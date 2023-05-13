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Эрдоган обличил Байдена в том, что тот открестился от нападок на него - РИА Новости, 13.05.2023
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00:35 13.05.2023 (обновлено: 01:10 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/erdogan-1871447653.html
Эрдоган обличил Байдена в том, что тот открестился от нападок на него
Эрдоган обличил Байдена в том, что тот открестился от нападок на него - РИА Новости, 13.05.2023
Эрдоган обличил Байдена в том, что тот открестился от нападок на него
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что американский лидер Джо Байден во время встреч с ним пытался откреститься от своих прежних слов об отстранении... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T00:35
2023-05-13T01:10
турция
россия
сша
реджеп тайип эрдоган
джо байден
кемаль кылычдароглу
в мире
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АНКАРА, 13 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что американский лидер Джо Байден во время встреч с ним пытался откреститься от своих прежних слов об отстранении турецкого коллеги от власти. Эрдоган провел аналогию с ситуацией с оппозиционным кандидатом в президенты Турции Кемалем Кылычдароглу, который призвал Россию "не вмешиваться" в турецкие выборы, а затем назвал это лишь "предупреждением" и заявил, что претензий к россиянам у него нет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Кылычдароглу, отметил, что Москва не вмешивается во внутреннюю политику и в электоральные процессы других государств. "Господин Кемаль, вы так и не научились политическим приемам", - обратился Эрдоган к сопернику. Он напомнил и о приписываемых Кылычдароглу словах о намерении ввести санкции против России, отметив, что многие европейские страны говорили то же самое, "а затем пошли в обратном направлении". "Так нельзя управлять государством. Я дружу с США, я дружу с Россией, и я дружу с теми на Западе, кто недоброжелательно относится к нам", - заявил президент Турции. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Лидер партии Memleket Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов, теперь за президентское кресло будут бороться три политика: действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от семи оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции Ata Синан Оган. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, состоится 28 мая.
https://ria.ru/20230404/politika-1862655938.html
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турция, россия, сша, реджеп тайип эрдоган, джо байден, кемаль кылычдароглу, в мире
Турция, Россия, США, Реджеп Тайип Эрдоган, Джо Байден, Кемаль Кылычдароглу, В мире
Эрдоган обличил Байдена в том, что тот открестился от нападок на него

Эрдоган обвинил Байдена в попытке откреститься от слов о его отстранении от власти

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 13 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что американский лидер Джо Байден во время встреч с ним пытался откреститься от своих прежних слов об отстранении турецкого коллеги от власти.
«
"До начала предвыборной кампании (в США) Байден делал заявления в пользу "устранения Эрдогана". Он сделал это заявление безжалостно. После этого заявления мы много раз встречались. Когда я спрашивал его, он пытался откреститься", - сказал Эрдоган в интервью ряду турецких журналистов.
Эрдоган провел аналогию с ситуацией с оппозиционным кандидатом в президенты Турции Кемалем Кылычдароглу, который призвал Россию "не вмешиваться" в турецкие выборы, а затем назвал это лишь "предупреждением" и заявил, что претензий к россиянам у него нет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Кылычдароглу, отметил, что Москва не вмешивается во внутреннюю политику и в электоральные процессы других государств.
"Господин Кемаль, вы так и не научились политическим приемам", - обратился Эрдоган к сопернику. Он напомнил и о приписываемых Кылычдароглу словах о намерении ввести санкции против России, отметив, что многие европейские страны говорили то же самое, "а затем пошли в обратном направлении".
"Так нельзя управлять государством. Я дружу с США, я дружу с Россией, и я дружу с теми на Западе, кто недоброжелательно относится к нам", - заявил президент Турции.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Лидер партии Memleket Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов, теперь за президентское кресло будут бороться три политика: действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от семи оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции Ata Синан Оган. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, состоится 28 мая.
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ТурцияРоссияСШАРеджеп Тайип ЭрдоганДжо БайденКемаль КылычдароглуВ мире
 
 
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