https://ria.ru/20230513/kylychdaroglu-1871514355.html

Белый воротничок с бронежилетом: как шел к выборам соперник Эрдогана

Белый воротничок с бронежилетом: как шел к выборам соперник Эрдогана - РИА Новости, 13.05.2023

Белый воротничок с бронежилетом: как шел к выборам соперник Эрдогана

Если действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган часто напоминает избирателям о своей непростой юности, когда он подрабатывал на улицах Стамбула, то его... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T15:18

2023-05-13T15:18

2023-05-13T15:18

в мире

турция

стамбул

анкара (провинция)

кемаль кылычдароглу

реджеп тайип эрдоган

нато

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СТАМБУЛ, 13 мая – РИА Новости. Если действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган часто напоминает избирателям о своей непростой юности, когда он подрабатывал на улицах Стамбула, то его главный соперник 74-летний Кемаль Кылычдароглу олицетворяет его полную противоположность: чиновник, начавший работать сразу же после окончания университета, прошедший карьерную лестницу от низов до верхов и в итоге решивший заняться политикой. Кылычдароглу родился в 1948 году в городе Тунджели на востоке Турции в большой семье – у него шесть братьев и сестер. Отец будущего политика был госслужащим, семья часто переезжала. В 23 года Кылычдароглу окончил Академию экономики и коммерции (ныне – университет Гази) в Анкаре на факультете экономики и управления, и в том же 1971 году началась его карьера – он занял должность бухгалтера в минфине Турции. Большую часть жизни Кылычдароглу провел, занимая различные посты в госучреждениях. В частности, он успел один год провести во Франции по заданию минфина, с 1983 года работал в Генеральной дирекции доходов, где дошел до должности помощника гендиректора. С 1992 по 1999 годы с перерывами возглавлял генеральную дирекцию по вопросам социального страхования (SSK), после чего занялся политикой. Эрдоган в своих выступлениях регулярно демонстрирует видеоролики периода работы Кылычдароглу в SSK, намекая на то, что последний неграмотно управлял организацией, политик же отрицает подобные обвинения. С 2002 года Кылычдароглу стал депутатом CHP от Стамбула - Эрдоган к тому времени уже был руководителем партии, а вскоре и занял пост премьер-министра Турции. В 2009 году политик участвовал в выборах мэра Стамбула, но проиграл представителю правящей партии Кадиру Топбашу. В итоге Кылычдароглу "отыгрался" спустя 10 лет, когда представители CHP возглавили мэрии Стамбула, Анкары и ряда других городов Турции. Мэры Стамбула и Анкары – Имамоглу и Яваш – претендуют на посты вице-президентов в случае победы Кылычдароглу, всего же их будет семеро, что вызывало критику Эрдогана. Кылычдароглу занял пост руководителя оппозиционной Народно-республиканской партии, фундамент которой заложил еще основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, в 2010 году. Поводом для смены руководства стала отставка Дениза Байкала после публикации в интернете после появления компрометирующей видеозаписи. На первых парламентских выборах под руководством Кылычдароглу в 2011 году CHP получила более 20% голосов. Политик перед выборами обещал уйти из партии в случае провала, но продолжил руководить партией и после выборов. Парламентские выборы 2015 года принесли партии почти 25% голосов, правящая Партия справедливости и развития утратила большинство в законодательном органе. На выборах 2018 года CHP получила более 22% голосов, но выступила единым альянсом с еще двумя партиями. К выборам 2023 года альянс расширился до шести партий, неформально альянс поддержала прокурдская Партия демократии народов. Несмотря на склоки внутри альянса и неразбериху с тем, кто же будет кандидатом в президенты, Кылычдароглу смог выйти из ситуации победителем и на данный момент альянс продолжает функционировать при условии, что каждому из лидеров пяти партий обещана должность вице-президента. В ходе нынешней предвыборной кампании Кылычдароглу регулярно записывал обращения к избирателям со своей кухни, охватывая различные волнующие граждан Турции темы. Неоднократно он поднимал тему растущих на основные продукты питания цен и делал упор на том, что мегапроекты его соперника Эрдогана, в основном касающиеся оборонной промышленности, мало заботят граждан. Рекламные ролики кандидата сняты в розовых тонах на фоне деревьев, с которых опадают листья, Кылычдароглу в компании своих соратников показывает пальцами знак сердечка. В своих публичных выступлениях в ходе предвыборной кампании политик редко проявлял эмоции, в отличие от своего конкурента Эрдогана, он выступал лишь в конце митингов после своих будущих вице-президентов. В интервью телеканалу FOX в ночь на субботу политик подтвердил, что уже 7-8 дней носит бронежилет из-за поступающих в его адрес угроз. Кылычдароглу подвергался нескольким нападениям за последние годы. В частности, в 2019 году на него напали в пригороде Анкаре Чубук, куда он прибыл для участия в церемонии похорон военнослужащего, погибшего при перестрелке с членами запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Во время церемонии часть пришедших на нее повела себя агрессивно по отношению к лидеру оппозиции, пытаясь протиснуться к Кылычдароглу и нанести ему удары по лицу. Оппозиционер серьезно не пострадал, он был вывезен на бронированном автомобиле с места происшествия. Также в 2016 году Кылычдароглу заявил о пуле, брошенной в него во время церемонии похорон полицейских - жертв теракта в Стамбуле, что политик расценил как угрозу покушения на свою жизнь. В том же 2016 году произошло нападение на автоколонну CHP, в которой находился глава партии, в районе Шавшат провинции Артвин на северо-востоке страны в четверг. Были ранены три сотрудника жандармерии, сам Кылычдароглу не пострадал. В 2014 году на политика напали в парламенте. При том, что кандидат выстроил свою кампанию на противопоставлении Эрдогану и пытается привлечь тех, кто по тем или иным причинам недоволен властью, Кылычдароглу все же высказывался в поддержку действий руководства Турции. Так, Кылычдароглу поддерживал власти в реагировании на попытку военного переворота в 2016 году, также он высказывался в поддержку операции "Оливковая ветвь", которую ВС Турции проводят против курдской вооруженных формирований в сирийском Африне. Критиковал Кылычдароглу многое, в том числе проводившиеся при Эрдогане референдумы 2010 и 2017 года. После референдума 2017 года Турция перешла от парламентской к президентской форме правления, Кылычдароглу с соратниками же в первую очередь обещают отменить это решение и вернуть страну к парламентаризму. Позиции Кылычдароглу по внешней политике окончательно прояснятся только в случае его победы и вступления в должность, также влияние будут оказывать вице-президенты. На данный момент кандидат обещает не рушить отношения с РФ, подчеркивая, что Турция является членом НАТО, а также гарантирует депортацию сирийских и афганских беженцев. Кроме того, имеются грандиозные планы за три месяца добиться "безвиза" с ЕС и разморозить переговоры о вступлении Турции в ЕС.

https://ria.ru/20230512/turtsiya-1871206933.html

https://ria.ru/20230512/erdogan-1871343427.html

https://ria.ru/20230307/kylychdaroglu-1856338074.html

https://ria.ru/20230405/turtsiya-1863149057.html

https://ria.ru/20230512/erdogan-1871437776.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, стамбул, анкара (провинция), кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, нато