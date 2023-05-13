https://ria.ru/20230513/dissertatsii-1871472388.html

В России облегчат процесс защиты диссертаций

В России облегчат процесс защиты диссертаций - РИА Новости, 13.05.2023

В России облегчат процесс защиты диссертаций

Ряд новшеств, введенных в отечественную систему аттестации научных кадров, облегчат процесс защиты диссертаций, рассказал в интервью РИА Новости председатель... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T09:45

2023-05-13T09:45

2023-05-13T11:15

россия

общество

дальний восток

высшая аттестационная комиссия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ряд новшеств, введенных в отечественную систему аттестации научных кадров, облегчат процесс защиты диссертаций, рассказал в интервью РИА Новости председатель Высшей аттестационной комиссии при министерстве науки и высшего образования РФ (ВАК), президент Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов. "ВАК вместе с Минобрнауки России предложили целый ряд новых серьезных новаций, которые облегчат деятельность организаций по созданию диссоветов и помогут соискателям ученых степеней в защите диссертаций", - сказал он. Во-первых, была снижена минимальная необходимая численность диссертационных советов - с 19 до 11 человек, отметил Филиппов. "Это позволит существенно большему количеству организаций создавать диссоветы, в том числе – в регионах Российской Федерации, что особенно важно для Сибири, Дальнего Востока, Урала", - пояснил председатель ВАК. Во-вторых, было разрешено в составы докторских диссоветов включать до 25% кандидатов наук и лиц со степенью PhD – из числа ученых с высокими индексами цитирования, отметил собеседник агентства. Кроме того, правительство РФ по инициативе Минобрнауки разрешило существенно расширить использование дистанционных технологий в работе диссертационных советов – как для их членов, так и для соискателей ученых степеней, отметил он. Читайте полный текст интервью Владимира Филиппова >>

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россия

дальний восток

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, дальний восток, высшая аттестационная комиссия