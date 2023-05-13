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В ЛНР не подтвердили повторный удар по Луганску в субботу - РИА Новости, 13.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:10 13.05.2023 (обновлено: 23:11 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/lugansk-1871568699.html
В ЛНР не подтвердили повторный удар по Луганску в субботу
В ЛНР не подтвердили повторный удар по Луганску в субботу - РИА Новости, 13.05.2023
В ЛНР не подтвердили повторный удар по Луганску в субботу
Ни один официальный источник не подтверждает, что в субботу вечером был совершен удар по району стадиона "Авангард" в Луганске, заявил РИА Новости военный... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T23:10
2023-05-13T23:11
специальная военная операция на украине
происшествия
луганск
луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Ни один официальный источник не подтверждает, что в субботу вечером был совершен удар по району стадиона "Авангард" в Луганске, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Касаемо якобы ещё одного обстрела сегодня Луганска могу сказать, что эту информацию не подтверждает ни один официальный источник. Более того, мои знакомые смогли объехать район предполагаемого удара и ничего не нашли", - рассказал Марочко. Он предположил, что распространяемое в соцсетях фото, которое якобы подтверждает удар, по локации очень похоже на фото последствий удара 12 мая. "Соблюдайте информационную гигиену, противник ждёт от вас паники", - призвал Марочко читателей своего телеграм-канала.
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происшествия, луганск, луганская народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганск, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
В ЛНР не подтвердили повторный удар по Луганску в субботу

Подполковник ЛНР Марочко не подтвердил повторный удар по Луганску в субботу

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЖитель района Юбилейный Луганска у жилого дома, разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ
Житель района Юбилейный Луганска у жилого дома, разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости
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Житель района Юбилейный Луганска у жилого дома, разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Ни один официальный источник не подтверждает, что в субботу вечером был совершен удар по району стадиона "Авангард" в Луганске, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Касаемо якобы ещё одного обстрела сегодня Луганска могу сказать, что эту информацию не подтверждает ни один официальный источник. Более того, мои знакомые смогли объехать район предполагаемого удара и ничего не нашли", - рассказал Марочко.
Он предположил, что распространяемое в соцсетях фото, которое якобы подтверждает удар, по локации очень похоже на фото последствий удара 12 мая.
"Соблюдайте информационную гигиену, противник ждёт от вас паники", - призвал Марочко читателей своего телеграм-канала.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:18
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганскЛуганская Народная РеспубликаАндрей Марочко
 
 
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