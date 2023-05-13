https://ria.ru/20230513/lugansk-1871496214.html

Жители Юбилейного в Луганске рассказали, как чудом уцелели при ударе ВСУ

Жители Юбилейного в Луганске рассказали, как чудом уцелели при ударе ВСУ - РИА Новости, 13.05.2023

Жители Юбилейного в Луганске рассказали, как чудом уцелели при ударе ВСУ

Жители поселка Юбилейный на окраине Луганска сообщают о значительных повреждениях жилых домов в районе удара украинских войск и о том, что сами чудом уцелели. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T13:00

2023-05-13T13:00

2023-05-13T13:03

специальная военная операция на украине

юбилейный

луганск

леонид пасечник

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871487542_0:394:2929:2042_1920x0_80_0_0_2f8d9035e57bf9ace95f6237e4a7c769.jpg

ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Жители поселка Юбилейный на окраине Луганска сообщают о значительных повреждениях жилых домов в районе удара украинских войск и о том, что сами чудом уцелели. Ранее утром в субботу прогремел взрыв в поселке Юбилейный на окраине Луганска. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил о новом ударе по городу со стороны украинских войск. Киев 12 мая также обстрелял территорию республики, использовав две крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США. По мнению экспертов, при обстреле Луганска 13 мая Киев мог использовать также крылатые ракеты Storm Shadow. "Только встала с кровати и посыпались стекла… я услышала грохот выбитого окна, если б я сидела на кровати, то ничего бы не осталось", - рассказала РИА Новости одна из местных жительниц. Она призвала президента РФ Владимира Путина "не церемониться" с Киевом. В результате удара по поселку Юбилейный повреждения получили ряд жилых многоквартирных домов, гаражи, разрушена придомовая инфраструктура, в некоторых домах нет стекол. По мнению одного из местных жителей, удар был нанесен ракетами. Великобритания 11 мая заявила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это потребует адекватного ответа. Передача Лондоном дальнобойных ракет Storm Shadow Киеву ведет к серьезной эскалации украинского конфликта, заявило министерство иностранных дел России.

https://ria.ru/20230512/vzryv-1871441447.html

https://ria.ru/20230512/rakety-1871430180.html

юбилейный

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юбилейный, луганск, леонид пасечник, происшествия