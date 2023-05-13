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В Петербурге детская больница приостановила госпитализацию из-за кори
В Петербурге детская больница приостановила госпитализацию из-за кори - РИА Новости, 13.05.2023
В Петербурге детская больница приостановила госпитализацию из-за кори
Госпитализация в Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени К. А. Раухфуса в Санкт-Петербурге приостановлена в... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T23:33
2023-05-13T23:33
2023-05-13T23:33
здоровье - общество
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
корь
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Госпитализация в Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени К. А. Раухфуса в Санкт-Петербурге приостановлена в связи с карантином по кори, сообщает учреждение. "Согласно постановлению руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу - главного санитарного врача по городу Санкт-Петербурге №78-00-09/72-0002-2023 от 13 мая 2023 года в связи с карантином по кори госпитализация в стационар по адресу: Лиговский проспект, дом 8 приостановлена с 13 мая 2023 года до особого распоряжения", - сообщается в группе учреждения в соцсети "ВКонтакте".
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здоровье - общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), корь, россия
Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Корь, Россия
В Петербурге детская больница приостановила госпитализацию из-за кори
В Петербурге детская больница приостановила госпитализацию из-за карантина по кори