня Луганска могу сказать, что эту информацию не подтверждает ни один официальный источник. Более того, мои знакомые смогли объехать район предполагаемого удара и ничего не нашли", - рассказал Марочко. Он предположил, что распространяемое в соцсетях фото, которое якобы подтверждает удар, по локации очень похоже на фото последствий удара 12 мая. "Соблюдайте информационную гигиену, противник ждёт от вас паники", - призвал Марочко читателей своего телеграм-канала.

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происшествия, луганск, луганская народная республика, андрей марочко