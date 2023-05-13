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В ЛНР приостановят работу мобильного интернета - РИА Новости, 13.05.2023
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13:41 13.05.2023 (обновлено: 13:47 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/lnr-1871500859.html
В ЛНР приостановят работу мобильного интернета
В ЛНР приостановят работу мобильного интернета - РИА Новости, 13.05.2023
В ЛНР приостановят работу мобильного интернета
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник написал в телеграм-канале о временной приостановке работы мобильного интернета на территории ЛНР в связи с участившимися... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T13:41
2023-05-13T13:47
луганская народная республика
происшествия
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник написал в телеграм-канале о временной приостановке работы мобильного интернета на территории ЛНР в связи с участившимися обстрелами со стороны украинских войск."В связи с усилившимися обстрелами Луганской Народной Республики принято решение о временном приостановлении работы мобильного интернета на территории республики", - написал Пасечник в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230513/lugansk-1871498818.html
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луганская народная республика, происшествия, леонид пасечник
Луганская Народная Республика, Происшествия, Леонид Пасечник
В ЛНР приостановят работу мобильного интернета

Пасечник заявил, что в ЛНР приостановят работу мобильного интернета из-за обстрелов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела жилого квартала в Луганске
Последствия обстрела жилого квартала в Луганске - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
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Последствия обстрела жилого квартала в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник написал в телеграм-канале о временной приостановке работы мобильного интернета на территории ЛНР в связи с участившимися обстрелами со стороны украинских войск.
"В связи с усилившимися обстрелами Луганской Народной Республики принято решение о временном приостановлении работы мобильного интернета на территории республики", - написал Пасечник в своем телеграм-канале.
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Вчера, 13:24
 
Луганская Народная РеспубликаПроисшествияЛеонид Пасечник
 
 
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