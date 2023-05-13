https://ria.ru/20230513/kontent-1871484865.html
В Минцифры рассказали о последствиях ухода западного контента с телеканалов
В Минцифры рассказали о последствиях ухода западного контента с телеканалов - РИА Новости, 13.05.2023
В Минцифры рассказали о последствиях ухода западного контента с телеканалов
Уход западного контента с российских сервисов, телеканалов создал уникальную ситуацию для российской аудитории, теперь есть больше возможностей у зрителей... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T11:43
2023-05-13T11:43
2023-05-13T11:43
технологии
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Уход западного контента с российских сервисов, телеканалов создал уникальную ситуацию для российской аудитории, теперь есть больше возможностей у зрителей потреблять отечественный контент, сообщила директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Екатерина Ларина. Она отметила, что это связано, в том числе, с развитием аудиовизуальных сервисов, пошли инвестиции в национальный контент. Петербургский международный юридический форум проходит с 11 по 13 мая. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230325/medvedev-1860577973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), петербургский международный экономический форум (фонд)
Технологии, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Петербургский международный экономический форум (фонд)
В Минцифры рассказали о последствиях ухода западного контента с телеканалов
Минцифры: после ухода Запада россияне стали потреблять больше отечественного контента
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Уход западного контента с российских сервисов, телеканалов создал уникальную ситуацию для российской аудитории, теперь есть больше возможностей у зрителей потреблять отечественный контент, сообщила директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Екатерина Ларина.
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"В связи с уходом западных мейджоров и западного контента с наших сервисов, с телеканалов, то, что они, ссылаясь на санкционный режим, лишают нас, российскую аудиторию возможности просмотра своих произведений создало наконец-то уникальную ситуацию: дать больше возможности зрителям, нашей аудитории узнать и потреблять именно отечественный контент, который создавался в немалых количествах в последние годы и особенно в последние два-три года", - сказала Ларина на Петербургском международном юридическом форуме.
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Она отметила, что это связано, в том числе, с развитием аудиовизуальных сервисов, пошли инвестиции в национальный контент.
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"То, что эти два момента так совпали, дало нам уникальные результаты: мы анализировали буквально месяц или пару месяцев назад ситуацию на ведущих наших онлайн-кинотеатрах. Оказалось, что потребление контента не снизилось, но выросло, то есть уход части контента проблем не создал", - пояснила она.
Петербургский международный юридический форум проходит с 11 по 13 мая. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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