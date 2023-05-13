https://ria.ru/20230513/kontent-1871484865.html

В Минцифры рассказали о последствиях ухода западного контента с телеканалов

В Минцифры рассказали о последствиях ухода западного контента с телеканалов - РИА Новости, 13.05.2023

В Минцифры рассказали о последствиях ухода западного контента с телеканалов

Уход западного контента с российских сервисов, телеканалов создал уникальную ситуацию для российской аудитории, теперь есть больше возможностей у зрителей... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T11:43

2023-05-13T11:43

2023-05-13T11:43

технологии

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

петербургский международный экономический форум (фонд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772965859_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1b7f5cdbb5e99a62707f36c68fa2f867.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Уход западного контента с российских сервисов, телеканалов создал уникальную ситуацию для российской аудитории, теперь есть больше возможностей у зрителей потреблять отечественный контент, сообщила директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Екатерина Ларина. Она отметила, что это связано, в том числе, с развитием аудиовизуальных сервисов, пошли инвестиции в национальный контент. Петербургский международный юридический форум проходит с 11 по 13 мая. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230325/medvedev-1860577973.html

https://ria.ru/20230506/kino-1869711337.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), петербургский международный экономический форум (фонд)