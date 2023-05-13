В Турции прервали интервью с кандидатом в президенты от оппозиции
Интервью с кандидатом в президенты Турции от оппозиции прекратили преждевременно
© AP Photo / Emrah GurelЛидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу
© AP Photo / Emrah Gurel
Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу. Архивное фото
СТАМБУЛ, 13 мая – РИА Новости. Интервью телеканала FOX с кандидатом в президенты Турции от семи партий оппозиции Кемалем Кылычдароглу в ночь на субботу закончилось преждевременно.
Интервью с кандидатом шло полтора часа, после чего модератор беседы сообщил, что необходим перерыв на рекламу, после которого беседа продолжится и кандидат "возможно, ответит на один-два вопроса".
Пауза длилась более 11 минут, следует из трансляции интервью на Youtube-канале кандидата.
"Состоялась наша встреча с кандидатом в президенты Кылычдароглу, мы задали ему свои вопросы, у вас, зрители, также были интересовавшие вас вопросы – мы их передали кандидату", - сообщил модератор, и на экране появились титры передачи, кандидат больше не появился в кадре.
Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган 25 апреля также ближе к полуночи давал интервью местным телеканалам в прямом эфире, оно внезапно было прервано из-за того, что президенту стало плохо. После длительной паузы он вернулся в эфир и сообщил, что заразился желудочным гриппом. По совету врачей президент пропустил 26 апреля ряд мероприятий предвыборной кампании, 27 и 28 апреля в режиме видеоконференции принял участие в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" и в открытии моста в Адане. Уже 29 апреля Эрдоган лично выступил на фестивале в Стамбуле. Центр по борьбе с дезинформацией администрации президента опроверг сообщения о том, что Эрдоган пережил инфаркт.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Лидер партии Memleket Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов, теперь за президентское кресло будут бороться три политика: действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от семи оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции Ata Синан Оган. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.