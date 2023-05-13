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Жители Юбилейного в Луганске рассказали, как чудом уцелели при ударе ВСУ - РИА Новости, 13.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 13.05.2023 (обновлено: 13:03 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/lugansk-1871496214.html
Жители Юбилейного в Луганске рассказали, как чудом уцелели при ударе ВСУ
Жители Юбилейного в Луганске рассказали, как чудом уцелели при ударе ВСУ - РИА Новости, 13.05.2023
Жители Юбилейного в Луганске рассказали, как чудом уцелели при ударе ВСУ
Жители поселка Юбилейный на окраине Луганска сообщают о значительных повреждениях жилых домов в районе удара украинских войск и о том, что сами чудом уцелели. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T13:00
2023-05-13T13:03
специальная военная операция на украине
юбилейный
луганск
леонид пасечник
происшествия
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ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Жители поселка Юбилейный на окраине Луганска сообщают о значительных повреждениях жилых домов в районе удара украинских войск и о том, что сами чудом уцелели. Ранее утром в субботу прогремел взрыв в поселке Юбилейный на окраине Луганска. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил о новом ударе по городу со стороны украинских войск. Киев 12 мая также обстрелял территорию республики, использовав две крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США. По мнению экспертов, при обстреле Луганска 13 мая Киев мог использовать также крылатые ракеты Storm Shadow. "Только встала с кровати и посыпались стекла… я услышала грохот выбитого окна, если б я сидела на кровати, то ничего бы не осталось", - рассказала РИА Новости одна из местных жительниц. Она призвала президента РФ Владимира Путина "не церемониться" с Киевом. В результате удара по поселку Юбилейный повреждения получили ряд жилых многоквартирных домов, гаражи, разрушена придомовая инфраструктура, в некоторых домах нет стекол. По мнению одного из местных жителей, удар был нанесен ракетами. Великобритания 11 мая заявила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это потребует адекватного ответа. Передача Лондоном дальнобойных ракет Storm Shadow Киеву ведет к серьезной эскалации украинского конфликта, заявило министерство иностранных дел России.
https://ria.ru/20230512/vzryv-1871441447.html
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юбилейный, луганск, леонид пасечник, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Юбилейный, Луганск, Леонид Пасечник, Происшествия
Жители Юбилейного в Луганске рассказали, как чудом уцелели при ударе ВСУ

Жители поселка Юбилейный на окраине Луганска рассказали, как чудом уцелели при ударе ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЖилой дом в поселке Юбилейный Луганска
Жилой дом в поселке Юбилейный Луганска - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости
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Жилой дом в поселке Юбилейный Луганска
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ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Жители поселка Юбилейный на окраине Луганска сообщают о значительных повреждениях жилых домов в районе удара украинских войск и о том, что сами чудом уцелели.
Ранее утром в субботу прогремел взрыв в поселке Юбилейный на окраине Луганска. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил о новом ударе по городу со стороны украинских войск. Киев 12 мая также обстрелял территорию республики, использовав две крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США. По мнению экспертов, при обстреле Луганска 13 мая Киев мог использовать также крылатые ракеты Storm Shadow.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
После взрыва в Мелитополе обесточена часть Запорожской области
12 мая, 22:44
"Только встала с кровати и посыпались стекла… я услышала грохот выбитого окна, если б я сидела на кровати, то ничего бы не осталось", - рассказала РИА Новости одна из местных жительниц.
Она призвала президента РФ Владимира Путина "не церемониться" с Киевом.
«
"Я лучше обращусь к Владимиру Владимировичу: не церемоньтесь с ними, хватит им поблажки давать, у нас хватит сил победить эту мразь фашистскую. Сколько можно их уговаривать и упрашивать, ждать их", - сказала женщина.
В результате удара по поселку Юбилейный повреждения получили ряд жилых многоквартирных домов, гаражи, разрушена придомовая инфраструктура, в некоторых домах нет стекол. По мнению одного из местных жителей, удар был нанесен ракетами.
«
"Все разрушено вокруг, машину привалило, один взрыв был. Ракеты это. Мы в 2014 году были, мы знаем, что такое миномет, другие виды… а это посерьезнее", - рассказал местный житель, у которого в результате удара разрушена квартира и гараж.
Великобритания 11 мая заявила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это потребует адекватного ответа. Передача Лондоном дальнобойных ракет Storm Shadow Киеву ведет к серьезной эскалации украинского конфликта, заявило министерство иностранных дел России.
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Специальная военная операция на УкраинеЮбилейныйЛуганскЛеонид ПасечникПроисшествия
 
 
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