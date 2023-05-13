https://ria.ru/20230513/intervyu-1871447341.html

В Турции прервали интервью с кандидатом в президенты от оппозиции

В Турции прервали интервью с кандидатом в президенты от оппозиции - РИА Новости, 13.05.2023

В Турции прервали интервью с кандидатом в президенты от оппозиции

Интервью телеканала FOX с кандидатом в президенты Турции от семи партий оппозиции Кемалем Кылычдароглу в ночь на субботу закончилось преждевременно. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T00:28

2023-05-13T00:28

2023-05-13T01:14

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

мухаррем индже

аэс "аккую"

адана (провинция)

стамбул

кемаль кылычдароглу

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СТАМБУЛ, 13 мая – РИА Новости. Интервью телеканала FOX с кандидатом в президенты Турции от семи партий оппозиции Кемалем Кылычдароглу в ночь на субботу закончилось преждевременно. Интервью с кандидатом шло полтора часа, после чего модератор беседы сообщил, что необходим перерыв на рекламу, после которого беседа продолжится и кандидат "возможно, ответит на один-два вопроса". Пауза длилась более 11 минут, следует из трансляции интервью на Youtube-канале кандидата. "Состоялась наша встреча с кандидатом в президенты Кылычдароглу, мы задали ему свои вопросы, у вас, зрители, также были интересовавшие вас вопросы – мы их передали кандидату", - сообщил модератор, и на экране появились титры передачи, кандидат больше не появился в кадре. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган 25 апреля также ближе к полуночи давал интервью местным телеканалам в прямом эфире, оно внезапно было прервано из-за того, что президенту стало плохо. После длительной паузы он вернулся в эфир и сообщил, что заразился желудочным гриппом. По совету врачей президент пропустил 26 апреля ряд мероприятий предвыборной кампании, 27 и 28 апреля в режиме видеоконференции принял участие в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" и в открытии моста в Адане. Уже 29 апреля Эрдоган лично выступил на фестивале в Стамбуле. Центр по борьбе с дезинформацией администрации президента опроверг сообщения о том, что Эрдоган пережил инфаркт. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Лидер партии Memleket Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов, теперь за президентское кресло будут бороться три политика: действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от семи оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции Ata Синан Оган. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.

https://ria.ru/20230513/erdogan-1871447653.html

турция

адана (провинция)

стамбул

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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, мухаррем индже, аэс "аккую", адана (провинция), стамбул, кемаль кылычдароглу