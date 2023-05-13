https://ria.ru/20230513/bayden-1871457636.html
Журналистов выгнали из Белого дома под зловещую ухмылку Байдена
Журналистов выгнали из Белого дома под зловещую ухмылку Байдена - РИА Новости, 13.05.2023
Журналистов выгнали из Белого дома под зловещую ухмылку Байдена
Президент США Джо Байден с ухмылкой наблюдал за тем, как желающих задать ему вопросы журналистов выгнали из Белого дома. Соответствующее видео 12 мая... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T06:00
2023-05-13T06:00
2023-05-13T15:50
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден с ухмылкой наблюдал за тем, как желающих задать ему вопросы журналистов выгнали из Белого дома. Соответствующее видео 12 мая опубликовал телеканал Fox News.На кадрах видно, как глава Белого дома после встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом молча наблюдал, как журналисты пытались задать ему вопросы, связанные с тем "хаосом", который разворачивается на южной границе США в связи с очередным миграционным кризисом.Затем на лице американского лидера появилась ухмылка, в то время как репортеров выталкивали из Овального кабинета.В США 11 мая прекратил действие, введенный при администрации экс-президента Дональда Трампа "Раздел 42", нормы, позволявшей властям высылать мигрантов, прибывающих из регионов с высоким риском заражения коронавирусом. На этом фоне стало известно, что федеральное правительство приняло решение разместить 1,5 тысячи военных на границе с Мексикой.Рекордное за все время количество мигрантов прибыло на южную границу США при администрации Байдена. В 2021 и 2022 годах число нелегальных беженцев побило рекорды, превысив 2,3 миллиона человек.
https://ria.ru/20230511/bayden-1870936022.html
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Журналистов выгнали из Белого дома под зловещую ухмылку Байдена
Fox News: Байден с ухмылкой наблюдал, как журналистов выгнали из Белого дома