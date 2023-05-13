https://ria.ru/20230513/griby-1871540993.html

В Сочи предупредили о массовом произрастании краснокнижных ядовитых грибов

В Сочи предупредили о массовом произрастании краснокнижных ядовитых грибов - РИА Новости, 13.05.2023

В Сочи предупредили о массовом произрастании краснокнижных ядовитых грибов

Массовое произрастание краснокнижных ядовитых грибов впервые наблюдается в сочинском парке "Дендрарий", их также можно встретить по всей всей территории... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T18:46

2023-05-13T18:46

2023-05-13T18:46

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сочи

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СОЧИ, 13 мая - РИА Новости. Массовое произрастание краснокнижных ядовитых грибов впервые наблюдается в сочинском парке "Дендрарий", их также можно встретить по всей всей территории курорта, предупредила ведущий научный сотрудник ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галина Солтани. Она пояснила, что само произрастание решеточника красного на курорте - явление привычное, однако массово грибы не росли. "Мы никогда не отмечали массового скопления грибов (решеточника красного - ред.). Обычно один-два, но чтобы ковром, такого не было. У нас это впервые, это достаточно редкое событие", - рассказала РИА Новости Солтани. По ее словам, массовый рост грибов скорее связан с высокой влажностью, туманами и умеренным тёплом, которое наблюдается в Сочи весной 2023 года. Грибы растут не только в субтропическом парке, но и в других зонах территории города, поэтому туристам и жителям Сочи нужно быть внимательными, отметила эксперт. "Грибы очень ядовитые, трогать их нельзя. Узнать их можно по внешним признакам, они имеют весьма необычную форму и ярко-выраженный цвет", - сказала Солтани, отметив, что при массовом произрастании они имеют специфический запах, чего нельзя сказать, когда решёточник растёт в одиночку. Рост краснокнижных грибов будет пока в Сочи тепло, вплоть до ноября, отметила ученый. Решеточник красный - редкий вид грибов, имеет необычную форму и яркий цвет. Обладает множеством токсинов смертельно опасных для человека. Произрастает в Краснодарском крае, Московской области, Санкт-Петербурге, на Алтае. В Красной книге России упоминается, что общая численность решёточника оценивается в 500 особей. В сочинском "Дендрарии" одновременно можно увидеть несколько десятков плодовых тел, заключила Солтани.

https://ria.ru/20221012/tyumgu-1823096877.html

https://ria.ru/20220514/mukhomor-1788470838.html

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общество, сочи, краснодарский край, московская область (подмосковье), россия