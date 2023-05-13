https://ria.ru/20230513/lnr-1871500859.html

В ЛНР приостановят работу мобильного интернета

В ЛНР приостановят работу мобильного интернета - РИА Новости, 13.05.2023

В ЛНР приостановят работу мобильного интернета

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник написал в телеграм-канале о временной приостановке работы мобильного интернета на территории ЛНР в связи с участившимися... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T13:41

2023-05-13T13:41

2023-05-13T13:47

луганская народная республика

происшествия

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник написал в телеграм-канале о временной приостановке работы мобильного интернета на территории ЛНР в связи с участившимися обстрелами со стороны украинских войск."В связи с усилившимися обстрелами Луганской Народной Республики принято решение о временном приостановлении работы мобильного интернета на территории республики", - написал Пасечник в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230513/lugansk-1871498818.html

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

луганская народная республика, происшествия, леонид пасечник