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В Петербурге детская больница приостановила госпитализацию из-за кори

В Петербурге детская больница приостановила госпитализацию из-за кори - РИА Новости, 13.05.2023

В Петербурге детская больница приостановила госпитализацию из-за кори

Госпитализация в Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени К. А. Раухфуса в Санкт-Петербурге приостановлена в... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T23:33

2023-05-13T23:33

2023-05-13T23:33

здоровье - общество

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

корь

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Госпитализация в Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени К. А. Раухфуса в Санкт-Петербурге приостановлена в связи с карантином по кори, сообщает учреждение. "Согласно постановлению руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу - главного санитарного врача по городу Санкт-Петербурге №78-00-09/72-0002-2023 от 13 мая 2023 года в связи с карантином по кори госпитализация в стационар по адресу: Лиговский проспект, дом 8 приостановлена с 13 мая 2023 года до особого распоряжения", - сообщается в группе учреждения в соцсети "ВКонтакте".

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здоровье - общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), корь, россия