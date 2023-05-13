https://ria.ru/20230513/dissertatsii-1871472388.html
В России облегчат процесс защиты диссертаций
В России облегчат процесс защиты диссертаций - РИА Новости, 13.05.2023
В России облегчат процесс защиты диссертаций
Ряд новшеств, введенных в отечественную систему аттестации научных кадров, облегчат процесс защиты диссертаций, рассказал в интервью РИА Новости председатель... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T09:45
2023-05-13T09:45
2023-05-13T11:15
россия
общество
дальний восток
высшая аттестационная комиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92088/48/920884846_609:0:3176:1444_1920x0_80_0_0_4e84940596179581af401d9da6766215.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ряд новшеств, введенных в отечественную систему аттестации научных кадров, облегчат процесс защиты диссертаций, рассказал в интервью РИА Новости председатель Высшей аттестационной комиссии при министерстве науки и высшего образования РФ (ВАК), президент Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов. "ВАК вместе с Минобрнауки России предложили целый ряд новых серьезных новаций, которые облегчат деятельность организаций по созданию диссоветов и помогут соискателям ученых степеней в защите диссертаций", - сказал он. Во-первых, была снижена минимальная необходимая численность диссертационных советов - с 19 до 11 человек, отметил Филиппов. "Это позволит существенно большему количеству организаций создавать диссоветы, в том числе – в регионах Российской Федерации, что особенно важно для Сибири, Дальнего Востока, Урала", - пояснил председатель ВАК. Во-вторых, было разрешено в составы докторских диссоветов включать до 25% кандидатов наук и лиц со степенью PhD – из числа ученых с высокими индексами цитирования, отметил собеседник агентства. Кроме того, правительство РФ по инициативе Минобрнауки разрешило существенно расширить использование дистанционных технологий в работе диссертационных советов – как для их членов, так и для соискателей ученых степеней, отметил он. Читайте полный текст интервью Владимира Филиппова >>
https://ria.ru/20230513/plagiat-1871453695.html
https://ria.ru/20230513/vak-1871460680.html
россия
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92088/48/920884846_930:0:2855:1444_1920x0_80_0_0_4801caf6d6eb194f46d4b049b9050e2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, дальний восток, высшая аттестационная комиссия
Россия, Общество, Дальний Восток, Высшая аттестационная комиссия
В России облегчат процесс защиты диссертаций
Глава ВАК Филиппов: новшества в системе аттестации облегчат процесс защиты диссертаций
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ряд новшеств, введенных в отечественную систему аттестации научных кадров, облегчат процесс защиты диссертаций, рассказал в интервью РИА Новости председатель Высшей аттестационной комиссии при министерстве науки и высшего образования РФ (ВАК), президент Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов.
"ВАК вместе с Минобрнауки России предложили целый ряд новых серьезных новаций, которые облегчат деятельность организаций по созданию диссоветов и помогут соискателям ученых степеней в защите диссертаций", - сказал он.
ВАК ежегодно лишает ученых степеней сотни человек
Во-первых, была снижена минимальная необходимая численность диссертационных советов - с 19 до 11 человек, отметил Филиппов. "Это позволит существенно большему количеству организаций создавать диссоветы, в том числе – в регионах Российской Федерации, что особенно важно для Сибири, Дальнего Востока
, Урала", - пояснил председатель ВАК.
Во-вторых, было разрешено в составы докторских диссоветов включать до 25% кандидатов наук и лиц со степенью PhD – из числа ученых с высокими индексами цитирования, отметил собеседник агентства.
«
"В-третьих, было отменено обязательное требование как к соискателям ученых степеней, так и к членам диссоветов иметь обязательное количество публикаций в изданиях из так называемых международных баз данных (Scopus, Web of Science и др.). Теперь достаточно иметь публикации в хороших российских изданиях из перечня ВАК или из RSCI", - добавил Филиппов.
Кроме того, правительство РФ по инициативе Минобрнауки разрешило существенно расширить использование дистанционных технологий в работе диссертационных советов – как для их членов, так и для соискателей ученых степеней, отметил он.
«
"Сейчас в России наступил новый серьезный этап в подготовке научных кадров в аспирантуре: в ней вновь важнейшей задачей становится подготовка диссертации в срок аспирантуры (а не образовательный процесс, как это было в последнее десятилетие). В этой связи пленум ВАК в декабре 2022 года предложил возможность защиты диссертаций аспирантами, которые имеют значительное число публикаций в ведущих научных журналах, без написания текста диссертации, по докладу по совокупности опубликованных работ", - сказал Филиппов.
Работу действующих диссоветов в новых регионах продлили до конца года