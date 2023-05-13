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Журналистов выгнали из Белого дома под зловещую ухмылку Байдена - РИА Новости, 13.05.2023
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06:00 13.05.2023 (обновлено: 15:50 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/bayden-1871457636.html
Журналистов выгнали из Белого дома под зловещую ухмылку Байдена
Журналистов выгнали из Белого дома под зловещую ухмылку Байдена - РИА Новости, 13.05.2023
Журналистов выгнали из Белого дома под зловещую ухмылку Байдена
Президент США Джо Байден с ухмылкой наблюдал за тем, как желающих задать ему вопросы журналистов выгнали из Белого дома. Соответствующее видео 12 мая... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T06:00
2023-05-13T15:50
в мире
сша
испания
мексика
джо байден
педро санчес
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден с ухмылкой наблюдал за тем, как желающих задать ему вопросы журналистов выгнали из Белого дома. Соответствующее видео 12 мая опубликовал телеканал Fox News.На кадрах видно, как глава Белого дома после встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом молча наблюдал, как журналисты пытались задать ему вопросы, связанные с тем "хаосом", который разворачивается на южной границе США в связи с очередным миграционным кризисом.Затем на лице американского лидера появилась ухмылка, в то время как репортеров выталкивали из Овального кабинета.В США 11 мая прекратил действие, введенный при администрации экс-президента Дональда Трампа "Раздел 42", нормы, позволявшей властям высылать мигрантов, прибывающих из регионов с высоким риском заражения коронавирусом. На этом фоне стало известно, что федеральное правительство приняло решение разместить 1,5 тысячи военных на границе с Мексикой.Рекордное за все время количество мигрантов прибыло на южную границу США при администрации Байдена. В 2021 и 2022 годах число нелегальных беженцев побило рекорды, превысив 2,3 миллиона человек.
https://ria.ru/20230511/bayden-1870936022.html
https://ria.ru/20230504/bayden-1869703647.html
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в мире, сша, испания, мексика, джо байден, педро санчес, дональд трамп
В мире, США, Испания, Мексика, Джо Байден, Педро Санчес, Дональд Трамп
Журналистов выгнали из Белого дома под зловещую ухмылку Байдена

Fox News: Байден с ухмылкой наблюдал, как журналистов выгнали из Белого дома

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден с ухмылкой наблюдал за тем, как желающих задать ему вопросы журналистов выгнали из Белого дома. Соответствующее видео 12 мая опубликовал телеканал Fox News.
На кадрах видно, как глава Белого дома после встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом молча наблюдал, как журналисты пытались задать ему вопросы, связанные с тем "хаосом", который разворачивается на южной границе США в связи с очередным миграционным кризисом.
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Затем на лице американского лидера появилась ухмылка, в то время как репортеров выталкивали из Овального кабинета.
«
"Байден больше минуты сидел молча, ухмыляясь и даже посмеиваясь", — сообщил Fox News.
В США 11 мая прекратил действие, введенный при администрации экс-президента Дональда Трампа "Раздел 42", нормы, позволявшей властям высылать мигрантов, прибывающих из регионов с высоким риском заражения коронавирусом. На этом фоне стало известно, что федеральное правительство приняло решение разместить 1,5 тысячи военных на границе с Мексикой.
Рекордное за все время количество мигрантов прибыло на южную границу США при администрации Байдена. В 2021 и 2022 годах число нелегальных беженцев побило рекорды, превысив 2,3 миллиона человек.
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В миреСШАИспанияМексикаДжо БайденПедро СанчесДональд Трамп
 
 
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