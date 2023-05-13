Рейтинг@Mail.ru
В Сочи предупредили о массовом произрастании краснокнижных ядовитых грибов - РИА Новости, 13.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:46 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/griby-1871540993.html
В Сочи предупредили о массовом произрастании краснокнижных ядовитых грибов
В Сочи предупредили о массовом произрастании краснокнижных ядовитых грибов - РИА Новости, 13.05.2023
В Сочи предупредили о массовом произрастании краснокнижных ядовитых грибов
Массовое произрастание краснокнижных ядовитых грибов впервые наблюдается в сочинском парке "Дендрарий", их также можно встретить по всей всей территории... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T18:46
2023-05-13T18:46
общество
сочи
краснодарский край
московская область (подмосковье)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871539049_0:29:751:451_1920x0_80_0_0_2321ec084d0e196f2703a8d2fa07feb6.jpg
СОЧИ, 13 мая - РИА Новости. Массовое произрастание краснокнижных ядовитых грибов впервые наблюдается в сочинском парке "Дендрарий", их также можно встретить по всей всей территории курорта, предупредила ведущий научный сотрудник ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галина Солтани. Она пояснила, что само произрастание решеточника красного на курорте - явление привычное, однако массово грибы не росли. "Мы никогда не отмечали массового скопления грибов (решеточника красного - ред.). Обычно один-два, но чтобы ковром, такого не было. У нас это впервые, это достаточно редкое событие", - рассказала РИА Новости Солтани. По ее словам, массовый рост грибов скорее связан с высокой влажностью, туманами и умеренным тёплом, которое наблюдается в Сочи весной 2023 года. Грибы растут не только в субтропическом парке, но и в других зонах территории города, поэтому туристам и жителям Сочи нужно быть внимательными, отметила эксперт. "Грибы очень ядовитые, трогать их нельзя. Узнать их можно по внешним признакам, они имеют весьма необычную форму и ярко-выраженный цвет", - сказала Солтани, отметив, что при массовом произрастании они имеют специфический запах, чего нельзя сказать, когда решёточник растёт в одиночку. Рост краснокнижных грибов будет пока в Сочи тепло, вплоть до ноября, отметила ученый. Решеточник красный - редкий вид грибов, имеет необычную форму и яркий цвет. Обладает множеством токсинов смертельно опасных для человека. Произрастает в Краснодарском крае, Московской области, Санкт-Петербурге, на Алтае. В Красной книге России упоминается, что общая численность решёточника оценивается в 500 особей. В сочинском "Дендрарии" одновременно можно увидеть несколько десятков плодовых тел, заключила Солтани.
https://ria.ru/20221012/tyumgu-1823096877.html
https://ria.ru/20220514/mukhomor-1788470838.html
сочи
краснодарский край
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871539049_0:0:667:500_1920x0_80_0_0_a1f67f03c9cb8c175eef0f3284e676c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сочи, краснодарский край, московская область (подмосковье), россия
Общество, Сочи, Краснодарский край, Московская область (Подмосковье), Россия
В Сочи предупредили о массовом произрастании краснокнижных ядовитых грибов

Ученые в Сочи предупредили о массовом произрастании краснокнижных ядовитых грибов

CC BY-SA 3.0 / Amadej Trnkoczy / Гриб "Решеточник красный"
Гриб Решеточник красный - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
CC BY-SA 3.0 / Amadej Trnkoczy /
Гриб "Решеточник красный"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 13 мая - РИА Новости. Массовое произрастание краснокнижных ядовитых грибов впервые наблюдается в сочинском парке "Дендрарий", их также можно встретить по всей всей территории курорта, предупредила ведущий научный сотрудник ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галина Солтани.
Она пояснила, что само произрастание решеточника красного на курорте - явление привычное, однако массово грибы не росли.
Гриб и собака - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Генетики выяснили, как эволюционно разделились грибы и животные
12 октября 2022, 05:00
"Мы никогда не отмечали массового скопления грибов (решеточника красного - ред.). Обычно один-два, но чтобы ковром, такого не было. У нас это впервые, это достаточно редкое событие", - рассказала РИА Новости Солтани.
По ее словам, массовый рост грибов скорее связан с высокой влажностью, туманами и умеренным тёплом, которое наблюдается в Сочи весной 2023 года. Грибы растут не только в субтропическом парке, но и в других зонах территории города, поэтому туристам и жителям Сочи нужно быть внимательными, отметила эксперт. "Грибы очень ядовитые, трогать их нельзя. Узнать их можно по внешним признакам, они имеют весьма необычную форму и ярко-выраженный цвет", - сказала Солтани, отметив, что при массовом произрастании они имеют специфический запах, чего нельзя сказать, когда решёточник растёт в одиночку.
Рост краснокнижных грибов будет пока в Сочи тепло, вплоть до ноября, отметила ученый.
Решеточник красный - редкий вид грибов, имеет необычную форму и яркий цвет. Обладает множеством токсинов смертельно опасных для человека. Произрастает в Краснодарском крае, Московской области, Санкт-Петербурге, на Алтае. В Красной книге России упоминается, что общая численность решёточника оценивается в 500 особей. В сочинском "Дендрарии" одновременно можно увидеть несколько десятков плодовых тел, заключила Солтани.
Мухомор - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
Мухомор: полезные свойства гриба, сбор и заготовка
14 мая 2022, 08:26
 
ОбществоСочиКраснодарский крайМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала