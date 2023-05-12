https://ria.ru/20230512/zriteli-1871306193.html

Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" за 5 месяцев увидели 350 тысяч зрителей

Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" за 5 месяцев увидели 350 тысяч зрителей - РИА Новости, 12.05.2023

Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" за 5 месяцев увидели 350 тысяч зрителей

Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" (12+) на песни группы "Секрет" справедливо называют сенсацией и главным хитом театральной России. Меньше, чем за пять... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T15:01

2023-05-12T15:01

2023-05-12T15:01

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871304656_297:594:2204:1667_1920x0_80_0_0_9b623a29936031356eaec5e8d9269afa.png

МОСКВА, 12 мая - Пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва". Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" (12+) на песни группы "Секрет" справедливо называют сенсацией и главным хитом театральной России. Меньше, чем за пять месяцев с премьеры 3 декабря постановку посмотрело более 350 тысяч человек. И зрительский интерес к спектаклю не угасает – уже шестой месяц подряд он ежедневно (а по выходным и дважды в день) собирает полные залы в театре МДМ - самом вместительном театральном зале Москвы на 1800 мест. Новый хит-мюзикл завоевал любовь не только сотен тысяч москвичей, но стал местом притяжения для гостей со всей страны.Постановка является результатом годовой работы самой профессиональной мюзикловой команды России – театральной компании "Бродвей Москва" под руководством известного продюсера Дмитрия Богачёва, который представил российским зрителям лучшие мировые образцы жанра, включая CATS, MAMMA MIA!, "Призрак Оперы", CHICAGO, "Шахматы", "Поющие под дождем", "Красавица и чудовище", "Звуки музыки" и "Бал вампиров", а зрителям Бродвея - мюзикл ANASTASIA."Всего через несколько месяцев после премьеры кассовые сборы превысили миллиард рублей! Я сам не ожидал такого феноменального успеха. По темпам продаж спектакль побил наш собственный рекорд, обогнав мою российскую постановку легендарного "Призрака Оперы" 2014 года", - отмечает Дмитрий Богачев.События мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой" разворачиваются в Ленинграде в середине 80-х – времени надежд, многообещающих перемен и расцвета неформальной культуры; тогда на сцены прорвался запрещённый рок, а на телевидение – правда. И тогда же появился бит-квартет "Секрет" – именно 20 хитов ленинградской четвёрки составили музыкальную ткань спектакля. Переосмысленные и аранжированные в современном ключе они звучат с особым драйвом, энергией и запалом, буквально поднимая зрительный зал с мест. Зрители не могут удержаться от того, чтобы не подпевать любимым песням, а в кульминационный момент весь зал загорается фонариками мобильных телефонов, будто отрываясь от земли и устремляясь к звездам.Постановку отличает небывалая зрелищность: перед публикой во всей красе предстает головокружительный Ленинград. Головокружительный – в прямом смысле: действие разворачивается по всему сценическому пространству, в том числе на высоте восьми метров: на крышах питерских зданий и даже в воздухе – осторожно, спойлер! – на летающем троллейбусе.В центре захватывающего сюжета – молодые пылкие романтики, которых жизнь ставит перед выбором – быть счастливым или успешным, остаться верным себе или поддаться внутреннему конформизму, существовать по шаблону, навязанному старшим поколением, или самому вершить свою судьбу.Спектакль полон проникновенных сцен и комичных ситуаций – в нём судьбоносные случайности и удивительные совпадения происходят на каждом шагу. Но главное, что это история о не знающей преград любви и настоящей дружбе с гарантированным терапевтическим эффектом: она оставляет после себя самые светлые чувства и вселяет уверенность, что всё непременно будет хорошо.Поклонники театрального искусства и звёздные гости Театра МДМ сошлись в своей оценке спектакля. Их отзывы говорят сами за себя.Яна Чурикова: "Круто! Я считаю, что МДМ, конечно, заслуженно носит звание королевской площадки для всех мюзиклов. И сегодня это очередной большой подарок. Но то, что это мюзикл на российской основе – действительно здорово, потому что творчество бит-квартета "Секрет" очень сильно располагало к тому, чтобы однажды из этого сделали мюзикл. И вот вы наконец сделали это! Спасибо большое! Я желаю этому спектаклю всегда полнейших аншлагов и солд-аутов! Приходите! Это того стоит!"Юлия Пересильд: "Друзья, если вы хотите присоединиться к прекрасному, романтическому вечеру в Театре МДМ, я очень рекомендую мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой". Берите своих вторых половинок, детей, подростков и приходите. Я в прекрасном настроении. Отличные песни, которые мы все знаем! Круто, легко, органично и столько любви! Приходите!"Алика Смехова: "Очень нравится мюзикл, работа артистов, постановка, тема, музыка, все нравится! Молодцы! Особенно 80-е, воспоминания! Спасибо".Владислав Третьяк: "Потрясающе! Мне очень понравилось. Не хотелось, чтобы заканчивался вечер! Артисты – молодцы, прекрасно пели и танцевали. Вспомнили молодость! Думаю, что успех обеспечен! Все прекрасны!"Игорь Верник: "У меня сегодня счастливые день и вечер, потому что я оказался в чудесной, музыкальной, теплой, светлой истории любви, в которой мы так нуждаемся. Она так талантливо рассказана, сыграна, спета и протанцована, так заразительно, так тонко, нежно. Большая радость, большое счастье! Ничего не бойтесь, ребята-артисты мюзикла с вами. Я так рад, что у нас есть мюзиклы такого уровня. Это подарок! Спасибо огромное! Приходите и наслаждайтесь!"Сергей Филин: "Это одна из лучших работ, что я видел и слышал в Москве за последнее время! Идите смотреть срочно! Берите с собой отличное настроение и самых любимых, дорогих, близких! Улыбайтесь, смейтесь все вместе! И обязательно скажите тому, кого вы любите: "НИЧЕГО НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ".Наталья Васина: "Слезы на финальной песне и внутри любовь и красота".Анна Иванова: "Потрясающий, великолепный, бесподобный мюзикл! Хочется пересматривать вновь и вновь!"Ирина Дементьева: "Невероятно красиво! Песни прямо в душу".Юлия Гонина: "Захватывающий сюжет, фантастическая команда молодых и талантливых артистов".Mrs. Olgert: "Номер "Арина–балерина" вызвал такую бурю внутри – я залилась слезами! Не от драмы, а от "Господи, как же красиво". Полет на троллейбусе – это самая настоящая сказка, светящаяся и многоголосая".Natasha_del_mar: "Когда обычное воскресенье превращается в праздник".Polinessaa: "Потрясающие декорации, талантливые артисты – и в плане вокала, и в плане хореографии. Получила максимальное наслаждение от просмотра, сама того не ожидая. Видела горящие глаза людей и понимала, что не я одна такая, а каждый… первый!"Sandriishka: "Именно такая история нам всем была нужна. Улыбалась от начала и до конца, вышла из зала в приподнятом настроении впервые за недели, вспомнив, что в жизни всегда есть место чудесам!"Настя Филова: "Бегите в театр! Ничего не ждите! Не бойтесь! Просто берите или свою вторую половинку, или друзей – просто того, с кем вам хорошо, наслаждайтесь отличным вечером! Этот спектакль точно зарядит вас хорошим настроением!"Natasha_and_poodle_dasha: "Совершенно потрясающий спектакль! Чемпион по "мурашкоползанию". Меня до сих пор распирает от счастья. Это просто сказка. Мы то едва сдерживались, чтоб не вскочить со своих мест и пуститься в пляс, то утирали слезы, постоянно кричали: "Браво!"Moroza1969: "Будний день, ни одного свободного места, полное единение зала и хорошее настроение после. Сейчас это – глоток воздуха!"Людмила Горкунова: "Самое главное, что случилось для меня, когда внезапно понимаешь, что не ждешь следующей песни, а сопереживаешь героям и ждешь: "Ну что же там дальше?.. А какие грандиозные овации были в конце! Я обернулась на зал и увидела просто звездное поле! Миллион огней-светлячков (фонарики телефонов) осветили зал. Зал МДМ огромный, и он был полон! Аншлаг! И это притом, что спектакль шел днем".Anastasiarayne: "Мюзикл, который мне нужно было увидеть сейчас, когда со всех сторон проблемы и не так уж просто верить в лучшее. Он весь пронизан светом и духом свободы, жаждой перемен, стремлением к новой, яркой жизни, которая вот уже где-то рядом, за питерскими крышами, в лабиринте питерских улочек, а, может, и в человеке, который давно рядом с тобой. Мюзикл очень жизнеутверждающий и воспринимается как глоток свежего воздуха в наших реалиях. И еще он невероятно красивый!""Ничего не бойся, я с тобой" — второй после мюзикла "Шахматы" совместный проект театральной компании "Бродвей Москва" Дмитрия Богачева и МТС Live. Стратегическим партнером постановки стала Плюс Студия, продюсерский центр сервисов Яндекса.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы