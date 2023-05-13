https://ria.ru/20230513/erdogan-1871531237.html

Эрдоган спел со сторонниками на предвыборном митинге в Стамбуле

Эрдоган спел со сторонниками на предвыборном митинге в Стамбуле - РИА Новости, 13.05.2023

Эрдоган спел со сторонниками на предвыборном митинге в Стамбуле

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на финальном предвыборном митинге в Стамбуле, его речь суммарно с перерывами длилась более 20 минут,... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T17:24

2023-05-13T17:24

2023-05-13T17:24

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турция

стамбул

реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 13 мая - РИА Новости. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на финальном предвыборном митинге в Стамбуле, его речь суммарно с перерывами длилась более 20 минут, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Предвыборный митинг Эрдогана состоялся на площади Кызылай - в родном для турецкого президента районе Касымпаша. В 16 часов по Москве Эрдоган вышел на сцену, опоздав на полчаса, но, несмотря на это, толпа встретила его громкими овациями, скандируя слова поддержки. На сцене действующий президент страны выглядел бодрым, его речь длилась около 10 минут, после чего долго оставался на сцене, пока на экранах показывался его предвыборный ролик. Затем Эрдоган выступил с еще одной речью - на 10 минут. Площадь Кызылай, где проходил митинг, оказалась полностью заполнена людьми: они скандировали слова в поддержку Эрдогана и размахивали турецкими флагами. Безопасность политиков и граждан Турции обеспечивали бойцы спецназа, причем для попадания на митинг нужно было пройти двухступенчатый контроль: сначала людей вручную осматривали перед входом на прилегающую к площади территорию, а для того, чтобы попасть на саму площадь, к сцене, необходимо было пройти через рамки металлоискателей. В какой-то момент участники митинга решили зажечь фаеры, прямо во время выступления турецкого президента, поэтому часть площади оказалась заполнена дымом: полицейские их действия пресекать не стали. После очередного выступления Эрдогана на экранах показали ролик с его оппонентами, в том числе его главным соперником на выборах Кемалем Калычдароглу. Затем действующий президент продемонстрировал новый ролик - с достижениями турецкой промышленности, после которого Эрдоган спел турецкую национальную песню со своими сторонниками. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая. В турецком законодательстве отсутствует такое понятие, как "день тишины". Агитацию кандидаты в президенты могут вести вплоть до 18:00 по местному времени последнего дня перед выборами.

https://ria.ru/20230513/erdogan-1871407166.html

https://ria.ru/20230507/turtsiya-1869931891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган